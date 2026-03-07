Dev derbiye aslan damgası! Galatasaray Beşiktaş'ı tek golle devirdi
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan dev derbiyi hakem Ozan Ergün yönetti. Kıran kıran geçen mücadelede tek gol, sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen’den geldi ve Galatasaray, bu zorlu mücadeleyi 1-0 kazanarak liderlik koltuğunu korudu. Mücadelede kurtardığı kritik pozisyonlarla maça damgasını vuran Uğurcan Çakır olurken, Galatasaray’ın Alman yıldızı Leroy Sane, 62. dakikada yaptığı müdahale sonrası takımını 10 kişi bıraktı. İşte nefes kesen derbiden öne çıkan anlar…
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Tüpraş Stadyumunda karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 39. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Konuk ekipte Leroy Sané, 62. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından puanını 61'e yükselten Galatasaray liderliğini sürdürdü. Resmi maçlardaki 17 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Beşiktaş ise 46 puanla 4. sırada kaldı. Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta Başakşehir'i konuk edecek. Beşiktaş ise Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.
GALATASARAY DERBİDE GOLÜ BULDU: 0-1
Sane'nin ortasında Victor Osimhen kafayla topu ağlara gönderdi. Galatasaray 1-0 önde.
GALATASARAY'A BİR SARI KART DAHA
Galatasaray'da Leroy Sane, Aslani'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Hakem bir süre kırmzı kart ihtimali için VAR'ı dinledi ancak sarı kartta devam kararı aldı.