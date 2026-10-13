Dev maçta tüm dünyaya tarihi mesaj! Galatasaray taraftarları mazlum Filistin’i unutmadı
UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, 36 takımlı yeni lig aşamasının 2. haftasında İspanyol devi Barcelona’yı RAMS Park’ta konuk ediyor. Dünya genelinde 200 ülkede ve 125 farklı televizyon kanalında canlı yayınlanacak dev mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Filistin ve Gazze halkını unutmayarak anlamlı bir dayanışma mesajı verdi.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor.
Temsilcimiz Galatasaray, 36 takımlı lig aşamasının 2. haftasında dünya devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Milyonların merakla beklediği dev mücadele, saat 22.00'de sarı-kırmızılı ekibin sahası RAMS Park'ta oynanacak.
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ahaber.com.tr ekibi, Galatasaray ile Barcelona arasındaki bu zorlu mücadeleyi RAMS Park'ta yerinde takip ediyor. Milyonların merakla beklediği karşılaşma, dünya genelinde 200 ülkede ve 125 farklı televizyon kanalında canlı yayınlanıyor.
SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR FİLİSTİN VE GAZZE'Yİ UNUTMADI
Dünya genelinde canlı yayınlanacak dev karşılaşma öncesinde Galatasaraylı taraftarlar, Filistin ve Gazze halkına destek mesajı verdi.
Katil İsrail saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Filistinlileri unutmayan sarı-kırmızılı futbolseverler, tribünlerden insanlık ve dayanışma mesajı vermeyi amaçlayan anlamlı bir duruş sergiledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Barcelona karşılaşmasında açtıkları "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlarla Filistin'e desteklerini dile getirdi.