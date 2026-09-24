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Salah fırtınası Trabzon’u sardı! Transferi turizme de yansıdı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Salah fırtınası Trabzon’u sardı! Transferi turizme de yansıdı

Trabzonspor’un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, bordo-mavili forma altında sezona hızlı bir giriş yaptı. Ligde 6 maçta 7 gol atan 34 yaşındaki Mısırlı futbolcu, takımının attığı gollerin yarısından fazlasına doğrudan katkı sağladı. Salah’ın Trabzonspor’a transferinin ardından kentte konaklayan Mısırlı turist sayısında da dikkat çeken artış yaşandı.

Trabzonspor formasıyla sezona hızlı başlayan Muhammed Salah, performansıyla "yaşlandı" eleştirilerine sahada cevap verdi. Mısırlı yıldız; Başakşehir karşısında 2, Amedspor karşısında 1, Gençlerbirliği karşısında 1 ve Galatasaray karşısında 3 kez fileleri havalandırdı.

Ligde 6 maçta 7 gole ulaşan Salah, 2 asistle de takımına katkı verdi. Trabzonspor'un geride kalan 6 haftada attığı 13 golün 9'unda katkısı bulunan yıldız oyuncu, takımının hücumdaki en önemli isimlerinden biri oldu.

Salah, ligdeki 6 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergiledi. (Foto: AA)Salah, ligdeki 6 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergiledi. (Foto: AA)

34 YAŞINDA AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

34 yaşındaki Salah, yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'da da dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Tecrübeli futbolcu, 34 yaş ve üzerindeki oyuncular arasında 7 golle zirvede yer aldı.

Salah'ın performansı yalnızca attığı gollerle de sınırlı kalmadı. İkinci yarıda oyuna dahil olduğu Kasımpaşa karşılaşması dışındaki son 5 maçında 9 kilometrenin üzerinde mesafe kat eden yıldız futbolcu, Başakşehir karşılaşmasında 10.3 kilometre, Amedspor maçında ise 10.2 kilometre koştu.

Tecrübeli oyuncunun fiziksel performansı, ilerleyen yaşına rağmen sahadaki etkinliğini koruduğunu gösteren önemli ayrıntılardan biri oldu.

Salah, 34 yaş ve üzerindeki oyuncular arasında zirverde yer aldı. (Foto: AA)Salah, 34 yaş ve üzerindeki oyuncular arasında zirverde yer aldı. (Foto: AA)

SALAH ETKİSİ TURİZME DE YANSIDI

Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi yalnızca futbolda değil, şehir turizminde de hareketlilik oluşturdu.

Trabzon'da geçen yılın ocak-ağustos döneminde 4 bin 450 olarak kayıtlara geçen Mısır uyruklu konaklayan ziyaretçi sayısı, bu yılın aynı döneminde 5 bin 558'e yükseldi.

Özellikle ağustos ayında artış daha belirgin hale geldi.

Geçen yıl ağustos ayında Trabzon'da konaklayan Mısır uyruklu ziyaretçi sayısı 1151 iken, bu yıl aynı ayda sayı 1788'e çıktı. Böylece ağustos ayında yıllık bazda yaklaşık yüzde 55'lik artış yaşandı.

Mısırlı turist sayısında artış gözlemlendi. (Foto: AA)Mısırlı turist sayısında artış gözlemlendi. (Foto: AA)

MISIRLILAR TRABZON'A AKIN ETTİ

Salah'ın Trabzon'daki yaşamından ve yöresel lezzetleri deneyimlediği anlardan görüntülerin sosyal medyada paylaşılması, kentin Mısır'daki bilinirliğine de katkı sağladı.

Yıldız futbolcunun ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası da kentte son dönemde ilgi gören noktalar arasında yer aldı.

Trabzon ile Mısır arasındaki ulaşım imkanlarının geliştirilmesi de turizm hareketliliğini destekleyen unsurlardan biri oldu. Kahire-Trabzon arasında doğrudan charter uçuşlarının başlatılmasıyla iki şehir arasındaki ulaşım kolaylaştı.

Kurtdere Yaylası'na Salah Yaylası tabelası asıldı. (Foto: Sosyal Medya)Kurtdere Yaylası'na Salah Yaylası tabelası asıldı. (Foto: Sosyal Medya)

"MUHAMMED SALAH ŞEHRİMİZE BEREKET GETİRDİ"

Trabzon'un özellikle Körfez ülkelerinden yoğun turist ağırladığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Salah'ın kente etkisine dikkat çekti.

Erdoğan, "Muhammed Salah şehrimize bereket getirdi" ifadelerini kullandı.

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