Muhammed Salah’tan Trabzonspor’da tarihi başlangıç: Burak Yılmaz’ın ardından 6 haftada 7 gole ulaşan ilk isim oldu
Trabzonspor’un Galatasaray’ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada "hat-trick" yapan Muhammed Salah, Süper Lig’deki gol sayısını 7’ye yükseltti. Mısırlı yıldız, Burak Yılmaz’ın ardından bordo-mavili formayla son 9 sezonun en golcü başlangıcını yapan futbolcu oldu.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da 7. golüne ulaşan Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, bordo-mavili takımın son 9 sezondaki en golcü başlangıcını yapan isim oldu.
Trabzonspor formasıyla ilk kez Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynanan Kasımpaşa karşılaşmasının 58. dakikasında oyuna giren tecrübeli futbolcu, ilk 11'de başladığı ikinci haftadaki Başakşehir maçında rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Salah, bordo-mavililerin 2-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.
DERBİDE 3 GOL BİRDEN
Karadeniz ekibinin daha sonra Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada da 1 gol kaydeden başarılı oyuncu, dördüncü haftada 5-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında penaltıdan fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.
Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 golü bulunan Mısırlı futbolcu, Galatasaray karşısında "hat-trick" yaparak gol sayısını 7'ye çıkardı ve gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.
EN SON BURAK YILMAZ BAŞARMIŞTI
Trabzonspor'da Burak Yılmaz, 9 sezon önce ilk 6 haftada en golcü başlangıcı yapan isim olmuştu.
Muhammed Salah, bordo-mavili takımda 2017-2018 sezonunun ilk 6 haftasında 7 gol atan Burak Yılmaz'ın ardından aynı başarıya ulaşan isim oldu.
Bordo-mavili takımın gollerinin yüzde 54'ünü kaydeden Salah, bu dönemde Sörloth, Cornelius, Nwakaeme, Rodallega ve Onuachu gibi isimleri geride bıraktı.