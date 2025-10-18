Karadeniz Derbisi’nin kazananı Trabzonspor! İşte mücadelede yaşananlar...

(Foto: AA)

KARADENİZ DERBİSİNİN KAZANANI TRABZONSPOR

Trendyol 9. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor, ilk yarıda bulduğu gollerle Karadeniz derbisinden 2-1 galip ayrıldı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki Bordo-Mavililer bu sezon 2. kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Paul Onuachu derbide de golünü atarak son 4 maçı boş geçmedi. Nijeryalı gol sayısını 7'ye yükseltti.