Galatasaray Devler Ligi’nde frene bastı! Sarı-kırmızılılar 3 maç sonra mağlup oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise’yi konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibinin attığı tek gole engel olamayarak sahadan mağlup ayrıldı ve Devler Ligi’ndeki 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. İşte maçta yaşananlar…
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar çok sayıda gol pozisyonuna girse de bunları değerlendiremedi.
Karşılaşmanın 57. dakikasında rakip takımın oyuncusu David sahneye çıkarak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Müsabakada başka gol olmayınca temsilcimiz sahadan mağlup ayrıldı ve ligdeki 3 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.
GALATASARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2. KEZ YENİLDİ
Sahadan 1-0 mağlup ayrılan temsilcimiz, böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. yenilgisini aldı. Cimbom daha önce ilk hafta deplasmanda Alman takımı Eintracht Frankfurt'a 5-1'lik skorla kaybetmişti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık'ta Fransız ekibi Monaco'ya konuk olacak.
GALATASARAY'IN EVİNDEKİ 33 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ
Aslan'ın iç sahadaki resmi maçlardaki yenilmezlik serisi sona erdi.
Cimbom bu müsabaka öncesinde son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys'a kaybetmiş daha sonra Süper Lig'de 24, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere yaptığı 33 karşılaşmada 24 galibiyet, 9 beraberlik almıştı.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
11. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
27. dakikada Sara'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
33. dakikada Ait El Hadj ile verkaç yapan Florucz, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kurtardı.
40. dakikada Ait El Hadj'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Sykes'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
41. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ters ayakla açtığı ortada arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, kaleci Scherpen topu kontrol etti.
(İKİNCİ YARI)
57. dakikada Florucz pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Zorgane yerden içeri çevirdi. Altıpas üzerinde Promise David'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlara gitti. 0-1
73. dakikada Zorgane'nin pasında topla buluşan Rodriguez, ceza sahası içi sağ çapraz yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kurtardı.
76. dakikada sağ kanattan Davinson Sanchez'in yaptığı ortada ceza sahası içi sağ çaprazdan Sara'nın kafa vuruşunda kaleci Scherpen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
89. dakikada Boufal, orta sahaya yakın bölgede Arda Ünyay'ın müdahalesiyle yer kaldı. Mücadelenin hakemi Jose Maria Sanchez ikinci sarı karttan Arda Ünyay'a kırmızı kart göstererek, oyun alanı dışına gönderdi.
