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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu: İkinci maçında da puan alamadı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu: İkinci maçında da puan alamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, 36 takımlı yeni lig aşamasının 2. haftasında Barcelona’yı sahasında konuk etti. İlk maçında deplasmanda Sporting’e 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle Devler Ligi'nde zafer siftahı yapma amacıyla sahaya çıktı. 22.00'da başlayan mücadelede Galatasaray, ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sonuçlanan mücadelede Barcelona’ya 4-1 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İspanya ekibi Barcelona'yı konuk eden Galatasaray, Avrupa kupalarında 342. kez boy gösterdi.

22.00'da başlayan mücadelede Galatasaray, Barcelona karşısında mutlak 3 puan için sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan maçta rakibine 4-1 boyun eğdi.

Bu sonuçla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftada da puanla tanışamadı.

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CANLI ANLATIM

00:16

BARCELONA DOLUDİZGİN

Katalan takımı, 2026-2027 sezonunda çıktığı 10 maçı da kazandı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) yaptığı 8 maçı da galibiyetle tamamlayan bordo-mavili ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2'de 2 yaptı.

Çıktığı 10. resmi müsabakada 43 kez fileleri havalandıran Hansi Flick'in öğrencileri, maç başına 4,3 gol ortalaması yakaladı. Barcelona, bu süreçte kalesinde sadece 9 gol gördü.

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00:13

İSPANYOL KULÜPLERİNE KARŞI ŞANSSIZ

Galatasaray, İspanyol takımlarıyla yaptığı son 10 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa kupalarında İspanyol takımlarıyla 37. randevusuna çıkan sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 8'er galibiyet ile beraberlik alırken, 21. mağlubiyetini yaşadı. "Cimbom" İspanya temsilcilerine karşı son galibiyetini 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş müsabakasında sahasında Real Madrid'i 3-2 yenerek elde etti.

Sonrasında İspanya takımlarına karşı 10. maçına çıkan sarı-kırmızılılar, 2 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı.

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00:12

SON 10 MAÇTA KÖTÜ KARNE

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son 10 maçın 7'sinden yenilgiyle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 kaybettiği müsabakayla başlayan 10 maçlık seride 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken 7. yenilgisini gördü.

"Cimbom" bu süreçte İtalyan temsilcisi Juventus'u 5-2, İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup etti. İspanyol takımı Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

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00:11

YİNE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında da öne geçmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

"Devler Ligi"nde sezonu deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk olarak açan sarı-kırmızılı ekip, 5. dakikada Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. "Cimbom" ilk yarısını 1-1 berabere bitirdiği Sporting'e ikinci yarıda yediği 2 golle 3-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, ikinci hafta maçında da Barcelona karşısında 27. dakikada Batrakov'un golüyle üstünlük kurdu. Yine devre arasına 1-1 berabere gitmeyi önleyemeyen Galatasaray, ikinci yarıda yediği gollerle maçı 4-1 kaybetti.

 

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00:09

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

47. dakikada Yamal, Fermin ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahasının sağ tarafından arka direğe doğru ortasını yaptı. Bu noktada bulunan Gordon'ın altıpas içinde yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

50. dakikada Barcelona öne geçti. Yamal'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan ortasında altıpas üzerindeki Fermin Lopez, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-2.

53. dakikada Barcelona farkı 2'ye çıkardı. Pedri'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Yamal, ön direkteki Gordon'a meşin yuvarlağı aktardı. İngiliz oyuncunun vuruşunda, top yakın direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-3.

65. dakikada İspanya ekibi, durumu 4-1 yaptı. Yamal'ın pasında ceza yayı önündeki Jesus'un dokunuşunda ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Adeyemi'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden fileleri havalandırdı.

68. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yamal, pasını ceza yayı içindeki Pedri'ye aktarmak istedi ancak meşin yuvarlağa Sanchez müdahale etti. Dönen topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Yamal'ın bekletmeden vuruşunda top üstten auta gitti.

76. dakikada Cancelo'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Adeyemi'nin ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, top yandan auta çıktı.

