Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: “Bir daha sakın ha...”
Galatasaray’ın Süper Lig’de 26. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, Fenerbahçe cephesinden gelen açıklamalar gündem oldu. Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları’nın “Sakın ha sezonu hayırlı olsun” sözlerine sarı-kırmızılı kulüpten dikkat çeken bir yanıt geldi. Galatasaray, yayımladığı videolu paylaşımda “Bir daha SAKIN HA” ifadelerini kullanarak ezeli rakibine olay göndermelerde bulundu.
Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği bir maça çıktı.
RAMS Park'ta düşmeme mücadelesi veren Akdeniz temsilcisini konuk eden "Cimbom" mücadeleye istediği gibi başlayamadı. Maçın ilk yarısında topu ayağında tutan Galatasaray, pozisyon üretmekte zorlandı. Antalyaspor, 45+2. dakikada Soner Dikmen'in golüyle devre arasına 1-0 önde girdi.
İkinci yarıya daha istekli giren sarı-kırmızılı takım, 56. dakikada Mario Lemina'nın golüyle skora denge getirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, Soner Dikmen'in 62. dakikada frikikten şık golüyle bir kez daha öne geçmeyi başardı: 1-2.
Golün hemen ardından baskı kuran "Cimbom" Victor Osimhen'in 66. dakikada penaltıdan kaydettiği golle bir kez daha beraberliği yakaladı. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında baskıyı artıran sarı-kırmızılılar, 88. dakikada Osimhen'in golüyle 3-2 öne geçti.
Konuk takımın baskı kurduğu uzatma bölümünde Mauro Icardi'nin hazırladığı pozisyonda Kaan Ayhan ile bir gol daha bulan "Cimbom" sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Galatasaray, bu sonuçla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korudu ve bitime 1 hafta kalan şampiyonluğu garantiledi.
Ligde kalma mücadelesi veren Antalyaspor ise 29 puanda kaldı. Akdeniz temsilcisi, rakiplerinin aldığı sonuçların ardından küme düşme hattına geriledi.