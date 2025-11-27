27 Kasım 2025, Perşembe
Coca-Cola'nın teklifine Trabzonspor'dan ret: Bebekler katledilirken anlaşma yapmayız



ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2025 22:14


Coca-Cola’nın dört büyük kulübe sunduğu sponsorluk teklifine Trabzonspor’dan olumsuz yanıt geldi. Bordo-mavililer, Filistin’de yaşanan soykırım ve boykot çağrıları gerekçesiyle kulübe iletilen teklifi geri çevirdi. Kararı açıklayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “Filistin’de binlerce çocuk katledilirken anlaşma yapmamız bize yakışmaz” ifadelerini kullandı.

Coca-Cola, Türkiye'deki dört büyük kulüp olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a sponsorluk anlaşması için resmi teklif iletti. Ancak bordo mavililer bu öneriye olumlu yanıt vermedi.

TRABZONSPOR TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Edinilen bilgilere göre Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Coca-Cola'dan gelen teklife olumsuz yanıt verdi. Yönetimin bu yöndeki kararının kulüp içinde yapılan değerlendirmelerin ardından netleştiği belirtildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan (AA)Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan (AA)

"BİNLERCE ÇOCUK KATLEDİLİRKEN ANLAŞMA YAPMAK BİZE YAKIŞMAZ"

Trabzonspor'un teklifi reddetme nedeninin, Filistin'de yaşanan çocuk ölümleri ve Türkiye'deki boykot çağrıları olduğu öğrenildi. Bordo-mavili yönetim, toplumsal hassasiyetleri dikkate alarak anlaşmayı kabul etmeme kararını iletti.

Ret kararınına ilişkin konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, "Filistin'de binlerce çocuk katledilirken Coca-Cola ile anlaşma yapmamız bize yakışmaz" ifadelerini kullandı.

Katil İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de işlediği saldırılarda on binlerce masum insanın hayatını kaybetmesine yol açtı (AA)Katil İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de işlediği saldırılarda on binlerce masum insanın hayatını kaybetmesine yol açtı (AA)

DİĞER ÜÇ KULÜP TEKLİFİ KABUL ETTİ

Trabzonspor'un aksine Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, sponsorluk teklifine olumlu yanıt verdi. Bu üç kulübün anlaşmayı hangi kapsamda değerlendireceğine ilişkin ayrıntıların ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.

