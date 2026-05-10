Üsküdar Meydanı’nda ortalık karıştı! Galatasaray’ın kutlamalarında arbede çıktı

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray'da taraftarlar, zafer coşkusunu yaşamak için Üsküdar Meydanı'na akın etti.

Meydanda meşaleler yakıp marşlar söyleyerek kutlama yapan sarı-kırmızılı taraftarlara, kimliği belirsiz bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Kutlama alanındaki taraftarların hedef alındığı olayda iki grup arasında arbede yaşanırken, bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri duruma anında müdahale etti.