Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı sözler: Tartışmalı pozisyonlara son nokta
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk etti. Lig lideri sarı kırmızılılar, sahadan 1-0 galip ayrılırken, maçın hakemi Ozan Ergün ve VAR'ın kararları dikkat çekti. Usta yazarlar tartışmalı kararları değerlendirdi. İşte detaylar…
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.
Nefes kesen mücadelede yaşanan pozisyonlar ve hakem kararları maçın ardından spor kamuoyunun gündemine oturdu. Dev derbinin ardından usta yorumcular karşılaşmayı tüm yönleriyle değerlendirirken, özellikle tartışmalı pozisyonlara dair dikkat çeken analizler yapıldı.
İşte detaylar:
LEVENT TÜZEMEN: BİR KALECİDEN ÇOK DAHA FAZLASI
Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra 1-0'lık skor avantajını eğer koruyabildiyse bunu kaleci Uğurcan'a borçludur. Uğurcan, Galatasaray'ın baskı yediği anlarda kalesinde devleşti. Orkun'un ve Cerny'nin gollük vuruşlarını kurtardığı gibi arkadaşlarının direncini ayakta tuttu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Metin Oktay'dan sonra "Beni en çok Osimhen heyecanlandırıyor" demişti. Nijeryalı yıldız, Sane'nin ortasını bireysel becerisiyle gole çevirirken maç boyu takım için müthiş çalıştı. Özellikle Galatasaray, 10 kişi kaldıktansonra arkadaşlarını doğrupozisyon almaları konusunda sık sıkuyardı. Sanchez'e de kornerlerde öne çıkmaması talimatını verdi.
Sane ne kadar sorumsuz bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Galatasaray derbide öne geçiyor. Gereksiz yere yaptığı faullerle kırmızı kart görüp takımını yalnız bırakıyor. Okan hocanın, Sane'ye olan takıntısına şaşırıyorum. Sane, yaptığı orta dışında hiç ikili mücadeleyi kazanamadığı gibi kaptırdığı toplardan sonra bile rakibini kovalamadı.