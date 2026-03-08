Abdullah Kavukcu: UEFA kriterlerini karşıladık

"OSİMHEN, GALATASARAY TARİHİNDE YERİNİ ALACAK"

Sportif AŞ Başkan Vekili Kavukcu, gördüğü büyük sevginin Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i Galatasaray'a bağladığını dile getirdi.

Kavukcu, dizindeki ağrı nedeniyle Süper Lig'in 23. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçında oynayamayan Osimhen için maaşını alamadığı için Konya'ya gitmediği şeklindeki haberlerin hatırlatılması üzerine, "Victor Osimhen hakkında sürekli farklı yorumlar yapılıyor. Dünyada Osimhen gibi kaç tane oyuncu var? Kıyaslanan oyuncuların rakamlarına bakmak lazım. Osimhen'in maaşı üzerinden farklı yorumlar yapılıyor ama gerçekler ortada. Osimhen, Al-Hilal'in yıllık 50 milyon avroluk teklifini reddetti. Toplam 3 senelik 150 milyon avroluk kontratı reddetmiş oldu. Böyle bir adam parasını alamıyor diye oynamamazlık yapar mı? Eğer Galatasaray taraftarı böyle olmasaydı, bu kadar sevgi ve destek olmasaydı Osimhen bugün burada olmazdı. Taraftarımızın oyuncularımıza verdiği destek dünyanın hiçbir yerinde kolay kolay görülmez. Şu bir gerçek Osimhen, Galatasaray tarihinde yerini alacak." değerlendirmesinde bulundu.

"UEFA KRİTERLERİ KONUSUNDA DA HERHANGİ BİR PROBLEMİMİZ YOK"

Kavukcu, Galatasaray'ın bu sezon için UEFA'nın finansal kriterlerini yerine getirdiğini söyledi.

Kulübün ekonomi açısından çok büyüdüğünü aktaran Kavukcu, "Galatasaray, son yıllarda Avrupa'da önemli bir ivme yakaladı. Karşılaştığımız takımların ekonomik büyüklükleri ortada. Avrupa futbolunda milyar avroluk kadrolar var. Biz de bu seviyeye yaklaşan bir kulüp olmak için çalışıyoruz. Başkanımızın önderliğinde elimizden geleni yapıyoruz. Bu hedef doğrultusunda kulübün ekonomik yapısını daha da güçlendirmek zorundayız. Son dönemde locadan sponsorluklara kadar birçok alanda önemli gelirler elde ettik. Galatasaray bugün hem sportif hem mali anlamda çok güçlü bir noktaya doğru ilerliyor. Oyuncularımızın maaşlarını planlı şekilde ödüyoruz. Prim sistemimiz düzenli şekilde işliyor. UEFA kriterleri konusunda da herhangi bir problemimiz yok. Kriterlere göre harcamalarınız gelirinizin yüzde 70'ini geçmemesi gerek. Biz bu oranı yüzde 68 ile tutturduk." şeklinde görüş belirtti.

Ay sonunda hiçbir futbolcuya ve kulübe günü geçmiş borçlarının kalmayacağını dile getiren Kavukcu, "Şu anda borçsuzluk dönemine giriyoruz. Bütün maaşları sıfıra getiriyoruz. Galatasaray, maaşlarını çatır çatır ödüyor. Kulüplere parasını ödüyor. UEFA kriterleri konusunda da Allah'a şükürler olsun alnımız açık. Ocak ayında ilk altı aylık raporumuzu tutturduk. Seneye elimizin daha rahat olacağını düşünüyoruz. Şu anda giden oyuncular ve ödediğimiz maaşlar var. Bunlar seneye olmayacak. Bu Galatasaray'ın önünü çok daha net bir şekilde açmış olacak." ifadelerini kullandı.