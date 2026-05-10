Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: “Bir daha sakın ha...”

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Galatasaray’ın Süper Lig’de 26. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, Fenerbahçe cephesinden gelen açıklamalar gündem oldu. Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları’nın “Sakın ha sezonu hayırlı olsun” sözlerine sarı-kırmızılı kulüpten dikkat çeken bir yanıt geldi. Galatasaray, yayımladığı videolu paylaşımda “Bir daha SAKIN HA” ifadelerini kullanarak ezeli rakibine olay göndermelerde bulundu.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği bir maça çıktı.

RAMS Park'ta düşmeme mücadelesi veren Akdeniz temsilcisini konuk eden "Cimbom" mücadeleye istediği gibi başlayamadı. Maçın ilk yarısında topu ayağında tutan Galatasaray, pozisyon üretmekte zorlandı. Antalyaspor, 45+2. dakikada Soner Dikmen'in golüyle devre arasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya daha istekli giren sarı-kırmızılı takım, 56. dakikada Mario Lemina'nın golüyle skora denge getirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, Soner Dikmen'in 62. dakikada frikikten şık golüyle bir kez daha öne geçmeyi başardı: 1-2.

Golün hemen ardından baskı kuran "Cimbom" Victor Osimhen'in 66. dakikada penaltıdan kaydettiği golle bir kez daha beraberliği yakaladı. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında baskıyı artıran sarı-kırmızılılar, 88. dakikada Osimhen'in golüyle 3-2 öne geçti.

Konuk takımın baskı kurduğu uzatma bölümünde Mauro Icardi'nin hazırladığı pozisyonda Kaan Ayhan ile bir gol daha bulan "Cimbom" sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Galatasaray, bu sonuçla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korudu ve bitime 1 hafta kalan şampiyonluğu garantiledi.

Ligde kalma mücadelesi veren Antalyaspor ise 29 puanda kaldı. Akdeniz temsilcisi, rakiplerinin aldığı sonuçların ardından küme düşme hattına geriledi.

SÜPER KUPA MAÇI SONRASI ATILAN PAYLAŞIM GÜNDEM OLMUŞTU

Maçın ardından Galatasaray yönetiminden sosyal medyada peş peşe dikkat çeken paylaşımlar geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Süper Kupa'da alınan 2-0'lık galibiyet sonrası Fenerbahçe cephesinden Teknik Direktör Okan Buruk hakkında yapılan paylaşımı alıntılayarak ezeli rakibine olay bir göndermede bulundu.

"BİR DAHA SAKIN HA!"

Şampiyon Galatasaray, maç sonrası sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin 10 Ocak tarihinde yaptığı paylaşımı yeniden gündeme taşıdı. Sarı-kırmızılı kulüp, söz konusu paylaşımı alıntılayarak "Bir daha SAKIN HA!" ifadeleriyle ezeli rakibine dikkat çeken bir göndermede bulundu.

VİDEODAKİ DETAYLAR DİKKATLERDEN KAÇMADI

Galatasaray, bu paylaşımın ardından sosyal medyada bir göndermeye daha imza attı. Sarı-kırmızılı kulübün yayımladığı videoda oyun makinesi teması kullanılırken, Fenerbahçe'ye yönelik dikkat çeken detaylara yer verildi.

Paylaşımda penaltı, sarı ve kırmızı kart jokerleri öne çıkarılırken, kupayı almaya çalışan karakterin düşmesi sonrası teselli amacıyla emzik verilmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TORUNOĞULLARI: "SAKIN HA SEZONU SONA ERDİ"

Öte yandan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli yönetici, MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sezon başından beri tüm mücadeleyi verdiklerini ifade eden Torunoğulları, "Sakın ha sezonu sona erdi. Futbolseverlere sakın ha sezonu hayırlı olsun. Federasyona yazı yazdık. VAR odasında kulüplerden birer temsilci olsun dedik. Orada gelen telefonlara ve gelen-gidenleri görsünler diye. Bu isteğimiz federasyon tarafından kabul edilmesine rağmen, hiçbir kulüp buna cevap verip bizimle aynı fikirde olduğunu açıklamadı." diye konuştu.

Torunoğulları, Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından bazı eski hakemlerle iletişime geçtiklerini, Galatasaray'ın attığı ilk golün ofsayt olduğunu, penaltının ise penaltı olmadığını savunarak, kendileri ve kendilerinden sonraki yöneticilerle mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

