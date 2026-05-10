Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: “Bir daha sakın ha...”

Şampiyon Galatasaray, maç sonrası sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin 10 Ocak tarihinde yaptığı paylaşımı yeniden gündeme taşıdı. Sarı-kırmızılı kulüp, söz konusu paylaşımı alıntılayarak "Bir daha SAKIN HA!" ifadeleriyle ezeli rakibine dikkat çeken bir göndermede bulundu. İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Galatasaray, bu paylaşımın ardından sosyal medyada bir göndermeye daha imza attı. Sarı-kırmızılı kulübün yayımladığı videoda oyun makinesi teması kullanılırken, Fenerbahçe'ye yönelik dikkat çeken detaylara yer verildi.

TORUNOĞULLARI: "SAKIN HA SEZONU SONA ERDİ"

Öte yandan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli yönetici, MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sezon başından beri tüm mücadeleyi verdiklerini ifade eden Torunoğulları, "Sakın ha sezonu sona erdi. Futbolseverlere sakın ha sezonu hayırlı olsun. Federasyona yazı yazdık. VAR odasında kulüplerden birer temsilci olsun dedik. Orada gelen telefonlara ve gelen-gidenleri görsünler diye. Bu isteğimiz federasyon tarafından kabul edilmesine rağmen, hiçbir kulüp buna cevap verip bizimle aynı fikirde olduğunu açıklamadı." diye konuştu.

Torunoğulları, Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından bazı eski hakemlerle iletişime geçtiklerini, Galatasaray'ın attığı ilk golün ofsayt olduğunu, penaltının ise penaltı olmadığını savunarak, kendileri ve kendilerinden sonraki yöneticilerle mücadeleye devam edeceklerini belirtti.