Süper Lig’e Galatasaray ambargosu! Aslan 4. Kez üst üste şampiyon oldu

GELECEK SEZON DA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
Galatasaray, gelecek sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
Şampiyonluk ipini göğüslediği için doğrudan 36 takımlı lig etabında yer alacak sarı-kırmızılılar, büyük bir geliri de kasasına koyacak.
Galatasaray, bu sezon "Devler Ligi"nde son 16 turuna kadar yükselmişti.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
1' Maça Galatasaray başladı.
1' Yunus Akgün'ün ceza sahasına gönderdiği pasta Osimhen topu istediği gibi kontrol edemeyince defans topu uzaklaştırdı ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
3' Sol kanatta rakibinden sıyrılan Doğukan Sinik'in ceza sahası dışından vuruşu yandan auta gitti.
4' Osimhen sol çaprazdan çalımlarla ceza sahasına girdi pasını verdi ancak ceza sahasında takım arkadaşı yoktu defans topu uzaklaştırdı.
5' Antalyaspor defansının yaptığı pas hatasında Osimhen ceza sahasına girdi ancak topu ayağından aşınca top kalecide kaldı.
9' Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından vuruşu auta gitti.
13' Lucas Torreira'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topu defans uzaklaştırdı.
14' Yunus Akgün'un sağ çaprazdan ortasında Osimhen istediği vuruşu yapamadı ve top auta gitti.
17' Yunus Akgün'ün ceza sahasına gönderdiği pasta arka direkte topla buluşan Osimhen'in vuruşu yan ağlarda kaldı.
25' Sallai'nin sağ kanattan ortasında top kalecide kaldı.
29' Barış sol kanattan ortasında Sallai'nin kafa vuruşu kalecide kaldı.
31' Galatasaray Sallai ile gole çok yaklaştı. Barış'ın kullandığı korner atışında kalecinin sektirdiği top Sallai'nin önünde kaldı. Sallai'nin vuruşunu defans çizgiden kornere attı.
35' Abdülkerim'in sol kanattan ortasında Osimhen'in kafa vuruşu farklı şekilde auta gitti.
37' Yunus'un sağ kanattan ortasında Osimhen istediği vuruşu yapamadı top auta gitti.
40' Barış sağ köşeden kullandığı korner atışında Abdülkerim'in kafa vuruşu üstten auta gitti.
45' Defansın arkasına atılan Abdülkerim araya girdi tehlikeyi büyümeden önledi.
45+3 Antalyaspor ilk yarının uzatma dakikalarında dakikalarında golu buldu. Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde boşta olan Soner'in kafa vuruşu ağlara gitti.
45+4 Osimhen'in ceza sahasına gönderdiği pasta Barış Alper topu istediği gibi kontrol edemeyince defans topu uzaklaştırdı.
45+6 Galatasaray gole yaklaştı. Yunus'un ortasında defansın ters vuruşu direkten döndü.
(İKİNCİ YARI)
46' Maçın ikinci yarısı Antalyasporlu futbolcuların vuruşu ile başladı.
49' Sallai'nin ceza sahası içine gönderdiği topu defans uzaklaştırdı.
52' Yunus'un sol çaprazdan ortası auta gitti.
56' Galatasaray beraberlik golünü buldu. Lang'ın ceza sahasına ortasında Barış Alper kafa ile kale önüne indirdi. Lemina kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.
58' Lang sol kanattan aldığı topla hızla ceza sahasına girdi. Lang yerden topu Sallai'ye bıraktı. Sallai'nin vuruşu auta gitti.
60' Lang'ın kullandığı korner atışında kaleci topu ceza sahası dışına çeldi. Yunus gelişine vurdu ancak top yandan auta gitti.
62' Antalyaspor Soner'in frikikten attığı mükemmel golle tekrar öne geçti. Ceza sahası dışından enfes vuruş yapan Soner topu ağlara gönderdi.
64' Galatasaray penaltı kazandı. Barış Alper'in ortasında defanstan seken topu Osimhen almak istedi ancak defansın müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
65' Penaltıda topun başına Osimhen geçti ve top ile kaleciyi ters köşeye yatırarak takımına eşitliği sağladı.
75' Lang'ın ortasında arka direkte bekleyen Osimhen'in kafa vuruşu auta gitti.
77' Lang'ın ceza sahası dışından şutunu kaleci zorlukla çeldi.
86' Yunus'un sağ kanattan ortasında Osimhen zor durumda kafayı vurdu ancak top auta gitti.
88' Galatasaray öne geçti. Davinson'un ceza sahası dışından şutu defanstan döndü. Dönen topta Eren'in vuruşu kaleciden döndü. Dönen topta Lang'ın pasında Osimhen'in vuruşu defansa çarpıp ağlarla buluştu.
90+4 Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Icardi'nin ceza sahasına gönderdiği pasta boşta olan Kaan Ayhan topu filelere gönderdi.
90+6 Ve maçta son düdük geldi ve Galatasaray şampiyon.
MAÇTAN NOTLAR
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları Samsunspor maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen, ilk 11'i ile sahaya çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Mauro Icardi, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey ve Mario Lemina yer aldı.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Samsunspor ile Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maça göre Antalyaspor'a karşı ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Samsunspor'a karşı ilk 11'de yer alan Lemina'yı yedeğe çekti. Tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç de kırmızı kart cezası nedeniyle kadroya giremedi.
Buruk, bu oyuncular yerine İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'ı ilk 11'de başlattı.