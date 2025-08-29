Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının kuraları çekildi. Samsunspor'un lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.
Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonu Konferans Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi yapıldı.
Samsunspor kura çekimine 5. torbadan katılırken lig aşamasında karşılaşacağı 6 rakibi de belli oldu.
Samsunspor, Konferans Lig lig etabındaki ilk maçını 2 Ekim'de, son maçını ise 18 Aralık 2025'te oynayacak.
Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri şöyle:
Legia Varşova (Deplasman)
Dinamo Kiev (İç saha)
Mainz (Deplasman)
AEK (İç saha)
Breidablik (Deplasman)
Hamrun (İç saha)