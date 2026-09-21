Trabzonspor’un Galatasaray’ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada "hat-trick" yapan Muhammed Salah, Süper Lig’deki gol sayısını 7’ye yükseltti. Mısırlı yıldız, Burak Yılmaz’ın ardından bordo-mavili formayla son 9 sezonun en golcü başlangıcını yapan futbolcu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da 7. golüne ulaşan Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, bordo-mavili takımın son 9 sezondaki en golcü başlangıcını yapan isim oldu. Trabzonspor formasıyla ilk kez Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynanan Kasımpaşa karşılaşmasının 58. dakikasında oyuna giren tecrübeli futbolcu, ilk 11'de başladığı ikinci haftadaki Başakşehir maçında rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Salah, bordo-mavililerin 2-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.

DERBİDE 3 GOL BİRDEN Karadeniz ekibinin daha sonra Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada da 1 gol kaydeden başarılı oyuncu, dördüncü haftada 5-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında penaltıdan fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 golü bulunan Mısırlı futbolcu, Galatasaray karşısında "hat-trick" yaparak gol sayısını 7'ye çıkardı ve gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.