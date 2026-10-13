Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu: İkinci maçında da puan alamadı
UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, 36 takımlı yeni lig aşamasının 2. haftasında Barcelona’yı sahasında konuk etti. İlk maçında deplasmanda Sporting’e 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle Devler Ligi'nde zafer siftahı yapma amacıyla sahaya çıktı. 22.00'da başlayan mücadelede Galatasaray, ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sonuçlanan mücadelede Barcelona’ya 4-1 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İspanya ekibi Barcelona'yı konuk eden Galatasaray, Avrupa kupalarında 342. kez boy gösterdi.
22.00'da başlayan mücadelede Galatasaray, Barcelona karşısında mutlak 3 puan için sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan maçta rakibine 4-1 boyun eğdi.
Bu sonuçla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftada da puanla tanışamadı.
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CANLI ANLATIM
BARCELONA DOLUDİZGİN
Katalan takımı, 2026-2027 sezonunda çıktığı 10 maçı da kazandı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) yaptığı 8 maçı da galibiyetle tamamlayan bordo-mavili ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2'de 2 yaptı.
Çıktığı 10. resmi müsabakada 43 kez fileleri havalandıran Hansi Flick'in öğrencileri, maç başına 4,3 gol ortalaması yakaladı. Barcelona, bu süreçte kalesinde sadece 9 gol gördü.
İSPANYOL KULÜPLERİNE KARŞI ŞANSSIZ
Galatasaray, İspanyol takımlarıyla yaptığı son 10 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.
Avrupa kupalarında İspanyol takımlarıyla 37. randevusuna çıkan sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 8'er galibiyet ile beraberlik alırken, 21. mağlubiyetini yaşadı. "Cimbom" İspanya temsilcilerine karşı son galibiyetini 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş müsabakasında sahasında Real Madrid'i 3-2 yenerek elde etti.
Sonrasında İspanya takımlarına karşı 10. maçına çıkan sarı-kırmızılılar, 2 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı.
SON 10 MAÇTA KÖTÜ KARNE
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son 10 maçın 7'sinden yenilgiyle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 kaybettiği müsabakayla başlayan 10 maçlık seride 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken 7. yenilgisini gördü.
"Cimbom" bu süreçte İtalyan temsilcisi Juventus'u 5-2, İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup etti. İspanyol takımı Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.