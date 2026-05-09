Aslan yeniden zirvenin tek sahibi! İşte 26. şampiyonluğun hikayesi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de üst üste 4., toplamda ise 26. şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Sezon başında önemli değişikliklere giden sarı-kırmızılılar, yaptığı kritik transferlerle dikkat çekerken bazı önemli isimlerle de yollarını ayırdı. Peki Galatasaray, bir kez daha adını şampiyonluğa yazdırırken bu süreçte neler yaşandı? Ahaber.com.tr tüm detayları aktardı. İşte mutlu sona giden yolda yaşananlar…

Galatasaray, geride kalan 33 haftada ortaya koyduğu istikrarlı performansla zirvenin tek sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar, topladığı 77 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde şampiyonluğa uzanmayı başardı.

Ligde çıktığı 33 karşılaşmada 24 galibiyet elde eden Galatasaray, yalnızca 4 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Hücum hattındaki etkili performansıyla rakip fileleri tam 77 kez sarsan sarı-kırmızılı ekip, savunmada da güven verdi ve kalesinde sadece 29 gol gördü.

Peki Galatasaray'ı bir kez daha şampiyonluğa taşıyan süreçte hangi gelişmeler yaşandı? Sarı-kırmızılı ekip, iki transfer döneminde nasıl bir yol haritası izledi? Aslan hangi yıldızlarla el sıkıştı, hangi isimlerle yollarını ayırdı ve kimlerle yeni sözleşme imzaladı?

MUSLERA VE MERTENS'E VEDA

Sarı-kırmızılı ekip, bu yaz kulübün Uruguaylı efsane file bekçisi Fernando Muslera ile son 3 sezondaki şampiyonluklarda büyük payı olan Belçikalı yıldız Dries Mertens'in yanı sıra birçok futbolcuyla yollarını ayırdı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geçen sezonki şampiyonlukta katkısı büyük olan Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Roland Sallai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Mario Lemina, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncuları kadrosunda tuttu.

Geçen sezon teknik direktör Okan Buruk ile Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, bu sezon lig aşamasında mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaşmak için kadrosuna yıldız futbolcuyu transfer etti.

VİCTOR OSİMHEN TRANSFERİYLE TÜRKİYE'DE REKOR KIRDI

Galatasaray, İtalya ekibi Napoli'den kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in transferiyle Türkiye'de bonservis rekorunu kırdı.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı golcüyü 75 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı. Bu transferden önceki rekor, İspanya'nın Sevilla takımından 19,5 milyon avro ile Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil olan Youssef En-Nesyri'ye aitti.

GALATASARAY KADROSUNU YILDIZLARLA DONATTI

Galatasaray, Osimhen dışında yaptığı transferlerle de dikkati çekti.

Sarı-kırmızılılar, ilk olarak Bundesliga ekibi Bayern Münih ile sözleşmesi biten Alman kanat oyuncusu Leroy Sane'yi bedelsiz bir şekilde transfer etti. Galatasaray, Osimhen'in rekor transferinden sonra Fransa ekibi Monaco'dan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'yu yaklaşık 30,77 milyon avro bedelle kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı ekip, Muslera'nın boşluğunu ise Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'a 27,5 milyon avro vererek doldurdu.

Galatasaray, Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'ı da bonservis bedeli olmadan kadrosuna katarak transfer dönemini kapattı.

BONSERVİSLERE 148 MİLYON AVRO HARCADI

Galatasaray, kadrosuna kattığı 7 futbolcu için yaklaşık 148 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'a bonservis bedeli ödemeyen Galatasaray, zorunlu satın alma maddeleri nedeniyle Przemyslaw Frankowski'yi 7 milyon, Ismail Jakobs'u da 8 milyon avroya transfer etti.

Victor Osimhen'e 75 milyon, Wilfried Singo'ya 30,77 milyon ve Uğurcan Çakır'a da 27,5 milyon avro ödeyen sarı-kırmızılılar, bu transfer döneminde bonservislere yaklaşık 148 milyon avro harcadı.

5 OYUNCUNUN KİRALANMASINDAN PARA KAZANILDI

Galatasaray, bu sezon kiraladığı 5 oyuncudan yaklaşık 6 milyon 950 bin avro kazandı.

Sarı-kırmızılılar; Nicolo Zaniolo'yu İtalya ekibi Udinese'ye 2 milyon 500 bin, Carlos Cuesta'yı Brezilya temsilcisi Vasco da Gama'ya 750 bin, Victor Nelsson'u İtalya takımı Hellas Verona'ya 650 bin ve Elias Jelert'i İngiltere ekibi Southampton'a 300 bin avro bedelle kiraladı.

Galatasaray, zorunlu alma opsiyonunu kullandığı Przemyslaw Frankowski'yi ise Fransa'dan Rennes'e 2 milyon 750 bin karşılığında kiralık olarak verdi.

DERBİ KARNESİ

Galatasaray, 2025-2026 sezonunda derbi maçlarında ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında çıktığı 6 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Galatasaray, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalırken, RAMS Park'ta oynanan mücadelede rakibini 3-0 mağlup etti. Beşiktaş karşısında sahasında 1-1'lik beraberlik yaşayan sarı-kırmızılılar, deplasmanda ise siyah-beyazlı ekibi 1-0 yenmeyi başardı.

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor ile İstanbul'da golsüz berabere kalan Galatasaray, deplasmanda oynanan mücadelede ise rakibine 2-1 mağlup oldu.

İŞTE TÜM SONUÇLAR ŞÖYLE Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

Galatasaray 1-1 Beşiktaş

Beşiktaş 0-1 Galatasaray

Galatasaray 0-0 Trabzonspor

Trabzonspor 2-1 Galatasaray

Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına önemli hamlelere imza attı.

GALATASARAY'DAN DEV KIŞ OPERASYONU

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürürken Avrupa hedefini de büyüten sarı-kırmızılılar, genç yetenekler ve tecrübeli isimleri kadrosuna katarak dikkat çekti.

Cimbom, İspanya ekibi Girona'dan Kolombiyalı yıldız adaylarından Yaser Asprilla'yı transfer ederken, Napoli forması giyen Hollandalı hücum oyuncusu Noa Lang'ı da renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca Casa Pia'dan genç sol bek Renato Nhaga'yı kadrosuna kattı.

Galatasaray taraftarını en çok heyecanlandıran hamlelerden biri ise eski oyuncusu Sacha Boey'un yeniden takıma dönmesi oldu.

Bayern Münih'ten transfer edilen Fransız sağ bek, savunmaya önemli güç kattı. Sarı-kırmızılılar ayrıca Borussia Mönchengladbach altyapısında yetişen genç futbolcu Can Armando Güner'i de transfer ederek geleceğe yatırım yaptı.

ŞAMPİYON OLDUĞU SEZONLAR

Galatasaray, Süper Lig'de; 1961-1962, 1962-1963, 1968-1969, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1986-1987, 1987-1988, 1992-1993, 1993-1994, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında şampiyonluk kupasını kazandı.

İKİNCİ KEZ AYNI BAŞARIYI YAKALADI

1959 yılından itibaren oynanan Süper Lig'de ilk kez 1961-1962 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, bu sezonki şampiyonlukla birlikte bir ilki de gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde ikinci kez üst üste 4 kez şampiyon olan ilk takım oldu. Aslan daha önce Teknik Direktör Fatih Terim döneminde ligde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında art arda 4 defa şampiyonluk kazanmıştı.