Fırtına'dan bir transfer daha! Ruslan Malinovsyki Trabzonspor'da

Trabzonspor, Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovsky ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi ve Ernest Muci transferlerini KAP'a bildirdi. Trabzonspor, Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovsky ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bordo mavililer, 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllık 1.5 milyon Euro verecek. Yeni sezona mahsus 500 bin Euro da imza parası ödenecek.