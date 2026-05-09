Okan Buruk Fatih Terim’in rekorunu egale etti! Deneyimli teknik adam tarihe geçti: Galatasaray’da 4’te 4 yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk döneminde kazandığı ligde üst üste 4 kez şampiyonluk başarısını teknik adam olarak da tekrarladı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, iki kez geriye düştüğü mücadelede geri dönmeyi başararak rakibini 4-2 mağlup etti ve sezonu şampiyon tamamladı. Galatasaray, üst üste 4. kez mutlu sona ulaşırken toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etti.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlarken, Teknik Direktör Okan Buruk da önemli bir başarıya imza attı. 2022 yılında takımı çalıştırmaya başlan Buruk, Avrupa'da da önemli başarılar elde ederken, üst üste kazandığı şampiyonluklarla lige de damga vurdu. 52 yaşındaki teknik adam, sarı-kırmızılılarla Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanırken, Teknik Direktör Fatih Terim'in rekorunu da egale etti. Terim, Galatasaray ile 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında art arda 4 şampiyonluk yaşayarak, ligde bunu gerçekleştiren ilk isim olmuştu.