83. dakikada Yamal'ın pasında penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Gabriel Jesus'un vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

85. dakikada Yamal'ın ceza sahası sağ tarafından ortasında Uğurcan Çakır'ı geçen top, arka direkteki Adeyemi ile buluştu. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta yakın direkteki Sallai, gole izin vermedi.

Galatasaray, sahadan 4-1 yenik ayrıldı.

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23:54

MÜCADELE SONA ERDİ

Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta sonunda puanla tanışamadı.

Aslan, Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında 21 Ekim’de Fransa’da Lille ile mücadele edecek.

23:42

BARCELONA'DA DEĞİŞİKLİK

Barcelona'da Pedro ve Garcia oyundan çıktı, Bernal ve Kounde oyuna girdi. 

23:25

MAÇTA 5. GOL

Barcelona, oyuna sonradan giren Karim Adeyemi'nin 65. dakikadaki golüyle skoru 4-1'e getirdi.

Adeyemi'nin golünü izlemek için TIKLAYINIZ.

23:24

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da Lemina, Yunus ve Batrakov oyundan çıktı; Ugochukwu, Sara ve Sane oyuna girdi. 

23:13

KARŞILAŞMADA 4. GOL

Barcelona, Yamal'ın kenardan sürdüğü topta Anthony Gordon'la 53. dakikada skoru 3-1 yaptı.

Gordon'un golünü izlemek için TIKLAYINIZ.

23:10

MÜCADELEDE 3. GOL

Barcelona, Yamal'ın ortasında Fermin'in kafa golüyle 50. dakikada karşılaşmada 2-1 öne geçti.

 

23:06

2. YARIDA İLK DÜDÜK

Galatasaray-Barcelona mücadelesinde ikinci yarı başladı.

İki takım da başladıkları ilk 11'leriyle karşılaşmaya devam ediyor.

23:04

İLK YARIDAN DAKİKALAR

16. dakikada Pedri'nin uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Gordon'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı önledi.

24. dakikada Yamal'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası civarındaki Olmo'nun kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

25. dakikada Gordon'ın pasında topla buluşan Cancelo'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır soluna uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

28. dakikada Galatasaray öne geçti. Batrakov'un pasında sol kanatta topla buluşan Leao, meşin yuvarlağı taşıdıktan sonra ceza yayına doğru topu gönderdi. Bu noktada bulunan Batrakov, bekletmeden şutunu çekti. Savunma oyuncusunun da ayağından seken top ağlarla buluştu: 1-0.

33. dakikada Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü. Batrakov'un sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda altıpas içerisindeki Barış Alper Yılmaz, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrası hakem Marco Guida, Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonunun ofsayt olduğunu işaret ederek golü iptal etti.

43. dakikada Barcelona beraberliği yakaladı. Fermin Lopez, ceza yayı önündeki Yamal'a pasını aktardı. Eren Elmalı'nın Yamal'a müdahalesi sonrasında topu önünde bulan Olmo, meşin yuvarlağı Cancelo'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından uzak direğe yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1.

45. dakikada Gordon'ın ceza yayının gerisinden vuruşunda, Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti.

45+2. dakikada Yamal'ın paslaşarak kullandığı serbest atışta topla buluşan Olmo'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

Ahaber
22:51

İLK YARIDA BERABERLİK!

Galatasaray-Barcelona karşılaşmasında ilk yarı 1-1'lik eşitlikle son buldu.

22:43

SKOR EŞİTLENDİ

Barcelona, temsilcimiz Galatasaray karşısında Cancelo'nun 43. dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

Cancelo'nun golünü izlemek için TIKLAYINIZ.

22:37

CİMBOM VAR'A TAKILDI!

Galatasaray, 33. dakikada kornerden kullanılan topta Barış Alper Yılmaz'ın ayağından 2. golü buldu.

Ancak VAR'dan gelen müdahale ile gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Mücadele 1-0 devam ediyor.

22:28

MAÇTA İLK GOL!

Galatasaray, Barcelona karşısında Alexey Batrakov'un golüyle 27. dakikada öne geçti

Mücadelede durum 1-0

Batrakov'un golünü izlemek için TIKLAYINIZ.

