Galatasaray evinde hata yapmadı! Aslan Samsunspor'u mağlup etti
Trendyol Süper Lig’in 15. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe derbisinden 1 puanla ayrılan Aslan, sahasında ağırladığı kırmızı-beyazlı ekibi Leroy Sané ve Victor Osimhen’in (2) golleriyle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte nefes kesen maçta yaşananlar…
Trendyol Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Samsunspor'u konuk etti.
Zorlu karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalarken, yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta üstlendi. Maçın dördüncü hakemi Direnç Tonusluoğlu, VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da ise Süleyman Özay görev yaptı.
Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, 90+5'te yediği golle 3 puanı bırakmış ve derbiden 1 puanla ayrılmıştı. Bu kez Samsunspor karşısına mutlak galibiyet hedefiyle çıktı.
Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, daha 8. dakikada Alman yıldızı Leroy Sané'nin golüyle 1-0 öne geçti. Oyunun kontrolünü elinde tutan Aslan, 29. dakikada bu kez golcü ismi Victor Osimhen'in sahneye çıkmasıyla skoru 2-0'a taşıdı.
İlk yarıda başka gol olmayınca takımlar 2-0'lık skorla soyunma odasına gitti.
İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan Samsunspor, 56. dakikada Anthony Musaba ile farkı bire indirdi ve skoru 2-1'e getirdi.
Sarı-kırmızılılar ardından 88. dakikada Emre Kılınç ile bulduğu golle durumu 2-2'ye getirdi.
Son anlarda büyük bir şok yaşayan sarı-kırmızılılar, 90+ dikakada yıldız oyuncusu Victor Osimhen'in kaydettiği jeneriklik golle son sözü söyleyerek skoru 3-2'ye getirdi.
Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek liderlik yürüyüşünü sürdürdü.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
8. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.
22. dakikada Adülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasında, penaltı noktası civarındaki Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu ceza sahasının sol tarafında önünde bulan Osimhen, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Ceza sahası ön çizgisi üzerinde bulunan Sane'nin bekletmeden vuruşunda top, üstten auta çıktı.
29. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı alanından aldığı topla sağ kanattan ceza sahası doğru ilerleyen Sane, pasını Osimhen'e aktardı. Nijeryalı golcünün, ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
45. dakikada Holse'nin yaklaşık 35 metreden çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kurtardı.
45+2. dakikada Kazımcan Karataş'ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Sane'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
(İKİNCİ YARI)
46. dakikada Tomasson'un pasında sol tarafta topla buluşan Musaba'nın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
52. dakikada sol taraftan Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda direkt olarak ağlara giden meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan iki eliyle yumruklayarak uzaklaştırdı.
56. dakikada ceza sahası sağ tarafında Emre Kılınç'ın çizgiye inip kale önüne ortasında Musaba yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
80. dakikada ceza sahası sağ tarafından Emre Kılınç'ın şutunda top Kazımcan'dan dönerek sol çaprazdaki Tomasson'a açıldı. Bu oyuncunun ayağının dışıyla uzak direğe şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
88. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda Osimhen'e de çarpan meşin yuvarlak havalanarak kaleci Uğurcan'ı da aşıp ağlarla buluştu. 2-2
90+2. dakikada sağ taraftan Barış Alper'in ortasında Van Drongelen'in uzaklaştırdığı topu Yunus ceza sahası önünde kafayla Osimhen'e indirdi. Osimhen'in röveşatasında meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2
İŞTE İLK 11'LER
GALATASARAY: Uğurcan, Sanchez, Sara, Sane, İlkay, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış, Kazımcan, Lemina
SAMSUNSPOR: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Eyüp, Emre, Holse, Makoumbou, Musaba, Ndiaye
GALATASARAY'DA 6 EKSİK
Galatasaray, Samsunspor mücadelesinde 6 eksikle çıktı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Singo, Jakobs ve Kaan Ayhan'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Roland Sallai kadroda yer alamadı. Ayrıca bahis soruşturması sonrasında hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.
EYÜP AYDIN, GALATASARAY'A İLK KEZ RAKİP OLDU
Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında Samsunspor'a kiraladığı Eyüp Aydın, Galatasaray karşısında mücadeleye 11'de başladı.
Samsunspor'un Galatasaray'dan kiraladığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın, eski takımına ilk kez rakip oldu. Kırmızı-beyazlı forma altında bu sezon 3'ü 11 olmak üzere 4 karşılaşmada maça çıkan Eyüp Aydın, Galatasaray mücadelesine ilk 11'de başladı.
TORREİRA'YA ÖZEL PANKART
Galatasaraylı taraftarlar, takımın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'ya özel pankart hazırladı. Torreira, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından kafasının sargılı olduğu fotoğrafları paylaşarak 'Takımım ve bu renkler için canımı veririm' notunu düşmüştü. Galatasaraylı taraftalar da Uruguaylı futbolcunun bu sözlerine pankartta yer verdi. Torreira'nın kafasının sargılı olduğu fotoğrafın üstünde 'Takımım ve bu renkler için canımı veririm' notu yer aldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu da karşılaşma öncesinde kendisi için hazırlanan pankartın önüne giderek poz verdi.
THOMAS REİS, 11'İ BOZMADI
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 14'üncü haftada iç sahada 1-1 berabere kalınan Alanyaspor maçının 11'inde değişikliğe gitmedi. Kalede eldivenleri Okan Kocuk'a emanet eden Reis; savunma dörtlüsünü; Zeki Yavru, Borekovic, Van Drongelen ve Tomasson'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Makoumbou'yu sahaya süren Alman teknik adam; hücum hattında Emre Kılınç, Holse, Eyüp Aydın ve Musaba'yı görevlendirdi. Reis'in gol yollarındaki tercihi ise Cherif Ndiaye oldu.
FARUK KARADOĞAN ANISINA SAYGI DURUŞU
Karşılaşma öncesinde A Milli Takım ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Faruk Karadoğan için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
1965-1972 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen, eski milli futbolcu Faruk Karadoğan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. TFF'den yapılan açıklamada Faruk Karadoğan için bu hafta sonunda profesyonel liglerde oynanacak tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı duyurulmuştu.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
