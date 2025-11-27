Coca-Cola’nın teklifine Trabzonspor’dan ret: Bebekler katledilirken anlaşma yapmayız
Coca-Cola’nın dört büyük kulübe sunduğu sponsorluk teklifine Trabzonspor’dan olumsuz yanıt geldi. Bordo-mavililer, Filistin’de yaşanan soykırım ve boykot çağrıları gerekçesiyle kulübe iletilen teklifi geri çevirdi. Kararı açıklayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “Filistin’de binlerce çocuk katledilirken anlaşma yapmamız bize yakışmaz” ifadelerini kullandı.
Coca-Cola, Türkiye'deki dört büyük kulüp olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a sponsorluk anlaşması için resmi teklif iletti. Ancak bordo mavililer bu öneriye olumlu yanıt vermedi.
TRABZONSPOR TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ
Edinilen bilgilere göre Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Coca-Cola'dan gelen teklife olumsuz yanıt verdi. Yönetimin bu yöndeki kararının kulüp içinde yapılan değerlendirmelerin ardından netleştiği belirtildi.
"BİNLERCE ÇOCUK KATLEDİLİRKEN ANLAŞMA YAPMAK BİZE YAKIŞMAZ"
Trabzonspor'un teklifi reddetme nedeninin, Filistin'de yaşanan çocuk ölümleri ve Türkiye'deki boykot çağrıları olduğu öğrenildi. Bordo-mavili yönetim, toplumsal hassasiyetleri dikkate alarak anlaşmayı kabul etmeme kararını iletti.
Ret kararınına ilişkin konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, "Filistin'de binlerce çocuk katledilirken Coca-Cola ile anlaşma yapmamız bize yakışmaz" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi"nde "Ey Türk Gençliği!" dendikten hemen sonraki cümlede toplam kaç tane "a harfi bulunur?
- Nehirlerin denize doğru aktığı taraf ve kaynaklarının doğduğu taraf farklı kültür ve coğrafyalarda nasıl adlandırılır?
- Resimli Hayırlı Cuma mesajları | En yeni, anlamlı cuma sözleri: WhatsApp, Facebook…
- ŞOK 26 Kasım-2 Aralık aktüel kataloğu: Bu hafta hangi ürünler indirimde?
- İstanbul’da bir sokağa adı verilen Papa 23. John kimdir? “Türk Papa” neden denir?
- Kişilik testi | İlk fark ettiğiniz şey nedir: Yüz, kelebek, daire neyi temsil ediyor?
- 28 Kasım Cuma hutbesi konusu ne? Cuma hutbesi tam metin PDF oku-indir
- 27 Kasım maç takvimi | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe, Samsunspor…
- Ne kalorifer ne soba! Japonların kışın ısınma tekniği şaşırtıyor
- Sizi güzellik uykusuna yatıracak 3-2-1 kuralı nasıl uygulanır? Adım adım rehber
- Ergenlik sandığınızdan daha uzun! Bilim insanları açıkladı: İnsan beyni 5 evreden geçiyor
- Stranger Things 5. sezon 2. kısım ne zaman? Final yayın takvimi