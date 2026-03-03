🦁 Aslan kapıyı 100 milyon eurodan açıyor: Galatasaray'da tarihi ihracat operasyonu

Şampiyonlar Ligi performansıyla Avrupa vitrinine çıkan Galatasaraylı yıldızlar, dev kulüplerin radarına girdi. Yönetim cephesinde beklenti net: Özellikle Victor Osimhen için 150 milyon Euro seviyesinde bir teklif masaya gelmeden satış düşünülmüyor.

OYUNCUYLA YAKINDAN İLGİLENEN KULÜPLER:

Paris Saint-Germain

Juventus

Atlético Madrid

Bayern Münih

İtalyan devi Juventus'un transferde ısrarcı olduğu, PSG'nin ise 120 milyon Euro bandına kadar çıkabileceği konuşuluyor. Bayern Münih'in de resmi temas hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisi sürse de oyuncunun Şampiyonlar Ligi seviyesinde kalma arzusu Avrupa opsiyonunu güçlendiriyor.