Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı sözler: Tartışmalı pozisyonlara son nokta

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk etti. Lig lideri sarı kırmızılılar, sahadan 1-0 galip ayrılırken, maçın hakemi Ozan Ergün ve VAR'ın kararları dikkat çekti. Usta yazarlar tartışmalı kararları değerlendirdi. İşte detaylar…

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Nefes kesen mücadelede yaşanan pozisyonlar ve hakem kararları maçın ardından spor kamuoyunun gündemine oturdu. Dev derbinin ardından usta yorumcular karşılaşmayı tüm yönleriyle değerlendirirken, özellikle tartışmalı pozisyonlara dair dikkat çeken analizler yapıldı.

İşte detaylar:

LEVENT TÜZEMEN: BİR KALECİDEN ÇOK DAHA FAZLASI

Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra 1-0'lık skor avantajını eğer koruyabildiyse bunu kaleci Uğurcan'a borçludur. Uğurcan, Galatasaray'ın baskı yediği anlarda kalesinde devleşti. Orkun'un ve Cerny'nin gollük vuruşlarını kurtardığı gibi arkadaşlarının direncini ayakta tuttu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Metin Oktay'dan sonra "Beni en çok Osimhen heyecanlandırıyor" demişti. Nijeryalı yıldız, Sane'nin ortasını bireysel becerisiyle gole çevirirken maç boyu takım için müthiş çalıştı. Özellikle Galatasaray, 10 kişi kaldıktansonra arkadaşlarını doğrupozisyon almaları konusunda sık sıkuyardı. Sanchez'e de kornerlerde öne çıkmaması talimatını verdi.

Sane ne kadar sorumsuz bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Galatasaray derbide öne geçiyor. Gereksiz yere yaptığı faullerle kırmızı kart görüp takımını yalnız bırakıyor. Okan hocanın, Sane'ye olan takıntısına şaşırıyorum. Sane, yaptığı orta dışında hiç ikili mücadeleyi kazanamadığı gibi kaptırdığı toplardan sonra bile rakibini kovalamadı.

Okan hocanın onu oyundan almamasıbir akıl tutulmasıydı. Liverpool maçı öncesi Sane'nin sorumsuzluğu sonrası G.Saray'da oyuncular, 10 kişilik bölümde müthiş biri enerji harcadılar. G.Saray, şampiyonluk yolunda dev bir engeli aşarken bu başarıda en büyük pay, atanı Osimhen ile tutanı Uğurcan'ın büyük mücadelesi sayesindedir. Okanhoca da nihayet ilk derbisinikazandı.

MURAT ÖZBOSTAN: HATA BEŞİKTAŞ'TA

G.Saray çok hayati bir maç kazandı. 24 karşılaşmadır gol atmayı başaran Beşiktaş'a 38 dakika 10 kişi oynamasına rağmen geçit vermedi. Bu G.Saray için çok kıymetli bir galibiyet. Maçı bölüm bölümanaliz edelim. Önce ilk yarı. Galatasaray maça daha organize ve baskılı başladı.

Yüksek presle Beşiktaş'ı kendi sahasına hapsetti, topa sahip olma oranı %65 civarındaydı zaman zaman. Sürekli pasyaparak, Beşiktaş'ın başını döndürdü. Gol, Sane'nin kaliteli ortasıyla Osimhen'in kafasından geldi. Osimhen, bu sezon derbilerde ilk golünü atarken takımını adım adım şampiyonluğa taşımaya devam etti. Ya Beşiktaş. Hücumda etkisiz kaldı. Şutu bile yoktu isabetli. Rakibine deplasmanda oynadığı hissini hiç vermedi.

