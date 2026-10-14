MARCA'dan Galatasaraylı Mario Lemina'ya Lamine Yamal göndermesi: Barcelona maçındaki iki asisti hatırlattıi
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olmasının ardından İspanyol basınından Mario Lemina'ya gönderme geldi. MARCA gazetesi, Gabonlu futbolcunun Lamine Yamal için kullandığı "Onu tanımıyorum" sözlerini yeniden gündeme taşıdı. İspanyol gazetesi, genç yıldızın karşılaşmada yaptığı iki asiste dikkat çekerek Lemina'ya göndermede bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Barcelona karşısında aldığı 4-1'lik yenilginin ardından İspanyol basınında dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden MARCA, sarı-kırmızılıların futbolcusu Mario Lemina'nın Lamine Yamal hakkındaki sözlerini gündeme taşıdı. Gazete, Barcelona'nın genç yıldızının iki asistine vurgu yaparak Gabonlu oyuncuya göndermede bulundu.
MARCA'DAN MARIO LEMINA'YA GÖNDERME
Galatasaray ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından MARCA, sosyal medya hesabından Mario Lemina ve Lamine Yamal'ı konu alan bir paylaşım yayımladı.
İspanyol gazetesi, Lemina'nın genç futbolcu hakkında daha önce kullandığı sözlere gönderme yaparak Yamal'ın maçtaki performansını öne çıkardı.
MARCA'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Bu akşamdan sonra Lemina, Lamine Yamal'ın kim olduğunu artık biliyor. Genç oyuncunun iki asisti var."
"LAMINE YAMAL KİM? ONU TANIMIYORUM"
MARCA'nın yayımladığı görselde, Mario Lemina'nın Lamine Yamal hakkındaki sözlerine de yer verildi.
Görselde Lemina'nın fotoğrafıyla birlikte İspanyolca şu ifade kullanıldı:
"¿Quién es Lamine Yamal? No lo conozco."
Türkçeye "Lamine Yamal kim? Onu tanımıyorum." şeklinde çevrilen sözler, İspanyol gazetesinin maç sonrasındaki paylaşımının merkezinde yer aldı.