Ertuğrul Doğan A Spor'da duyurdu: Onuachu'ya 20 milyon euroluk teklif!

Transfer döneminde yaşanan perde arkası gelişmeleri açıklayan Doğan, kanat transferinde yaşanan kontenjan krizine ışık tuttu. Teknik heyetin direktifleri dışında adım atmadıklarını belirten Ertuğrul Doğan, "Bir kanat oyuncusu eksiğimiz vardı. Hocamızla yaptığımız konuşmada ya Nwakaeme'yi takımda tutup Olaigbe'yi gönderdik. Bu doğrultuda kanat transferi için çalışmalar yapmıştık. Çok ciddi rakamlara, yani 15-16 milyon euro bandına çıkmamıza rağmen takımları istediğimiz oyuncuları devre arasında bırakmadı" sözleriyle yaşanan zorlu süreci aktardı. Doğan, kalan 4 transferin de yakın zamanda bitirileceği müjdesini verdi.

Başkan Ertuğrul Doğan kulübüne ilişkin planlamanın detaylarını tek tek paylaştı. Fatih Tekke ve ekibine duyduğu güveni vurgulayan Ertuğrul Doğan, "Fatih Tekke ve ekibi geride bıraktığımız sezon çok değerli işlere imza attılar. Onları tebrik ediyorum. Biz aslında 12 transferin tamamını da geçtiğimiz hafta bitirmek istiyorduk fakat 8'i bitti. Her şey planlama dahilinde devam ediyor. Aksayan hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı. Rakiplerine adeta gözdağı veren Doğan, "Rakiplerimiz henüz transfer yapmadı ama biz önemli yol kat ettik. Sayın Fatih Tekke ve ekibi ne diyorsa o transferi yapacağız" şeklinde konuşarak hocasının arkasında olduklarını ilan etti.

Ertuğrul Doğan, A Spor'a yaptığı açıklamasında Paul Onuachu için yaklaşık 20 milyon euro teklif verildiğini fakat teklifiin kabul edilmediğini belirtti. (AA)

ONUACHU İÇİN 20 MİLYON EUROYU ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Trabzonspor'un gol makinesi Onuachu için gelen teklifler karşısında bordo-mavili yönetimin takındığı tavır "tarihi bir direniş" olarak nitelendirildi. Onuachu'nun şehirde ve kulüpte çok mutlu olduğunu belirten Ertuğrul Doğan, "Onuachu gitmek istemiyorsa gitmeyecek. Teklifler aldı fakat biz kadroyu korumak niyetindeyiz. Onuachu için 20 milyon euro'ya yakın bir teklif geldi fakat biz vermedik" ifadelerini kullanarak fırtınanın yıldızını satmaya niyetleri olmadığını kesin bir dille belirtti.

Doğan, ayrıca Onana’nın takımda kalacağına dair inancının tam olduğunu belirtti. (AA)

"ONANA'NIN KALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Kaleci transferi ve takımın gençleşme operasyonu hakkında da kritik doneler paylaşan Doğan, Onana'nın takımda kalacağına dair inancının tam olduğunu belirtti. Ertuğrul Doğan, "Onana'nın kalmaması durumunda yabancı bir kaleci transferi yapmayı düşünüyoruz fakat Onana'nın kalacağını düşünüyorum. Taleplerini de karşılamaya hazırız. O da bizi ve Trabzon'u çok seviyor" şeklinde konuştu.

"7 OYUNCUMUZA TEKLİF VAR"

Fatih Tekke'nin genç oyuncu gelişimindeki başarısına parantez açan Doğan, "Bu kadar genç oyuncuyla mücadele etmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Bu sayede 7 oyuncumuz için teklif geldi. Aralarından bir veya iki oyuncuyu satıp hem yarışan hem de para kazanan bir ekip olmaya devam edeceğiz" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN VE BERAT ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR

Başkan Ertuğrul Doğan, kulübün içinde bulunduğu mali zorlukları, sponsor desteğinin azlığı ve locaların boş kalmasından dert yanarak, "Yarışmamız istenen takımların mali durumu ortada. Sponsorumuz yok. Localarımız boş. Bilet satılmıyor. Bu durumda nasıl yarışacağız?" sorusunu sordu. Ancak bu karanlık tabloda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Berat Albayrak'ın desteğinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Ertuğrul Doğan, "Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun, bize destek oldu. Son 2-3 yıldır arazileri alıyoruz ve bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sayın Berat Albayrak, A'dan Z'ye her konuda yanımızda. Sağ olsun" diyerek bu desteğin Trabzonspor'un bekası için ne kadar kritik olduğunu tüm Türkiye'ye ilan etti.