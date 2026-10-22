UEFA Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Trabzonspor, Avrupa kupalarında tarihi bir başlangıca imza attı. Bordo-mavililer, organizasyonda oynadığı ilk iki karşılaşmayı kazanarak kulüp tarihinde daha önce elde edemediği bir başarıya ulaştı.

TRABZONSPOR AVRUPA'DA BİR İLKİ BAŞARDI

Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, ilk iki karşılaşmasını galibiyetle tamamladı.

Bordo-mavili ekip, böylece Avrupa kupaları tarihinde ilk kez grup veya lig aşamasına üst üste iki galibiyetle başlamış oldu.