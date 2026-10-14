Barcelona’nın Galatasaray’ı 4-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Lamine Yamal, RAMS Park’taki atmosferin zorluğuna dikkat çekti. Genç yıldız, sarı-kırmızılı ekibin iptal edilen golüne ilişkin çarpıcı ifadeler kullanarak "Galatasaray'ın ikinci golü iptal edilmeseydi, İstanbul'da işimiz çok zor olurdu" ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Katalan ekibinin genç yıldızı Lamine Yamal, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda RAMS Park'taki atmosferin zorluğuna dikkat çekerken sarı-kırmızılı takıma övgülerde bulundu.