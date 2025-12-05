05 Aralık 2025, Cuma
Seyrantepe'de kritik viraj! Galatasaray evinde Samsunspor'u ağırlayacak: Muhtemel 11'ler

Giriş: 05.12.2025 17:25
Galatasaray’ın evinde Samsunspor’u konuk edeceği Trendyol Süper Lig’in 15. hafta mücadelesi, RAMS Park’ta oynanacak ve karşılaşmayı Mühmet Türkmen yönetecek. Fenerbahçe derbisinde kaybedilen 3 puanı telafi etmek isteyen Okan Buruk ve öğrencileri, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Samsunspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, iki takım arasında lig tarihinde oynanacak 65. maç olacak.

ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA

Galatasaray, Süper Lig'de 1969-70 sezonunda lige yükselen Samsunspor ile bugüne kadar oynadığı 64 maçın 43'ünü kazandı. Samsunspor 7 kez galip gelirken 14 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 138 gol atarken, kırmızı-beyazlı ekip 48 gol üretebildi.

İSTANBUL'DA BÜYÜK FARK

İstanbul'da oynanan lig karşılaşmalarında Galatasaray belirgin bir üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip sahasındaki maçların 29'unu kazandı, yalnızca 2 maçta yenildi.

1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, İstanbul'da oynanan bu karşılaşmalarda Samsunspor ağlarını 90 kez sarstı, kalesinde 23 gol gördü. Ayrıca sarı-kırmızılılar, son 24 yılda sahasında Samsunspor'la oynadığı 8 maçı da kazandı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

SAMSUNSPOR: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Soner, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye

