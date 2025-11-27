Coca-Cola’nın teklifine Trabzonspor’dan ret: Bebekler katledilirken anlaşma yapmayız

Coca-Cola, Türkiye'deki dört büyük kulüp olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a sponsorluk anlaşması için resmi teklif iletti. Ancak bordo mavililer bu öneriye olumlu yanıt vermedi.

TRABZONSPOR TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Edinilen bilgilere göre Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Coca-Cola'dan gelen teklife olumsuz yanıt verdi. Yönetimin bu yöndeki kararının kulüp içinde yapılan değerlendirmelerin ardından netleştiği belirtildi.