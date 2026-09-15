Muhammed Salah’ın Trabzon keşfi objektiflere böyle yansıdı
Trabzonspor’un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah, izin gününde soluğu Maçka’da aldı. Yayla ve Sümela Manastırı güzergâhında doğayla iç içe vakit geçiren Mısırlı futbolcu, gezisinden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Trabzonspor'a transferinin ardından kentteki yaşamına uyum sağlayan Mohamed Salah, izin gününü Trabzon'un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfederek geçirdi.
Maçka'ya giden Salah, bölgedeki yaylada bir süre vakit geçirerek doğanın tadını çıkardı. Dere kenarında zaman geçiren ve yaylanın farklı noktalarını gezen yıldız futbolcu, yeşil alanlar ve yayla manzarası eşliğinde fotoğraflar çektirdi.
MISIRLI YILDIZ TRABZON'U KEŞFETTİ!
Gezisinin ardından Sümela Manastırı güzergâhına geçen Salah, ormanlık alanda yürüyüş yaptı. Mısırlı futbolcu, Trabzon'un doğal güzellikleri arasında geçirdiği anlara ait kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
TARAFTARLARIN DA İLGİSİNİ ÇEKTİ
Salah'ın Maçka'daki yayla gezisi ve Sümela yolu üzerindeki yürüyüşünden görüntüler, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Trabzonspor taraftarları, yıldız futbolcunun izin gününü kentte geçirerek Trabzon'un farklı noktalarını keşfetmesine yoğun ilgi gösterdi.
Salah'ın şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından tanıması, Trabzon'a uyum sürecinin dikkat çeken detaylarından biri oldu. Yıldız futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da bordo-mavili taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı.