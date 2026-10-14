Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo karşısında 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybederek ikinci yenilgisini aldı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Aras Kargo, sahasında ağırladığı Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti. İlk iki seti kaybeden İzmir temsilcisi, sonraki üç seti kazanarak karşılaşmadan galip ayrıldı. Aras Kargo ligde ikinci galibiyetine ulaşırken Galatasaray Daikin, üçüncü haftada ikinci yenilgisini yaşadı.