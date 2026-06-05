Fırtına'dan bir transfer daha! Ruslan Malinovsyki Trabzonspor'da
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Trabzonspor, Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovsky ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi ve Ernest Muci transferlerini KAP'a bildirdi. Trabzonspor, Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovsky ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Bordo mavililer, 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllık 1.5 milyon Euro verecek. Yeni sezona mahsus 500 bin Euro da imza parası ödenecek.