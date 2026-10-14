Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo karşısında 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybederek ikinci yenilgisini aldı
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Aras Kargo, sahasında ağırladığı Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti. İlk iki seti kaybeden İzmir temsilcisi, sonraki üç seti kazanarak karşılaşmadan galip ayrıldı. Aras Kargo ligde ikinci galibiyetine ulaşırken Galatasaray Daikin, üçüncü haftada ikinci yenilgisini yaşadı.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Aras Kargo, sahasında Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi.
Bu sonuçla Galatasaray Daikin, 3. haftada 2. kez yenilmiş oldu.
Aras Kargo ise 2 galibiyete ulaştı ve ligde Galatasaray Daikin'in üzerine yerleşti.
MAÇTAN NOTLAR
Aras Kargo: 3 - Galatasaray Daikin: 2
Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi
Hakemler: Adem Türkmen, Eyüpcan Kayışoğlu
Aras Kargo: Lila Şengün, May, Beliz Başkır, Anthouli, Olaya, Bengisu Aygün (Dilek Kınık Ekşi, İrem Çor, Sude Taşbaş, Ceren Nur Domaç, Defne Başyolcu, Kalandadze)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan, Bongaerts (Gizem Çerağ Düzeltir, Ayça Aykaç, Ege Melisa Bükmen, Merve Tanyel)
Setler: 22-25, 16-25, 25-18, 25-20, 15-9
Süre: 134 dakika