Ligde 6 maçta 7 gole ulaşan Salah, 2 asistle de takımına katkı verdi. Trabzonspor'un geride kalan 6 haftada attığı 13 golün 9'unda katkısı bulunan yıldız oyuncu, takımının hücumdaki en önemli isimlerinden biri oldu.

Trabzonspor formasıyla sezona hızlı başlayan Muhammed Salah , performansıyla "yaşlandı" eleştirilerine sahada cevap verdi. Mısırlı yıldız; Başakşehir karşısında 2, Amedspor karşısında 1, Gençlerbirliği karşısında 1 ve Galatasaray karşısında 3 kez fileleri havalandırdı.

Salah, ligdeki 6 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergiledi. (Foto: AA)

34 YAŞINDA AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

34 yaşındaki Salah, yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'da da dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Tecrübeli futbolcu, 34 yaş ve üzerindeki oyuncular arasında 7 golle zirvede yer aldı.

Salah'ın performansı yalnızca attığı gollerle de sınırlı kalmadı. İkinci yarıda oyuna dahil olduğu Kasımpaşa karşılaşması dışındaki son 5 maçında 9 kilometrenin üzerinde mesafe kat eden yıldız futbolcu, Başakşehir karşılaşmasında 10.3 kilometre, Amedspor maçında ise 10.2 kilometre koştu.

Tecrübeli oyuncunun fiziksel performansı, ilerleyen yaşına rağmen sahadaki etkinliğini koruduğunu gösteren önemli ayrıntılardan biri oldu.