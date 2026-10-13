Dev maçta tüm dünyaya tarihi mesaj! Galatasaray taraftarları mazlum Filistin’i unutmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, 36 takımlı yeni lig aşamasının 2. haftasında İspanyol devi Barcelona’yı RAMS Park’ta konuk ediyor. Dünya genelinde 200 ülkede ve 125 farklı televizyon kanalında canlı yayınlanacak dev mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Filistin ve Gazze halkını unutmayarak anlamlı bir dayanışma mesajı verdi.