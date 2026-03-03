🦁 Aslan kapıyı 100 milyon eurodan açıyor: Galatasaray'da tarihi ihracat operasyonu

CANLI YAYIN

Galatasaray’da yaz transfer dönemi yalnızca takviye süreci değil, aynı zamanda Türk futbol tarihinin en büyük satış operasyonuna sahne olabilir. Avrupa devleri Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz için sıraya girerken, Sarı-Kırmızılı yönetim toplamda 150 milyon euroyu aşabilecek bir gelir hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi performansıyla Avrupa vitrinine çıkan Galatasaraylı yıldızlar, dev kulüplerin radarına girdi. Yönetim cephesinde beklenti net: Özellikle Victor Osimhen için 150 milyon Euro seviyesinde bir teklif masaya gelmeden satış düşünülmüyor.

ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

  • Victor Osimhen için beklenti: 150 milyon Euro
  • PSG'nin çıkabileceği iddia edilen seviye: 120 milyon Euro
  • Barış Alper Yılmaz için konuşulan rakam: 50 milyon Euro
  • Toplam potansiyel gelir: 200 milyon Euro'ya yakın

VİCTOR OSİMHEN TRANSFERİNDE AVRUPA DEVLERİ YARIŞTA

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi performansıyla değerini katladı. 75 milyon Euro bonservisle transfer edilen yıldızın piyasa değeri iki katına yaklaşmış durumda.

OYUNCUYLA YAKINDAN İLGİLENEN KULÜPLER:

  • Paris Saint-Germain
  • Juventus
  • Atlético Madrid
  • Bayern Münih

İtalyan devi Juventus'un transferde ısrarcı olduğu, PSG'nin ise 120 milyon Euro bandına kadar çıkabileceği konuşuluyor. Bayern Münih'in de resmi temas hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisi sürse de oyuncunun Şampiyonlar Ligi seviyesinde kalma arzusu Avrupa opsiyonunu güçlendiriyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN 50 MİLYON EURO SENARYOSU

Play-Off turunun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz, Premier Lig ekiplerinin radarına girdi.

Ada'da adı en ciddi şekilde anılan kulüp:

Aston Villa

Fizik gücü ve çok yönlü oyun yapısıyla öne çıkan milli oyuncu için 50 milyon Euro seviyesinde bir teklif ihtimali konuşuluyor.

SÜRPRİZ İSİM: ROLAND SALLAİ

Transfer piyasasında adı geçen bir diğer isim ise Roland Sallai. Macar oyuncunun, İngiliz devi Liverpool tarafından takip edildiği öne sürülüyor. Teknik direktör Arne Slot'un oyun planına uygun profilde olduğu belirtiliyor.

Öne Çıkanlar

  1. Galatasaray yaz transfer dönemine rekor satış hedefiyle giriyor.
  2. Osimhen için 150 milyon Euro beklentisi masada.
  3. PSG'nin 120 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği iddia ediliyor.
  4. Barış Alper Yılmaz'a 50 milyon Euro seviyesinde teklif bekleniyor.
  5. Toplam transfer geliri 200 milyon Euro'ya yaklaşabilir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Victor Osimhen'in bonservis beklentisi ne kadar?

  • Galatasaray'ın beklentisi 150 milyon Euro seviyesinde.

PSG'nin teklif hazırlığı var mı?

  • İddialara göre PSG, 120 milyon Euro bandına kadar çıkabilir.

Barış Alper Yılmaz hangi kulüplerin radarında?

  • Başta Aston Villa olmak üzere Premier Lig ekipleri oyuncuyu takip ediyor.

Roland Sallai için resmi teklif var mı?

  • Henüz resmi teklif açıklanmadı ancak Liverpool'un ilgisi olduğu belirtiliyor.

