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Muhammed Salah etkisi Trabzon mutfağını uçurdu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Muhammed Salah etkisi Trabzon mutfağını uçurdu

Mısırlı dünya yıldızı Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi sadece yeşil sahaları değil, Trabzon mutfağını da hareketlendirdi. Yıldız futbolcunun transfer tanıtım videosunda yöresel lezzetleri, özellikle de kuymak yemesi şehirde adeta bir gastronomi turizmi patlamasına yol açtı. Yabancı turistler kuymak kuyruğuna girerken, yöre halkı Salah'ın sahadaki üstün performansını yediği Karadeniz yemeklerine bağladı.

Mısırlı dünya yıldızı Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi sadece yeşil sahaları değil, Trabzon mutfağını da hareketlendirdi. Yıldız futbolcunun transfer tanıtım videosunda yöresel lezzetleri, özellikle de kuymak yemesi şehirde adeta bir gastronomi turizmi patlamasına yol açtı.

SALAH KUYMAK TURİZMİNİ PATLATTI!

"DÜNYA YILDIZI GELDİ, ŞEHİR PATLADI"
Trabzon'a uçakların art arda inip kalktığı ve dünya yıldızı transferlerin şehre ayak bastığı bu günlerde, en çok konuşulan konulardan biri de mutfak kültürü oldu.

Muhammed Salah etkisi Trabzon mutfağını uçurdu - 1

Salah'ın reklam filminde kuymağın tadına bakmasının ardından tüm dünyanın kuymağı konuşur hale geldiğini belirten bölge esnafı yaşanan yoğunluktan duyduğu memnuniyeti, "Muhammed Salah şehrimize geldikten sonra hem kuymak hem pide bütün satışlar arttı. Muhammed Salah Trabzon'a geldi, Trabzon patladı, Trabzon değil Türkiye patladı, dünya patladı!" sözleriyle aktardı. Lezzeti yerinde tatmak isteyen yabancı turistler ise uzun kuyruklar oluşturarak, "Kuymak güzel. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

Muhammed Salah etkisi Trabzon mutfağını uçurdu - 2

"KUYMAK YEDİ 4 GOL ATTI, BİR DE HAMSİ YERSE..."
Trabzonlular, yıldız oyuncunun enerjisini Karadeniz mutfağına bağlayarak renkli görüntüler oluşturdu. Yöresel yiyeceklerin gücüne esprili bir dille dikkat çeken bir vatandaş, "Şimdi Salah kuymağı yedi dört gol attı, ikisi sayıldı. Bir de bizim pideyi yerse ondan sonra kimse tutamaz onu. Kuymağın faydası var onu söyleyeyim, daha hamsi sezonu açılmadı, onu da yerse daha da hızlanacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Muhammed Salah etkisi Trabzon mutfağını uçurdu - 3

DOKTORLARIN İLAÇ DİYE YAZDIĞI LEZZET SIRRI
Tereyağı, mısır unu, su ve en son peynirin eklenmesiyle eşsiz bir lezzete dönüşen kuymağın sırrı da usta ellerde gizli. Bu işin inceliklerini anlatan yöre şefi, "Bu kuymağı herkes yapar ama yayla uşakları başka yapar. Biz yayla uşağıyız. Yağı attım, az da kaymak koyacağız lezzetini artırsın diye. Bizim yağımızı biliyorsunuz doktorlar ilaç diye yazıyor artık. Uzun yaşamanın sırrı kesinlikle doğal beslenme. 100 yaşın üzerinde çok ninelerimiz, amcalarımız var. Ben mesela 25 yaşında gösteriyorum normalde 50 yaşındayım" sözleriyle aktardı.

Muhammed Salah etkisi Trabzon mutfağını uçurdu - 4

"NE KADAR UZATABİLİRSEN O KADAR UZAR"
Kuymağın en can alıcı noktası olan peynirin uzaması ise adeta görsel bir şölene dönüşüyor. Uzayan kuymağı gösteren usta, "Bu kuymak ne kadar uzatabilirsen o kadar uzar" derken; sunum anını anlatan Atv muhabiri Altay Altuğ, "İşte kuymak, işte Trabzon kuymağı. İşte dünya yıldızı Muhammed Salah'ın da yediği ve asla unutamadığı tat" ifadelerini kullandı.

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