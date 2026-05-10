Türkiye sarı-kırmızıya büründü! Rams Park’tan tüm yurda şampiyonluk şöleni

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Antalyaspor’u ağırlayan Galatasaray, nefes kesen mücadelede iki kez geriye düşmesine rağmen tarihi bir geri dönüşe imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park’ta rakibini 4-2 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı. Son düdüğün ardından Türkiye’nin dört bir yanında kutlamalar başladı. Meşalelerin yandığı, marşların gece boyunca yankılandığı şampiyonluk kutlamaları A Haber ekranlarına anbean yansıdı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Tarihi zaferin ardından yurdun dört bir yanından kutlama görüntüleri ekranlara yansıdı.

CİMBOM'UN ŞAMPİYONLUK GECESİNDE TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

İSTANBUL'DA KUTLAMANIN MERKEZİ TAKSİM

Yüz binlerce sarı-kırmızılı taraftarın sokaklara akın ettiği kutlamalarda, Taksim'de ellerinde bayraklarla marşlar söyleyen taraftarlar, metrelerce uzunlukta kortejler oluşturdu.

ANKARA'DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçının son düdüğünün çalmasıyla birlikte başkent Ankara'da vatandaşlar, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde toplandı. Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

GAZİANTEP'TE YÜZBİNLER SOKAKTA

Gaziantep'te Galatasaray taraftarları şampiyonluk kutlaması için meydanlara akın etti. Sarı-kırmızılı bayraklarla konvoy oluşturan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde kutlama yaptı.Üniversite meydanında buluşan taraftarlar, meşaleler yakarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

ADANA'DA ŞAMPİYONLUK ŞÖLENİ

Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için meydanlara akın eden binlerce taraftar, ellerindeki sarı-kırmızı bayraklarla sokakları adeta festival alanına çevirdi. Marşların hep bir ağızdan söylendiği kutlamalarda meşaleler yakıldı, kentin dört bir yanında renkli ve coşkulu görüntüler ortaya çıktı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu kutlamak için sokaklara çıktı. Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı-kırmızı bayrakları sallayıp, meşaleler yaktı. Bazı taraftarlar ise çalınan müzikler eşliğinde halay çekti.

KAHRAMANMARAŞ

Galatasaray'ın şampiyonluğu Kahramanmaraş'ta kutlandı. Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda bir araya gelen, bayrak ve meşalelerle kutlama yapan taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyleyip tezahüratlarda bulundu. Araç konvoyu oluşturan sürücüler ise kutlamalara korna çalarak eşlik etti.

MALATYA

Galatasaray'ın şampiyonluğu Malatya'da coşkuyla kutlandı.Taraftarlar, kentin çeşitli bölgelerinde takımlarının şampiyonluğunu meşalelerle kutladı.İnönü Kapalı Çarşısı üzerinde bir araya gelen kalabalık grup, meşaleler yakarak, şampiyonluğu kutladı.

ADIYAMAN

Adıyaman'da taraftarlar kutlamalar için sokaklara çıktı. Sümer Meydanı'nda toplanan kalabalık grup, şarkılar söyleyip halay çekti.
Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı kırmızı bayrakları salladı. Bazı taraftarlar ise meşaleler yaktı.

KİLİS

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık grup, şarkılar söyleyip halay çekti. Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı kırmızı bayrakları salladı. Bazı taraftarlar ise meşaleler yaktı.

EDİRNE

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu Edirne'de coşkuyla kutladı.

