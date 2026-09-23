Yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Bordo-mavililerde özellikle orta saha takviyesi öncelikli gündem maddelerinden biri olarak öne çıktı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan daha önce yaptığı açıklamada, teknik direktör Thomas Reis'in istediği oyuncuların transfer edilmesi için çalışacaklarını belirtmiş ve orta sahaya takviye mesajı vermişti.