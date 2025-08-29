29 Ağustos 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2025 14:56 Güncelleme: 29.08.2025 14:57
Samsunspor’un Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının kuraları çekildi. Samsunspor'un lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonu Konferans Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi yapıldı.

Samsunspor kura çekimine 5. torbadan katılırken lig aşamasında karşılaşacağı 6 rakibi de belli oldu.

Samsunspor, Konferans Lig lig etabındaki ilk maçını 2 Ekim'de, son maçını ise 18 Aralık 2025'te oynayacak.

Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri şöyle:

Legia Varşova (Deplasman)

Dinamo Kiev (İç saha)

Mainz (Deplasman)

AEK (İç saha)

Breidablik (Deplasman)

Hamrun (İç saha)

