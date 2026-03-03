Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u mağlup etti! Aslan kupada çeyrek finalde

(İKİNCİ YARI)

56. dakikada merkezden gelişen atakta İlkay Gündoğan, ceza sahası içinde topu Ahmed Kutucu'ya bıraktı. Ahmed Kutucu'nun sert vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

64. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lang, topu Sane'ye bıraktı. Sane'nin vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

71. dakikada sol kanattan hareketlenen Eren Elmalı, ceza sahasında topu Nhaga ile buluşturdu. Nhaga'nın sol ayağıyla çektiği şut auta çıktı.

78. dakikada Hdergjonaj'ın sağ kanattan savunma arkasına attığı pası iyi değerlendiren İzzet Çelik, ceza sahasında topu Mounie ile buluşturdu. Mounie'nin köşeye bıraktığı top ağlara gitti. 1-2

89. dakikada merkez orta sahadan topu alan Mounie, ceza sahasına kadar topu taşıdı. Mounie'nin ceza sahası içinden çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

Galatasaray'da forma giyen genç oyuncu Renato Nhaga, kupada attığı golün ardından maç sonu A Spor mikrofonlarına konuştu. İlk golünü kaydettiği için çok mutlu olduğunu belirten Nhaga, "İlk golümü attığım için çok mutluyum." dedi.

Genç oyuncu, fikstürü de değerlendirerek önlerindeki maçlara odaklanacaklarını ifade etti. Liverpool ile oynanacak karşılaşmaya ilişkin ise, "O maça da en iyi şekilde hazırlanacağız." şeklinde konuştu.