Trabzonspor'da Thomas Reis fırtınası! Avrupa'da 11 yıllık hasret sona erdi
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Avrupa kupaları tarihinde bir ilke imza attı. Bordo-mavililerin teknik direktörü Thomas Reis ise Temmuz 2015'ten bu yana takımın başında çıktığı ilk iki Avrupa kupası maçını kazanan ilk teknik adam olarak dikkat çekti.
UEFA Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Trabzonspor, Avrupa kupalarında tarihi bir başlangıca imza attı. Bordo-mavililer, organizasyonda oynadığı ilk iki karşılaşmayı kazanarak kulüp tarihinde daha önce elde edemediği bir başarıya ulaştı.
TRABZONSPOR AVRUPA'DA BİR İLKİ BAŞARDI
Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, ilk iki karşılaşmasını galibiyetle tamamladı.
Bordo-mavili ekip, böylece Avrupa kupaları tarihinde ilk kez grup veya lig aşamasına üst üste iki galibiyetle başlamış oldu.
THOMAS REIS'TEN 11 YIL SONRA BİR İLK
Trabzonspor'un Avrupa'daki başarılı başlangıcı, teknik direktör Thomas Reis'i de kulüp tarihinde özel bir noktaya taşıdı.
Alman teknik adam, bordo-mavili ekibin başında çıktığı ilk iki Avrupa kupası karşılaşmasını kazanarak önemli bir başarı elde etti.
Reis, Temmuz 2015'te görev yapan Shota Arveladze'den bu yana Trabzonspor'da bunu başaran ilk teknik direktör oldu.