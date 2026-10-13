Galatasaray'da Lucas Torreira, Barcelona maçının 80. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk eden Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlık geçirdi. Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı orta saha oyuncusu, karşılaşmanın 80. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemedi.
Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının son bölümünde sakatlık yaşandı.
Sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Lucas Torreira, mücadelenin 80. dakikasında geçirdiği sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.
Torreira'nın sağlık durumuna ilişkin ayrıntıların yapılacak kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor.