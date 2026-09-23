Süper Lig'in eski yıldızı Gedson'dan Trabzonspor'a yeşil ışık! Devre arasına damga vuracak transfer
Trabzonspor'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Bordo-mavililerin, Süper Lig'de daha önce Beşiktaş, Galatasaray ve Çaykur Rizespor formaları giyen Gedson Fernandes'i gündemine aldığı öne sürüldü. Portekizli orta sahanın Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve Trabzonspor forması giymeye istekli olduğu iddia edildi.
Yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Bordo-mavililerde özellikle orta saha takviyesi öncelikli gündem maddelerinden biri olarak öne çıktı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan daha önce yaptığı açıklamada, teknik direktör Thomas Reis'in istediği oyuncuların transfer edilmesi için çalışacaklarını belirtmiş ve orta sahaya takviye mesajı vermişti.
GÖZLER GEDSON FERNANDES'E ÇEVRİLDİ
Bu doğrultuda bordo-mavililerin gündemine Gedson Fernandes'in geldiği belirtildi. 27 yaşındaki Portekizli futbolcunun transferi için temasların kurulduğu öne sürüldü.
Gedson, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan Rusya ekibi Spartak Moskova'ya 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
TÜRKİYE'YE DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR İDDİASI
Portekizli orta saha oyuncusunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve Trabzonspor'da forma giymeye olumlu yaklaştığı kaydedildi. Teknik direktör Thomas Reis'in de Gedson transferine onay verdiği ifade edildi.
Transferin gerçekleşmesi için mali şartların uygun hale gelmesi bekleniyor. Taraflar arasında görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Gedson Fernandes'in ocak ayında bordo-mavili formayı giymesi gündeme gelecek.
SÜPER LİG'DE 3 TAKIMDA FORMA GİYDİ
Kariyerinde daha önce Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'ta oynayan Gedson Fernandes, Süper Lig'i yakından tanıyor.
Bu sezon Spartak Moskova formasıyla 11 karşılaşmada görev alan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Gedson Fernandes'in güncel piyasa değerinin 16 milyon euro olduğu belirtilirken, Spartak Moskova ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.