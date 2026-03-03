CANLI YAYIN

Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u mağlup etti! Aslan kupada çeyrek finalde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u mağlup etti! Aslan kupada çeyrek finalde

Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Aslan genç yıldızı Nhaga ve Barış Alper Yılmaz'ın attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup ederek kupada çeyrek finale yükseldi. İşte mücadelede yaşananlar ve atılan goller.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'a konuk oldu.

Alanya Oba Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadele A Haber ekranlarından canlı yayınlandı. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetti.

Karşılaşmaya ev sahibi Alanyaspor, "Victor, Aliti, Viana, Fatih Aksoy, Enes Keskin, Makouta, Janvier, İbrahim Kaya, Hagi, Efecan Karaca, Güven Yalçın" ilk 11'iyle çıktı.

Konuk ekip Galatasaray ise "Günay Güvenç, Boey, Kaan Ayhan, Jakobs, Eren Elmalı, Nhaga, İlkay Gündoğan, Sane, Asprilla, Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz" 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya baskılı başlayan Galatasaray'da 5'inci dakikada sol kanattan gelişen atakta Barış Alper Yılmaz ceza sahasına girerken Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 6'ncı dakikada topun başına geçen Barış Alper Yılmaz penaltıyı gole çevirdi: 0-1.

Baskılı oyununu sürdüren sarı-kırmızılar, 9'uncu dakikada Barış Alper Yılmaz ile girdiği pozisyonda kaleci Victor'u geçemedi. Bunun 1 dakika sonrasında Barış Alper Yılmaz bu kez direğe takıldı.

29'uncu dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Eren Elmalı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, topu ceza sahası dışında bulunan Nhaga'yla buluşturdu. Nhaga'nın yerden vuruşunda top ağlar gitti: 0-2. İlk yarı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Alanyaspor, kontra ataklarla gol aradı. Güven Yalçın'ın yerine giren Mounie'nin 78'inci dakikada attığı golle ev sahibi farkı bire indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta İzzet Çelik'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mounie, aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

Maçın devamında iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 12 yapan Galatasaray adını çeyrek finale yazdırdı. Corendon Alanyaspor ise 7 puanla 3'üncü sırada yer aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, 6. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle öne geçti. 29. dakikada Renato Nhaga'nın kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı avantajlı kapattı. Ev sahibi Alanyaspor'un tek golü ise 78. dakikada Mounié'den geldi.

Sahadan 2-1 galip ayrılan Galatasaray puanını 12'ye yükselterek grubunu lider tamamladı ve adını çeyrek finale yazdırdı. 7 puanla grubu averajla üçüncü sırada bitiren Alanyaspor ise diğer maçların sonuçlarını beklemeye geçti.

BARIŞ ALPER YILMAZ PENALTIDAN ATTIĞI GOLLE TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

ASLAN 1-0 ÖNDE

Barış Alper Yılmaz, penaltıdan kazandığı golü filelerle buluşturarak Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

ASLAN'IN GENÇ YILDIZI SAHNEDE

ASLAN 2-0 ÖNE GEÇTİ

Galatasaray, genç oyuncusu Nhaga ile bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.

ALANYASPOR FARKI 1'E İNDİRDİ

FARK 1'E İNDİ

Alanyaspor, Mounie'nin golüyle Galatasaray karşısında skoru 2-1'e getirdi.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

4. dakikada ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz, Fatih Aksoy'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

6. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

11. dakikada Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Ahmet'in ceza sahası içine gönderdiği topa Barış Alper Yılmaz'ın vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

29. dakikada Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içinde topu Nhaga'ya aktardı. Nhaga'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

41. dakikada merkezden gelişen atakta Hagi'nin gönderdiği top Güven Yalçın'da kaldı. Güven'in çektiği şut yandan auta çıktı.

43. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içinde topu Asprilla'ya bıraktı. Asprilla'nın şutunda kaleci Victor gole izin vermedi.

(İKİNCİ YARI)

56. dakikada merkezden gelişen atakta İlkay Gündoğan, ceza sahası içinde topu Ahmed Kutucu'ya bıraktı. Ahmed Kutucu'nun sert vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

64. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lang, topu Sane'ye bıraktı. Sane'nin vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

71. dakikada sol kanattan hareketlenen Eren Elmalı, ceza sahasında topu Nhaga ile buluşturdu. Nhaga'nın sol ayağıyla çektiği şut auta çıktı.

