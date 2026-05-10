Türkiye sarı-kırmızıya büründü! Rams Park’tan tüm yurda şampiyonluk şöleni

ADANA'DA ŞAMPİYONLUK ŞÖLENİ Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için meydanlara akın eden binlerce taraftar, ellerindeki sarı-kırmızı bayraklarla sokakları adeta festival alanına çevirdi. Marşların hep bir ağızdan söylendiği kutlamalarda meşaleler yakıldı, kentin dört bir yanında renkli ve coşkulu görüntüler ortaya çıktı.

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu kutlamak için sokaklara çıktı. Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı-kırmızı bayrakları sallayıp, meşaleler yaktı. Bazı taraftarlar ise çalınan müzikler eşliğinde halay çekti.

KAHRAMANMARAŞ Galatasaray'ın şampiyonluğu Kahramanmaraş'ta kutlandı. Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda bir araya gelen, bayrak ve meşalelerle kutlama yapan taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyleyip tezahüratlarda bulundu. Araç konvoyu oluşturan sürücüler ise kutlamalara korna çalarak eşlik etti. MALATYA Galatasaray'ın şampiyonluğu Malatya'da coşkuyla kutlandı.Taraftarlar, kentin çeşitli bölgelerinde takımlarının şampiyonluğunu meşalelerle kutladı.İnönü Kapalı Çarşısı üzerinde bir araya gelen kalabalık grup, meşaleler yakarak, şampiyonluğu kutladı. ADIYAMAN Adıyaman'da taraftarlar kutlamalar için sokaklara çıktı. Sümer Meydanı'nda toplanan kalabalık grup, şarkılar söyleyip halay çekti.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı kırmızı bayrakları salladı. Bazı taraftarlar ise meşaleler yaktı. KİLİS Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık grup, şarkılar söyleyip halay çekti. Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı kırmızı bayrakları salladı. Bazı taraftarlar ise meşaleler yaktı.