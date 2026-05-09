Süper Lig’e Galatasaray ambargosu! Aslan 4. Kez üst üste şampiyon oldu

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, iki kez geriye düştüğü mücadelede geri dönmeyi başararak rakibini 4-2 mağlup etti ve sezonu şampiyon tamamladı. Galatasaray, üst üste 4. kez mutlu sona ulaşırken toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etti. İşte maçta yaşananlar…

Süper Lig'de 33. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Hesap.com Antalyaspor ile karşılaştı. Soner Dikmen'in golleriyle iki kez geri düştüğü müsabakayı Mario Lemina, Victor Osimhen (2) ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 4-2 kazanan Galatasaray, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Toplamda 26 şampiyonluğa ulaşan "Cimbom" teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ise üst üste 4. kez ipi önde göğüsledi.

KENDİ REKORUNU EGALE ETTİ Galatasaray, Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu tekrarladı. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997 ve 1999-2000 sezonları arasında 4 kez üst üste şampiyon olarak rekor kırdı. Söz konusu dönemde futbolcu olarak görev yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adam koltuğunda da bunu başardı. "Cimbom" Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olma başarısı gösterdi.