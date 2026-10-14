Lamine Yamal'dan maç sonu itiraf: "Galatasaray'ın golü iptal olmasa işimiz zordu"
Barcelona’nın Galatasaray’ı 4-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Lamine Yamal, RAMS Park’taki atmosferin zorluğuna dikkat çekti. Genç yıldız, sarı-kırmızılı ekibin iptal edilen golüne ilişkin çarpıcı ifadeler kullanarak "Galatasaray'ın ikinci golü iptal edilmeseydi, İstanbul'da işimiz çok zor olurdu" ifadelerini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Katalan ekibinin genç yıldızı Lamine Yamal, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda RAMS Park'taki atmosferin zorluğuna dikkat çekerken sarı-kırmızılı takıma övgülerde bulundu.
İki asistle galibiyete katkı sağlayan Yamal, UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi.
"EN ZOR DEPLASMANLARDAN BİRİ"
Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosferin kendilerini zorladığını belirten Lamine Yamal, İstanbul deplasmanının kolay geçmeyeceğini bildiklerini söyledi.
Genç futbolcu, "Çok zorlu bir stadyumda oynayacağımızı biliyorduk. Burası, deplasmanda oynayabileceğimiz en zor yerlerden biri. Soyunma odasında da bunu konuştuk." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLÜNE DİKKAT ÇEKTİ
Barcelona'nın farklı galibiyetine rağmen Galatasaray'ın mücadele gücüne vurgu yapan Yamal, sarı-kırmızılı ekibin kalitesine dikkat çekti. Genç yıldız, Galatasaray'ın iptal edilen ikinci golünün maçın seyrini değiştirebileceğini belirterek, "Galatasaray kaliteli bir takım. Galatasaray'ın ikinci golü iptal edilmeseydi, İstanbul'da işimiz çok zor olurdu." dedi.
Karşılaşmada iki asist yapan Yamal, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını dile getirirken gol atma arzusunun her zaman devam ettiğini de sözlerine ekledi.