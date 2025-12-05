Seyrantepe'de kritik viraj! Galatasaray evinde Samsunspor'u ağırlayacak: Muhtemel 11'ler
Galatasaray’ın evinde Samsunspor’u konuk edeceği Trendyol Süper Lig’in 15. hafta mücadelesi, RAMS Park’ta oynanacak ve karşılaşmayı Mühmet Türkmen yönetecek. Fenerbahçe derbisinde kaybedilen 3 puanı telafi etmek isteyen Okan Buruk ve öğrencileri, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Samsunspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, iki takım arasında lig tarihinde oynanacak 65. maç olacak.
ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA
Galatasaray, Süper Lig'de 1969-70 sezonunda lige yükselen Samsunspor ile bugüne kadar oynadığı 64 maçın 43'ünü kazandı. Samsunspor 7 kez galip gelirken 14 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 138 gol atarken, kırmızı-beyazlı ekip 48 gol üretebildi.
İSTANBUL'DA BÜYÜK FARK
İstanbul'da oynanan lig karşılaşmalarında Galatasaray belirgin bir üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip sahasındaki maçların 29'unu kazandı, yalnızca 2 maçta yenildi.
1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray, İstanbul'da oynanan bu karşılaşmalarda Samsunspor ağlarını 90 kez sarstı, kalesinde 23 gol gördü. Ayrıca sarı-kırmızılılar, son 24 yılda sahasında Samsunspor'la oynadığı 8 maçı da kazandı.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
SAMSUNSPOR: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Soner, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hafta sonu sınav var mı? 6-7 Aralık’ta hangi sınavlar yapılacak? ÖSYM, AÖF…
- Kararan silikon nasıl temizlenir? Banyo ve mutfak silikonlarını bembeyaz yapan 3 formül
- Pegasus’tan 9 euro’ya yurt dışı fırsatı! Biletler nasıl alınır, şartları neler?
- Gözaltına alınan spikerler: Hande Sarıoğlu, Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet kimdir?
- Cloudflare çöktü mü, sorun ne? Cloudflare nedir, ne işe yarar?
- 5 Aralık TV yayın akışı: Bu akşam Taşacak Bu Deniz var mı, Eleni diziden ayrıldı mı?
- ÖSYM duyurdu: YDS/2 sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı
- Hafta sonu hava ters köşe yapacak: 10 kente kar yağacak! 6 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı
- "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı filmde Samet'i kim canlandırmıştır?
- Dünyanın tarifeli en kısa uçuşu yaklaşık kaç kilometre uzunluğundadır?
- Saray sofralarından şiir dizelerine: Türk kahvesinin gizli kalmış hikayesi
- Türkiye'de Ramazan Bayramı en son hangi miladi yılda iki kere yaşanmıştır?