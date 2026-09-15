Maçka'ya giden Salah, bölgedeki yaylada bir süre vakit geçirerek doğanın tadını çıkardı. Dere kenarında zaman geçiren ve yaylanın farklı noktalarını gezen yıldız futbolcu, yeşil alanlar ve yayla manzarası eşliğinde fotoğraflar çektirdi.

TARAFTARLARIN DA İLGİSİNİ ÇEKTİ

Salah'ın Maçka'daki yayla gezisi ve Sümela yolu üzerindeki yürüyüşünden görüntüler, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Trabzonspor taraftarları, yıldız futbolcunun izin gününü kentte geçirerek Trabzon'un farklı noktalarını keşfetmesine yoğun ilgi gösterdi.

Salah'ın şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından tanıması, Trabzon'a uyum sürecinin dikkat çeken detaylarından biri oldu. Yıldız futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da bordo-mavili taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı.