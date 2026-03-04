Galatasaray’a Liverpool maçı öncesi seyirci yasağı cezası

CANLI YAYIN

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynayacağı deplasman rövanş maçı için UEFA Disiplin Kurulu tarafından seyirci yasağı cezası aldı. Kulüp, 40 bin Euro para cezasına itiraz edeceğini açıkladı.

UEFA Disiplin Kurulu, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile karşılaşacak olan Galatasaray'a, deplasmanda oynayacağı rövanş maçı için seyirci yasağı cezası verdi.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "25.02.2026 tarihinde deplasmanda Juventus ile oynadığımız, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında yaşanan taraftar olayları nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından kulübümüze 40 bin Euro para cezası ve bir sonraki deplasman müsabakasında seyircisiz oynama yaptırımı uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu karara karşı UEFA Tahkim Kurulu nezdinde itiraz yoluna başvurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz ekibi Liverpool ile 10 Mart Salı günü İstanbul'da, 18 Mart Çarşamba günü de İngiltere'de karşılaşacak. Bu cezayla birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar, deplasman oynanacak müsabakada tribündeki yerlerini alamayacak.

