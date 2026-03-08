Abdullah Kavukcu: UEFA kriterlerini karşıladık
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, şampiyonluk yarışı ve kulübün mali yapısı hakkında açıklamalarda bulundu. Kavukcu, Süper Lig’de kalan 9 maça final havasında çıkacaklarını, UEFA kriterlerini karşıladıklarını ve Galatasaray’ın ekonomik olarak güçlü bir noktaya ilerlediğini söyledi.
Sarı-kırmızılı takımı takip eden basın mensuplarıyla iftarda bir araya gelen Kavukcu, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve kulübün mali yapısı hakkında açıklamalarda bulundu.
Kavukcu, ligin 25. haftasındaki derbide deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendiklerini hatırlatarak, "İlklerin ve enlerin takımı olan Galatasaray'ın her zaman olduğu gibi bu yıl da hedefi, mücadele ettiği tüm kulvarlarda en büyük başarıyı elde etmek. Süper Lig'de önümüzde kalan 9 final maçında 'Konsantrasyon' ortak sözümüz. Hedefimiz ise 26. şampiyonluğu taraftarımızla birlikte kutlamak. Ligde şampiyon olmak istiyorsak bu 9 maçı da kazanmak zorundayız. Bizi şimdiden şampiyon ilan edenler var ama şu an hiçbir şey bitmiş değil. Her maçı tek tek bir final olarak değerlendiriyoruz. Galatasaray camiası kenetlenmiş durumda ve tek hedefimiz şampiyonluk. Camı açtığınızda çiçek kokularını hissediyorsanız Galatasaray'ın mevsimi gelmiştir. Çünkü mayıslar Galatasaray'ındır." diye konuştu.
Beşiktaş derbisinde yaşananlar ve sonrasında siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamalara değinen Kavukcu, şunları kaydetti:
"Beşiktaş ile oynadığımız derbi, Türk futbolu açısından son derece önemli bir karşılaşmaydı. Maç sırasında kalecimiz Uğurcan Çakır sakatlandığında, topu sportmenlik gereği dışarı attı. Biz futbolu her zaman fair-play anlayışıyla öğrendik ve bu oyunun temelinde sportmenliğin olduğuna inanıyoruz. Böyle durumlarda beklenti, topun rakip takım tarafından geri verilmesidir. Galatasaray için en önemli değerlerden biri fair-play'dir. Böyle bir pozisyonda gol çıksaydı, bundan kim memnun olacaktı? Futbolun ruhuna uygun olan davranışın ne olduğu herkes tarafından biliniyor. Beşiktaş ile oynan son iki maça bakıldığında tablo da ortada. Birinde 60 dakika, son maçta ise Galatasaray yine 10 kişi kalmış ve yaklaşık 40-45 dakikaya yakın eksik oynamış. Buna rağmen kazanamamışsınız. Biz sizin yerinizde olsak bu durum üzerine açıklama yapmak yerine sahaya ve oyuna odaklanırdık. Ancak görüyoruz ki hemen açıklamalar yapılıyor ve bahaneler üretiliyor. Galatasaray, kimsenin başarısızlığını ve bahanelerini örtecek bir kulüp değildir. Biz kendi işimize bakarız. Biz fair-play konusunda futbolun ruhuna uygun davranılması gerektiğine inanıyoruz. Galatasaray olarak sahada her zaman en güçlü mücadeleyi veririz ama sportmenlik de bizim için en az rekabet kadar önemlidir."
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Salı günü İngiliz temsilcisi Liverpool ile karşılaşacaklarını aktaran Kavukcu, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de turları geçerek buraya kadar geldik. Önümüzdeki maçlarda takımımıza ve hocamıza güveniyoruz. Beşiktaş maçını geride bıraktık ve tüm konsantrasyonumuz Liverpool maçı. Daha önce Liverpool'u yendik, yine yenebileceğimize inanıyoruz. İnşallah yine başaracağız." ifadelerini kullandı.
"TAKIM İÇİNDE AİLE ORTAMI VAR"
Kavukcu, sarı-kırmızılı futbol takımında bir aile ortamı olduğunu belirtti.
Başkan Dursun Özbek'in her futbolcuyla yakından ilgilendiğini kaydeden Kavukcu, "Takım içinde gerçek bir aile ortamı var. Futbolcularımızla kurulan iletişim de çok güçlü. Başkanımız Dursun Özbek futbolcular ile çok yakından ilgileniyor. Futbolcularla sürekli iletişim halindeyiz. Başkanım, haftanın dört günü Kemerburgaz'da. Her futbolcuya dokunuyoruz. Her futbolcuyla sohbet ediyoruz. Her maç öncesi konuşuyoruz. Futbolcular, başkanla baba oğul gibi oldular. Galatasaray'ın önü çok açık. Önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü bir Galatasaray olacak." açıklamasını yaptı.