22:26

BAKAN BAK VE FATİH TERİM KRİTİK MAÇTA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın sahasında Barcelona’yı konuk ettiği karşılaşmayı RAMS Park’ta tribünden takip etti. Bakan Bak, mücadeleyi protokol tribününde Galatasaray Kulübü Başkanı ve yöneticileriyle birlikte izleyerek sarı-kırmızılı ekibe tribünden destek verdi.

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların Barcelona ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını stadyumdan takip etti. Deneyimli teknik adam, dev mücadeleyi tribünden izleyerek gönül verdiği takıma destek verdi.

Ahaber
22:25

SAVUNMA HATTINDA SEÇİMLER

Galatasaray'da hücum hattının önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai'nin tam olarak hazır olmaması sebebiyle savunmanın sağına geçti. Geçtiğimiz sezonlarda da zaman zaman bek pozisyonunda görev alan milli futbolcu, sakatlığını atlatan ancak henüz maça başlayacak seviyede olmadığı için yedek kulübesinde başlayan Sallai'nin yerine sağ bekte forma giydi. Son olarak Süper Lig'in 7'nci haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde sağ bekte görev alan Barış Alper, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci haftasında oynanan Barcelona karşılaşmasında da teknik direktör Okan Buruk tarafından sağ bekte ilk 11'de görevlendirildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE STOPER HATTI BOZULMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde savunmanın merkezinde değişikliğe gitmedi. 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, ilk haftadaki Sporting mücadelesinde olduğu gibi Barcelona karşısında da stoper ikilisini Davinson Sanchez ve Ismail Jakobs ikilisinden oluşturdu. Süper Lig'de ise 7 haftalık süreçte büyük oranda istikrar korundu. Okan Buruk, ligde oynanan 7 karşılaşmanın 6'sında tandemde Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı ikilisine şans verdi. Sarı-kırmızılılar ligde sadece 4'üncü haftadaki İstanbul Başakşehir FK maçında değişikliğe giderek sahaya Davinson Sanchez ve Mario Lemina ikilisiyle çıkmıştı.

Ahaber
22:24

SARI-KIRMIZILILARDA 2 EKSİK

Galatasaray'da Barcelona müsabakasında 2 futbolcu görev yapamadı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Günay Güvenç ve Wilfried Singo karşılaşmada forma giyemeyen oyuncular oldu.

VICTOR OSIMHEN 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray’ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 4 maç sonra 11’e geri döndü. Süper Lig'in 4'üncü haftasındaki İstanbul Başakşehir FK karşılaşmasında adale sakatlığı yaşayan Victor Osimhen, ligdeki Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting mücadelesinde forma giyememişti. Sakatlığını atlatmasının ardından Süper Lig'in 7'nci haftasındaki Kasımpaşa maçında oyuna sonradan dahil olarak süre alan Nijeryalı golcü, 4 maçlık aranın ardından ilk kez Barcelona karşısında teknik direktör Okan Buruk tarafından ilk 11’de görevlendirildi.

Ahaber
22:02

MAÇTA İLK DÜDÜK!

Galatasaray-Barcelona mücadelesinde ilk düdük çaldı. 22.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Marco Guida yönetiyor.

20:46

MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU!

GALATASARAY: Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.

BARCELONA: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermin, Yamal, Gordon, Olmo.

20:42

ASLAN FİLİSTİN'İ UNUTMADI

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, 36 takımlı yeni lig aşamasının 2. haftasında İspanyol devi Barcelona’yı RAMS Park’ta konuk ediyor. Dünya genelinde 200 ülkede ve 125 farklı televizyon kanalında canlı yayınlanacak dev mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Filistin ve Gazze halkını unutmayarak anlamlı bir dayanışma mesajı verdi.

Ahaber
20:40

GALATASARAY MAÇ İÇİN YOLA ÇIKTI

Galatasaray kafilesi Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona mücadelesi için RAMS Park’a hareket etti. 

GALATASARAY KAFİLESİ RAMS PARK İÇİN YOLA ÇIKTI!

 