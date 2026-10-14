UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Barcelona karşısında aldığı 4-1'lik yenilginin ardından İspanyol basınında dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden MARCA , sarı-kırmızılıların futbolcusu Mario Lemina'nın Lamine Yamal hakkındaki sözlerini gündeme taşıdı. Gazete, Barcelona'nın genç yıldızının iki asistine vurgu yaparak Gabonlu oyuncuya göndermede bulundu.

MARCA gazetesinin paylaşımı (Twitter/X)

MARCA'DAN MARIO LEMINA'YA GÖNDERME

Galatasaray ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından MARCA, sosyal medya hesabından Mario Lemina ve Lamine Yamal'ı konu alan bir paylaşım yayımladı.

İspanyol gazetesi, Lemina'nın genç futbolcu hakkında daha önce kullandığı sözlere gönderme yaparak Yamal'ın maçtaki performansını öne çıkardı.

MARCA'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bu akşamdan sonra Lemina, Lamine Yamal'ın kim olduğunu artık biliyor. Genç oyuncunun iki asisti var."