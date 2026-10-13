Galatasaray'da hücum hattının önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai'nin tam olarak hazır olmaması sebebiyle savunmanın sağına geçti. Geçtiğimiz sezonlarda da zaman zaman bek pozisyonunda görev alan milli futbolcu, sakatlığını atlatan ancak henüz maça başlayacak seviyede olmadığı için yedek kulübesinde başlayan Sallai'nin yerine sağ bekte forma giydi. Son olarak Süper Lig'in 7'nci haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde sağ bekte görev alan Barış Alper, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci haftasında oynanan Barcelona karşılaşmasında da teknik direktör Okan Buruk tarafından sağ bekte ilk 11'de görevlendirildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE STOPER HATTI BOZULMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde savunmanın merkezinde değişikliğe gitmedi. 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, ilk haftadaki Sporting mücadelesinde olduğu gibi Barcelona karşısında da stoper ikilisini Davinson Sanchez ve Ismail Jakobs ikilisinden oluşturdu. Süper Lig'de ise 7 haftalık süreçte büyük oranda istikrar korundu. Okan Buruk, ligde oynanan 7 karşılaşmanın 6'sında tandemde Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı ikilisine şans verdi. Sarı-kırmızılılar ligde sadece 4'üncü haftadaki İstanbul Başakşehir FK maçında değişikliğe giderek sahaya Davinson Sanchez ve Mario Lemina ikilisiyle çıkmıştı.