Trabzonspor'dan 4 transfer birden! Bordo-mavililer yeni sezon kadrosunu güçlendirdi

Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu, Melih Kabasakal ve Thierry Karadeniz'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimlerle transferlerin mali detaylarını da paylaştı.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosunu dört takviyeyle güçlendirdi. Bordo-mavili kulüp, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu, Melih Kabasakal ve Thierry Karadeniz ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüp, transferlere ilişkin anlaşma detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalarla kamuoyuyla paylaştı.

MELİH KABASAKAL İÇİN GAZİANTEP FK'YE BONSERVİS BEDELİ

Trabzonspor, Melih Kabasakal'ın bonservisi için Gaziantep FK ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

KAP'a yapılan bildirime göre bordo-mavililer, Gaziantep FK'ye sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 22 milyon 500 bin lirayı üç taksit halinde ödeyecek.

METEHAN MİMAROĞLU İLE 1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Serbest statüde bulunan Metehan Mimaroğlu ile kulübün opsiyon hakkına sahip olduğu 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Anlaşmaya göre futbolcuya 2026/2027 sezonu için 27 milyon lira, kulübün opsiyonunu kullanması halinde ise 2027/2028 sezonunda 35 milyon lira garanti ücret ödenecek.

SAMET AKAYDIN İLE 2+1 YILLIK ANLAŞMA

Trabzonspor, serbest statüde bulunan Samet Akaydın ile kulübün opsiyon hakkına sahip olduğu 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Anlaşmaya göre Samet Akaydın'a 2026/2027 sezonunda 43 milyon 500 bin lira, 2027/2028 sezonunda 53 milyon 875 bin lira garanti ücret ödenecek. Kulübün opsiyonunu kullanması halinde ise 2028/2029 sezonunda 60 milyon 100 bin lira garanti ücret verilecek.

Ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücretin yüzde 4,6'sı oranında ödeme yapılacağı bildirildi.

THIERRY KARADENİZ İLE 5 YILLIK SÖZLEŞME

Trabzonspor, serbest statüde bulunan Thierry Darnel Karadeniz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncuya her sezon için 80 bin avro garanti ücret ödenecek. Ayrıca futbolcuya bir defaya mahsus olmak üzere 80 bin avro imza parası verilecek.