Türkiye sarı-kırmızıya büründü! Rams Park’tan tüm yurda şampiyonluk şöleni
Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Antalyaspor’u ağırlayan Galatasaray, nefes kesen mücadelede iki kez geriye düşmesine rağmen tarihi bir geri dönüşe imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park’ta rakibini 4-2 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı. Son düdüğün ardından Türkiye’nin dört bir yanında kutlamalar başladı. Meşalelerin yandığı, marşların gece boyunca yankılandığı şampiyonluk kutlamaları A Haber ekranlarına anbean yansıdı.
İSTANBUL'DA KUTLAMANIN MERKEZİ TAKSİM
Yüz binlerce sarı-kırmızılı taraftarın sokaklara akın ettiği kutlamalarda, Taksim'de ellerinde bayraklarla marşlar söyleyen taraftarlar, metrelerce uzunlukta kortejler oluşturdu.
ANKARA'DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI
Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçının son düdüğünün çalmasıyla birlikte başkent Ankara'da vatandaşlar, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde toplandı. Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.
GAZİANTEP'TE YÜZBİNLER SOKAKTA
Gaziantep'te Galatasaray taraftarları şampiyonluk kutlaması için meydanlara akın etti. Sarı-kırmızılı bayraklarla konvoy oluşturan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde kutlama yaptı.Üniversite meydanında buluşan taraftarlar, meşaleler yakarak şampiyonluk sevincini yaşadı.