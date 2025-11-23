Thomas Reis’ten iddialara yanıt: “Odak noktam tamamen Samsunspor”

Fotoğraf (AA)

"DEPLASMAN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Thomas Reis, takımın deplasmanda oynanan karşılaşmalarda gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Takımımız gayet iyi hissediyor böyle karşılaşmalarda. Evimizde oynadığımız karşılaşmalarda da iyi bir performans gösteriyoruz. Bu atmosferler iyi oluyor. Trabzonspor karşılaşması Karadeniz derbisi olarak motive ediyor. 3 büyükler de ekstra motivasyon kaynağı olabiliyor. Deplasmanda oynadığımız karşılaşmalarda gösterdiğimiz performanstan memnunum" diye konuştu.

"ODAK NOKTAM TAMAMEN SAMSUNSPOR"

Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg ile adının anıldığının hatırlatılması üzerine Reis, "Spekülasyonlarla alakalı çok fazla konuşmak istemiyorum. Bahsettiğiniz takımın genç takımında 3 yıllık kariyerim oldu. Bu spekülasyonların benim hakkımda çıkması benim hatam değil. Benim odak noktam takımım. Oynamamız gereken çok fazla maç var. Ben hoca olarak ilk defa Avrupa'da görev alıyorum. Benim için iyi bir tecrübe. Onlar istediklerini yapabilirler. Onların teknik direktörleri benim yardımcı antrenörümdü. Burada sözleşmem var sezon sonuna kadar. Daha fazla kalmak adına başkanımızla toplantımız olacak. Taraftarımıza da desteği için teşekkür ediyorum. Odak noktam tamamen Samsunspor ve oynayacağımız karşılaşmalar" cevabını verdi.