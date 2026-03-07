Dev derbiye aslan damgası! Galatasaray Beşiktaş'ı tek golle devirdi

CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan dev derbiyi hakem Ozan Ergün yönetti. Kıran kıran geçen mücadelede tek gol, sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen’den geldi ve Galatasaray, bu zorlu mücadeleyi 1-0 kazanarak liderlik koltuğunu korudu. Mücadelede kurtardığı kritik pozisyonlarla maça damgasını vuran Uğurcan Çakır olurken, Galatasaray’ın Alman yıldızı Leroy Sane, 62. dakikada yaptığı müdahale sonrası takımını 10 kişi bıraktı. İşte nefes kesen derbiden öne çıkan anlar…

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Tüpraş Stadyumunda karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 39. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Konuk ekipte Leroy Sané, 62. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından puanını 61'e yükselten Galatasaray liderliğini sürdürdü. Resmi maçlardaki 17 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Beşiktaş ise 46 puanla 4. sırada kaldı. Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta Başakşehir'i konuk edecek. Beşiktaş ise Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.

GALATASARAY DERBİDE GOLÜ BULDU: 0-1

Sane'nin ortasında Victor Osimhen kafayla topu ağlara gönderdi. Galatasaray 1-0 önde.

GALATASARAY'A BİR SARI KART DAHA

Galatasaray'da Leroy Sane, Aslani'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Hakem bir süre kırmzı kart ihtimali için VAR'ı dinledi ancak sarı kartta devam kararı aldı.

SANE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşırken, müsabakada 10 kişi kaldı. Maçın 62. dakikasında Beşiktaş yarı alanında Leroy Sane'nin müdahalesiyle Rıdvan Yılmaz yerde kaldı. VAR'da bulunan Ömer Faruk Turtay'ın uyarısıyla derbinin hakemi Ozan Ergün pozisyonu izledi. Ergün, pozisyonu izledikten sonra Sane'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

15. dakikada Olaitan'ın sol taraftan pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Asllani'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

39. dakikada Sane'nin sağ taraftan ortasında kale alanındaki Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

(İKİNCİ YARI)

52. dakikada sol çaprazda topla buluşan Oh'un ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

62. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın Sane ile girdiği ikili pozisyon sonrası VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, Galatasaraylı oyuncuyu direkt kırmızı kart ile oyundan ihraç etti.

69. dakikada Agbadou'nun sağ çizgiden içeri çevirdiği topta Orkun'un sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

71. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası Orkun'un ceza yayı gerisinden sert vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

77. dakikada Osimhen'in ara pasında Barış Alper'in kaleci Ersin ile karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda Ersin gole izin vermedi.

86. dakikada sol taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde Ndidi'nin vuruşunda top yandan auta gitti.

90+9. dakikada Yunus'un sağdan ortasında arka direğe koşan Osimhen'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNDEN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son lig müsabakasının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Süper Lig'de geride kalan 24 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 58 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 25. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi. Galatasaray, Tüpraş Stadı'ndaki derbide son 13 lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş'a konuk oldu.

"Cimbom" kritik müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içinde yapılan ve 2-1 kazandıları Corendon Alanyaspor mücadelesine rotasyonlu bir kadro çıkarmıştı. Buruk, Süper Lig'in 24. haftasında yine Alanyaspor ile sahasında yaptığı maça göre 4 değişikliğe gitti.

Buruk, 3-1 kazandıkları Alanyaspor mücadelesinin ilk 11'inde görev verdiği Eren, Lang, Singo ve Boey'u yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Abdülkerim, Sallai, Jakobs ve Lemina'yı sahaya sürdü.

KAPTAN ABDÜLKERİM, 2 MAÇ SONRA KADRODA

Teknik direktör Okan Buruk, son 2 maçta dinlendirdiği kaptan Abdülkerim Bardakcı'yı ilk 11'e aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin son 4 sezondaki en istikrarlı oyuncularından olan Abdülkerim, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda arka arkaya Corendon Alanyaspor ile yapılan maçlarda dinlendi. Galatasaray kariyerinde ilk kez üst üste 2 maçta forma giymeyen tecrübeli stoper, Beşiktaş derbisiyle ilk 11'e döndü.

SALLAİ 11'DE, YUNUS YEDEKTE

Sarı-kırmızılı ekipte ağrıları nedeniyle son 2 maçın kadrosuna alınmayan Roland Sallai ile Yunus Akgün kadroya alındı.

Ağrıları bulunduğu için Alanyaspor ile yapılan lig ve kupa maçlarının kadrosuna alınmayan Sallai, Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başladı. Yunus ise yedekler arasında görev bekledi.

GALATASARAY YÖNETİMİNDEN TARAFTARA İFTARLIK İKRAMI

Sarı-kırmızılı kulübün yönetimi, deplasman tribününe gelen taraftarlara iftarlık dağıttı.

Tüpraş Stadı'nda yapılan müsabakada Galatasaray'ı yaklaşık 2 bin taraftarı destekledi. Kulüp yönetimi, deplasmana gelen taraftarların oruçlarını açması iftarlık ikram etti.

Kulüp yönetimi, ayrıca deplasman tribününde bütünlük oluşturulması açısından taraftara kırmızı atkı hediye etti.

