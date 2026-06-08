Trabzonspor'dan Noah Jose Saviolo bombası! İşte genç oyuncunun maliyeti...

Trabzonspor tarafından KAP'a yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo'nun kesin transferi konusunda Vitoria Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Anlaşmaya göre bordo-mavili kulüp, Portekiz temsilcisine sözleşme fesih bedeli olarak 8 milyon 500 bin Euro'yu 4 taksit halinde ödeyecek.

Ayrıca anlaşmada performansa bağlı olarak toplam 3 milyon Euro'luk bonus maddesinin yer aldığı ifade edildi. Bonus şartlarının da yerine gelmesi halinde söz konusu transfer Karadeniz ekibine 11 Milyon 500 Bin Euro'ya mal olmuş olacak.

Oyuncunun ilerleyen dönemde başka bir kulübe transfer olması halinde ise Trabzonspor'un elde edeceği transfer gelirinden, Vitoria'ya ödenen ve ödenecek tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmın yüzde 20'sinin Portekiz ekibine verileceği kaydedildi.