78. dakikada Hdergjonaj'ın sağ kanattan savunma arkasına attığı pası iyi değerlendiren İzzet Çelik, ceza sahasında topu Mounie ile buluşturdu. Mounie'nin köşeye bıraktığı top ağlara gitti. 1-2

89. dakikada merkez orta sahadan topu alan Mounie, ceza sahasına kadar topu taşıdı. Mounie'nin ceza sahası içinden çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

Galatasaray'da forma giyen genç oyuncu Renato Nhaga, kupada attığı golün ardından maç sonu A Spor mikrofonlarına konuştu. İlk golünü kaydettiği için çok mutlu olduğunu belirten Nhaga, "İlk golümü attığım için çok mutluyum." dedi.

Genç oyuncu, fikstürü de değerlendirerek önlerindeki maçlara odaklanacaklarını ifade etti. Liverpool ile oynanacak karşılaşmaya ilişkin ise, "O maça da en iyi şekilde hazırlanacağız." şeklinde konuştu.

LİDERLİK KAPIŞMASI

Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak Galatasaray, ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada Fethiyespor'u 2-1 ve üçüncü haftada da İstanbulspor'u 3-1 yendi. Grupta en üst sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor galibiyetiyle 4'te 4 yapmayı hedefliyor.

Alanyaspor ise grupta 7 puanla 2. sırada yer alıyor.

ROTASYONA GİDEBİLİR

Galatasaray'ın, Alanyaspor karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki yoğun maç trafiği nedeniyle az süre alan futbolculara bu karşılaşmada forma şansı verebilir.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 9 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.

Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında organizasyonda 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 22 kez rakip fileleri havalandırırken 7 gol yedi.

SON 5 MAÇTA 9 GOL YEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, son 5 resmi müsabakada kalesinde 9 gol gördü.

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda 3-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçında son olarak gol yemeyen Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından ligde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 müsabakaya çıktı.

Galatasaray, söz konusu süreçte ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor'dan birer, TÜMOSAN Konyaspor'dan 2, İtalyan temsilcisi Juventus'tan ise 2 maçta toplamda 5 gol yedi.

ALANYASPOR İLE ÜST ÜSTE 2. KEZ OYNAYACAK

Galatasaray, Alanyaspor ile üst üste 2. kez resmi maçlarda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta sonu Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçta konuk ettiği rakibini 3-1 yendi.

ALANYASPOR'A KARŞI SON 8 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Alanyaspor ile son 8 resmi müsabakasından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, 17 Ocak 2023 tarihinde Akdeniz temsilcisiyle oynadığı Türkiye Kupası maçından sonra rakibiyle ayrıca 7 Süper Lig karşılaşması yaptı.

Söz konusu maçların hepsini kazanan Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 21 kez havalandırırken 4 golü kalesinde gördü.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Karşılaşma bugün saat 20:30'da başlayacak.

2. Maç hangi kanaldan şifresiz izlenebilecek? Mücadele A Haber ekranlarından, ahaber.com.tr adresinden ve A Haber YouTube kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

3. Gruplardaki puan durumu nedir? Galatasaray, grupta oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puanla lider durumda. Corendon Alanyaspor ise 7 puanla 2. sırada yer alıyor.

4. Galatasaray bu maçta as kadroyla mı çıkacak? Teknik direktör Okan Buruk'un, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki yoğun tempo nedeniyle bu maçta rotasyona gitmesi ve daha az süre alan oyunculara şans vermesi bekleniyor.

5. Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki genel formu nasıl? Sarı-kırmızılı ekip, kupada tam 9 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

6. İki takım arasındaki son randevularda kim önde? Galatasaray, Alanyaspor ile oynadığı son 8 resmi maçın tamamını kazandı. Ayrıca iki takım daha geçen hafta ligde karşılaşmış ve Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

7. Galatasaray'ın savunma performansı ne durumda? Galatasaray hücumda etkili olsa da, son 5 resmi maçında kalesinde toplam 9 gol gördü. Bu durum, savunma tarafında bir "savunma alarmı" olarak dikkat çekiyor.

