Şampiyonlar Ligi'nde kura günü | Galatasaray'ın rakibi belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi. Play-off turunda rakiplerini eleyen Real Madrid, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Galatasaray ve Bodo/Glimt, son 16'ya kalan diğer takımlar oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar 14.00'te çekilecek (AA)

İLK MAÇ RAMS PARK'TA

Son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart, rövanşlar ise 17-18 Mart'ta oynanacak.

KONFERANS LİGİ KURASI

İlk maçı 1-0 kazanan Samsunspor'un Shkendija'yı geçmesi durumunda yer alacağı Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi ise TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında ilk 8'e giren Strasbourg, Rakow, AEK, Sparta Prag, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz ve AEK Larnaca doğrudan son 16 turuna yükseldi. Samsunspor'un da mücadele ettiği play-off turunda bu akşamki maçların ardından son 16 bileti alan diğer ekipler netleşecek.

Shkendija'yı elemesi halinde Samsunspor'un son 16 turundaki rakibi, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ya da İspanya temsilcisi Rayo Vallecano olacak.

Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmaları, 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.

Gelişmeleri ekranlara taşıyan A Spor Spikeri Furkan Yıldız, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off maçında Juventus'u 5-2'nin rövanşında 3-2 mağlup olmasına rağmen kupanın dışına itmeyi başardı. Son 16 turunda ise iki muhtemel rakip de İngiltere'den; sarı-kırmızılılar Liverpool ya da Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Kura çekimi 27 Şubat Cuma günü saat 14.00'te gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Maç takvimi hakkında da kritik bilgileri paylaşan Yıldız, "Son 16 turundaki ilk maçlar 10-11 Mart tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak. Temsilcimiz ilk maçı, tıpkı Juventus eşleşmesinde olduğu gibi yine İstanbul'da kendi sahasında oynayacak," sözleriyle detayları aktardı.

"TOTTENHAM KABUS GİBİ BİR SEZON YAŞIYOR"

Muhtemel rakiplerin güncel form durumlarını değerlendiren A Spor Spikeri Furkan Yıldız, "İkisi de dünya futbolunun çok önemli kulüpleri. Liverpool'un kadro değeri 1 milyar euronun üzerinde. Premier Lig'de son şampiyonlar fakat bu sezon iyi bir dönemden geçmiyorlar, 27 maç sonunda 45 puanla 6. basamaktalar. Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 8'de tamamlayarak direkt son 16 turuna yükseldiler," ifadelerini kullandı. Diğer ihtimal olan Tottenham'ın durumunun ise farklı olduğunu belirten Yıldız, "Tottenham bu sezon ligde adeta kabus gibi bir sezon yaşıyor. 27 maç sonunda 29 puan topladılar ve 16. basamaktalar. Teknik direktörlüklerini ise yakından tanıdığımız, daha önce Galatasaray'da da görev yapan Igor Tudor yapıyor. Olası bir Tottenham eşleşmesi bu açıdan ilginç bir hikayeyi de barındıracak," sözleriyle rakiplerin karnesini çıkardı.

İstanbul'da oynanan maçta Liverpool oyuncusu Salah tezahüratların yoğunluğu nedeniyle rahatsız olmuştu (ahaber.com.tr)

12 YILLIK HASRET

Galatasaray'ın bu İngiliz ekipleriyle olan yakın geçmişteki temaslarına dikkat çeken Furkan Yıldız, "Bu sezon lig etabında Galatasaray, Liverpool'u İstanbul'da konuk etmiş ve rakibine 1-0 mağlup olmuştu. Ancak geçtiğimiz sezon Okan Buruk döneminde Galatasaray, hem Liverpool hem de Tottenham ile İstanbul'da karşı karşıya gelmiş ve iki rakibini de mağlup etmeyi başarmıştı," ifadelerini kullandı. Elde edilen başarının tarihi öneminin altını çizen Yıldız, "Tam 12 yıl aradan sonra Galatasaray'ın bu başarıya imza attığını hatırlatalım. Son olarak 2013-2014 yılında Roberto Mancini döneminde Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda mücadele etmişti. Temsilcimiz, Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonunda bir kez daha son 16 takım arasına kalmayı başardı," sözleriyle yayını noktaladı.