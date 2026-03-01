Galatasaray ZTK'da kaldığı yerden devam ediyor! Sarı-kırmızılılarda Alanyaspor mesaisi
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Yayıncılığı Turkuvaz Medya tarafından üstlenilen Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray, kaldığı yerden devam edecek. 4. hafta mücadelesinde Galatasaray, 3 Mart Salı günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu kritik maç için hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, dinamik ısınma sonrası 8'e 2 pas çalışması yaptı.
Topa sahip olma çalışmalarının ardından antrenman, çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.