Tribünler sessiz kaldı! Ancak ikinci yarıda Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş pozisyona bulmaya başladı. AmaUğurcan vardı. Beşiktaş'ın duran topları ve ortaları, tehlike yaratsa da sonuca ulaşamadı. Kadro kalitesi, Okan Buruk'un taktik disiplini ve 10 kişiyle bile mental üstünlük Galatasaray'daydı. Lider olmanın getirdiği öz güven de hissedildi. Hep derler ya 'Atanın datutanın da iyi olacak' diye. İşte Galatasaray, bu formülle artık şampiyonluğa yüzde 60 daha yakın. Beşiktaş ilk 45 dakikayı çöpe atmayıp ağırlığını koysaydı sonuç böyle olmazdı. Sen avantajı G.Saray'a verince maçı çeviremedin!

Maçın hakemi Ozan Ergün isefacia bir yönetim gösterdi. Kartları da verdikleri, vermedikleri kararlarıyla can yaktı. Pozisyonları takip edemedi. Yan hakem var, VAR var, AVAR var ama futbol bilgileri yok. Kuralları uygulamıyorlar. Maçın ağırlığını kaldıramadı.Derbilere yabancı hakem şart.

BÜLENT TİMURLENK: OKAN BURUK VE SANE'YE RAĞMEN...

Bu sezon hiç derbi kazananamış çalışkan öğrenci Okan Buruk ve son 4 sezonda yarıştan erken kopup iki vizeyi de boş geçip finalde bir Galatasaray galibiyetiyle sınıfı geçerim diyen Beşiktaş. Kartal bunu son 3 sezonda iki kez yapmıştı ve üçüncü için de gerisindeki galibiyet serisi iyi referanstı.

22 adamın da kim olacağının tahmini zor değilse muhtemel 11'ler, ideal 11 ise iki adım önde olan G.Saray'dır. Bir, daha kalitelikadro, iki ise daha uzun zamandır birlikte oynananbir 11. İlk 10 dakikadan sonra da bunu hissetirdiler rakibe ve tribünlere. 15-30 arası yüzde 60+ dominasyon, 8 pas arasıyla rakibin oyununu kırma ve devreye önde götüren gol...

Sane'nin kırmızı kokan pozisyon sonrası kötü oyununu asistle süslediği ilk yarı sonunda yerini Lang'a bırakması gerekiyordu. Buruk, bağıra bağıragelen kırmızı kartı önleyemedi. Beşiktaş, ikinci yarıya iyi başlamışken 10 kişi kalan takımında merkezde oyunu soğutan Sara da kenara gelince ev sahibi maçı rakip sahaya yıktı.

Beşiktaş'ın iki kanadındaki 4 adamın hücumda "derbi seviyesi"ne çıkamadığı maçta Buruk, her değişikle takımını biraz daha kalesine yasladı. Sadece ikinci yarıda 19 uzaklaştırma,Kartal'ın 23 orta denemesi... Sergen Yalçın, kulübeden gelenlerden verim alamazken Galatasaray sezonun ilk derbi galibiyetine koşuyordu.

Osimhen elbette ki sadece golüyle değil mücadelesi ve fark yaratan oyunuyla, Uğurcan da nefis iki tokatlaması, altı pas hakimiyeti ve isabetli paslarıyla, Abdülkerim müthiş defansıyla G.Saray'ı zafere taşıdı. Buruk ve Sane'ye rağmen kazanılmış bir derbi oldu.

FATİH DOĞAN: GALATASARAY KAZANMAYI HAK ETMEDİ

Her derbinin hikâyesi ayrıdır ama her maçın kritik dakikaları ve kırılma anları vardır. Bu bazen bir gol, bazen bir pozisyon, bazen de gösterilmeyen ve gösterilen kırmızı kart bile olabilir. Birbirini yoklamayla geçen ilk 15 dakikanın ardından ilk yarıda Sane'nin, Asllani'nin bileğine kontrolsüz basması, sertlik riski yüksek şiddetli bir darbe içermesine rağmen hakem sarıyla geçiştirdi.

