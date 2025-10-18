Karadeniz Derbisi'nin kazananı Trabzonspor! İşte mücadelede yaşananlar...
Çaykur Rizespor ile Trabzonspor Süper Lig maçında karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor, attığı gollerle Karadeniz derbisinden 2-1 galip ayrıldı. İşte mücadelede yaşananlar...
Çaykur Rizespor ile Trabzonspor Süper Lig maçında karşı karşıya geldi Halil Umut Meler tarafından yönetilen Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı, Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda oynandı.
KARADENİZ DERBİSİNİN KAZANANI TRABZONSPOR
Trendyol 9. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor, ilk yarıda bulduğu gollerle Karadeniz derbisinden 2-1 galip ayrıldı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki Bordo-Mavililer bu sezon 2. kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Paul Onuachu derbide de golünü atarak son 4 maçı boş geçmedi. Nijeryalı gol sayısını 7'ye yükseltti.
İŞTE MÜCADELEDE YAŞANANLAR (İLK YARI)
2. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Olaigbe'nin soldan ortasında, savunmadan seken topu ceza alanının sağ çaprazında önünde bulan Augusto'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fofana'nın sağından filelerle buluştu.
10. dakikada soldan ceza alanına doğru hareketlenen Olaigbe'nin pasında yine sağ çaprazında topla buluşan Augusto'nun sert şutunda, kaleci Fofana'nın da müdahale ettiği top direkten oyun alanına döndü.
19. dakikada Trabzonspor Onuachu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Pina'nın sağdan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde yükselen Onuachu, kafa vuruşuyla topu kaleci Fofana'nın sol köşesinden filelere gönderdi : 0-2.
27. dakikada Savic'in hatalı geri pasında Batagov'dan önce topla buluşarak kaleci Onana ile bir anda karşı karşıya kalan Rak Sakyi yerden vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.
56'ncı dakikada Çaykur Rizesporlu Laçi'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte dokunan Jurecka'nın şutunda top kaleci Onana'da kaldı.
58'inci dakikada Çaykur Rizespor'da Hojer'in sol köşe gönderinden ceza sahasına gönderdiği topa yükselip kafa vuran Jurecka'nın şutunda top üstten dışarı çıktı.
64'üncü dakikada Çaykur Rizepsor sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Taha'nın ceza sahasına havadan gönderdiği topa yükselen Emrecan'ın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
70'inci dakikada rakip savunmadan dönen topu ceza sahası önünde kontrol eden Taylan'ın sürükleyip, kaleye gönderdiği şutun savunmadan sekti. Seken topa kale sahası önünde sahip olan Taha'nın şutu direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topa gelişine vuran Agusto'nun şutu savunmaya çarpıp dışarı
çıktı.
Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
