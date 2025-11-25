Galatasaray Devler Ligi’nde frene bastı! Sarı-kırmızılılar 3 maç sonra mağlup oldu

Temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'nde 2. mağlubiyetini aldı (AA)

GALATASARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2. KEZ YENİLDİ

Sahadan 1-0 mağlup ayrılan temsilcimiz, böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. yenilgisini aldı. Cimbom daha önce ilk hafta deplasmanda Alman takımı Eintracht Frankfurt'a 5-1'lik skorla kaybetmişti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık'ta Fransız ekibi Monaco'ya konuk olacak.

GALATASARAY'IN EVİNDEKİ 33 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Aslan'ın iç sahadaki resmi maçlardaki yenilmezlik serisi sona erdi.

Cimbom bu müsabaka öncesinde son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys'a kaybetmiş daha sonra Süper Lig'de 24, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere yaptığı 33 karşılaşmada 24 galibiyet, 9 beraberlik almıştı.