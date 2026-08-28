Muhammed Salah etkisi Trabzon mutfağını uçurdu

Mısırlı dünya yıldızı Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi sadece yeşil sahaları değil, Trabzon mutfağını da hareketlendirdi. Yıldız futbolcunun transfer tanıtım videosunda yöresel lezzetleri, özellikle de kuymak yemesi şehirde adeta bir gastronomi turizmi patlamasına yol açtı. Yabancı turistler kuymak kuyruğuna girerken, yöre halkı Salah'ın sahadaki üstün performansını yediği Karadeniz yemeklerine bağladı.

Mısırlı dünya yıldızı Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi sadece yeşil sahaları değil, Trabzon mutfağını da hareketlendirdi. Yıldız futbolcunun transfer tanıtım videosunda yöresel lezzetleri, özellikle de kuymak yemesi şehirde adeta bir gastronomi turizmi patlamasına yol açtı. SALAH KUYMAK TURİZMİNİ PATLATTI! "DÜNYA YILDIZI GELDİ, ŞEHİR PATLADI"

Trabzon'a uçakların art arda inip kalktığı ve dünya yıldızı transferlerin şehre ayak bastığı bu günlerde, en çok konuşulan konulardan biri de mutfak kültürü oldu.

Salah'ın reklam filminde kuymağın tadına bakmasının ardından tüm dünyanın kuymağı konuşur hale geldiğini belirten bölge esnafı yaşanan yoğunluktan duyduğu memnuniyeti, "Muhammed Salah şehrimize geldikten sonra hem kuymak hem pide bütün satışlar arttı. Muhammed Salah Trabzon'a geldi, Trabzon patladı, Trabzon değil Türkiye patladı, dünya patladı!" sözleriyle aktardı. Lezzeti yerinde tatmak isteyen yabancı turistler ise uzun kuyruklar oluşturarak, "Kuymak güzel. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.