Üsküdar Meydanı’nda ortalık karıştı! Galatasaray’ın kutlamalarında arbede çıktı

İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Galatasaray’ın Süper Lig’deki 26. şampiyonluğunu kutlamak için Üsküdar Meydanı’nda toplanan taraftarlar, gece saatlerinde büyük bir gerginlik yaşadı. Meşaleler ve marşlarla devam eden kutlamalar sırasında kimliği belirsiz bir grubun saldırısı sonrası meydanda arbede çıkarken, olaylara polis ekipleri müdahale etti.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray'da taraftarlar, zafer coşkusunu yaşamak için Üsküdar Meydanı'na akın etti.

Meydanda meşaleler yakıp marşlar söyleyerek kutlama yapan sarı-kırmızılı taraftarlara, kimliği belirsiz bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Kutlama alanındaki taraftarların hedef alındığı olayda iki grup arasında arbede yaşanırken, bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri duruma anında müdahale etti.

Emniyet güçlerinin müdahalesiyle gerginlik büyümeden kontrol altına alındı.

