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Galatasaray'da Lucas Torreira, Barcelona maçının 80. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray'da Lucas Torreira, Barcelona maçının 80. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk eden Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlık geçirdi. Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı orta saha oyuncusu, karşılaşmanın 80. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemedi.

Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının son bölümünde sakatlık yaşandı.

Sarı-kırmızılıların orta saha oyuncusu Lucas Torreira, mücadelenin 80. dakikasında geçirdiği sakatlığın ardından oyuna devam edemedi.

Torreira'nın sağlık durumuna ilişkin ayrıntıların yapılacak kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor.

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