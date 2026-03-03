🦁 Aslan kapıyı 100 milyon eurodan açıyor: Galatasaray'da tarihi ihracat operasyonu
Galatasaray’da yaz transfer dönemi yalnızca takviye süreci değil, aynı zamanda Türk futbol tarihinin en büyük satış operasyonuna sahne olabilir. Avrupa devleri Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz için sıraya girerken, Sarı-Kırmızılı yönetim toplamda 150 milyon euroyu aşabilecek bir gelir hedefliyor.
Şampiyonlar Ligi performansıyla Avrupa vitrinine çıkan Galatasaraylı yıldızlar, dev kulüplerin radarına girdi. Yönetim cephesinde beklenti net: Özellikle Victor Osimhen için 150 milyon Euro seviyesinde bir teklif masaya gelmeden satış düşünülmüyor.
ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR
- Victor Osimhen için beklenti: 150 milyon Euro
- PSG'nin çıkabileceği iddia edilen seviye: 120 milyon Euro
- Barış Alper Yılmaz için konuşulan rakam: 50 milyon Euro
- Toplam potansiyel gelir: 200 milyon Euro'ya yakın
VİCTOR OSİMHEN TRANSFERİNDE AVRUPA DEVLERİ YARIŞTA
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi performansıyla değerini katladı. 75 milyon Euro bonservisle transfer edilen yıldızın piyasa değeri iki katına yaklaşmış durumda.
OYUNCUYLA YAKINDAN İLGİLENEN KULÜPLER:
- Paris Saint-Germain
- Juventus
- Atlético Madrid
- Bayern Münih
İtalyan devi Juventus'un transferde ısrarcı olduğu, PSG'nin ise 120 milyon Euro bandına kadar çıkabileceği konuşuluyor. Bayern Münih'in de resmi temas hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisi sürse de oyuncunun Şampiyonlar Ligi seviyesinde kalma arzusu Avrupa opsiyonunu güçlendiriyor.