VAR da pas geçti. Ancak 62'de VAR, ilkine göre daha az şiddet olmasına rağmen Sane'nin, Rıdvan'nın bileğine basmasında kırmızıyı verdirdi. İki pozisyon arasında neredeyse fark yok. Tek fark Sane'nin, Osimhen'in golüne asistsıkıştırması! İkincisi ise yine hakemin ilk yarıdan sarı kartı olan Osimhen'in ikinci devrede rakibinden topu alırken faul yapıp sonrasında çalan düdüğe rağmen golü attığı pozisyonda atmaya cesaret edememesi.

Golde ofsayt kokusu var ama flu bırakılan bir nokta da o. Galatasaray nerdeyse 2 kere gelip, 1 golle döndüğü bir maç oynadı. Sane ve Osimhen'in kırmızı kart gördüğü senaryoyu takdirlerinize bırakıyorum. Galatasaray, galibiyeti hak edecek bir oyun oynamadı. İki yıldızıyla ve tecrübesiyle3 puanı söküp aldı.

Beşiktaş'ta iki eleştiri var; golde Osimhen'i unutacak kadar adam ve alan paylaşımındaki kademe hatası. İki; rakip 40 dakika 10 kişi kalmasına rağmen atılamayan gol. Orkun başta olma üzere Beşiktaş, sonucu alacak kaliteyi ve pozisyonu üretemedi. Mücadeleye laf söylenmezama Beşiktaş'ın hücumda alacağıdaha fazla mesafe var.

MUSTAFA ÇULCU: BARIŞ ALPER'E YAPILAN PENALTI!

Her iki takım ikinci bölgede kontrollü başladı. Pozisyon üretmek yerine pozisyon vermemek adına alan ve adam markajını yaparak oynadılar. Atletizmi öne çıkan iki takım da özellikle orta alanda fizik temaslı baskılı oyunu tercih etti. Ceza alanına girmekte zorlandılar.

Beşiktaş, rakibi 10 kişi kalana kadar olan bölümde üretmekte zorlandı. Sonrasında Orkun sürekli öne çıkarak oynayarak üretime katkı verdi. Galatasaray sabır ve akılla çokdeğerli üç puanı aldı. Ozan Ergün'ün maçın başında Osimhen'e gösterdiği sarı sanırım hakeme dışarıdan ikazla geldi. Sallai mücadelesinde faul sonrası Orkun hakeme el-kol tepkisi sarı olmalıydı pas geçti.

Barış Alper kontrolündeki topla giderken ayağı kayıyor denge kaybı yaşıyor lakin Uduokhai rakibin ayağına basıyor pozisyon penaltı ama hakem vermedi. Asllani'ye faulünde Sane'ye çıkan sarı kartta Arnavut futbolcunu yerdeki ayağı basmanın etkisi ile şekil bozukluğu, güç transferi oluştuğu görülüyor; kırmızı olmalıydı.

HakeminOrkun'a bu derece toleransgöstermesi ihraçedememesi kabul edilemez. Sarısı olan Osimhen faul düdüğü sonrası hakeme bakıyor ve sonra topa vuruyor, ikinci sarıdan kırmızı olmalıydı. Ancak yoğun gürültüde sanırım hakem düdüğü duymadığını düşündü ihraç etmedi.

Sane'nin Rıdvan'a gaddarlık içeren ciddi faulü kırmızı karttı. Hakem yine veremedi, VAR'dan kırmızı geldi. Abdülkerim'in sağ kolu kapalı penaltı olmaz. VAR dahil tüm hakem ekibi çok tecrübesiz isimlerden kurulmuş. Hakem çok kart vefaul hataları yaptı.

AHMET ÇAKAR: OSİMHEN'İ OYUNDAN ATMALIYDI

Çok hayati bir derbiydi ve G.Saray şampiyonluk yarışında dev bir adım attı. Aslında maçın geneline baktığımızda tamamen oyuncu kalitesi. Beşiktaş özelikle ilk yarıda sahadayoktu. Hücum edemediler,savunmayaçalıştılar fakat bu arada da özelikle BarışAlper, son haftaların yükselen yıldızı Murillo'yudarmadağın etti.