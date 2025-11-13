Galatasaray'dan transfer açıklaması: Bize gelmek için haber yollayan futbolcular var
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı ekibin yeni sponsorluk anlaşmasının imza töreninde gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özbek ve Kavukcu, son günlerde futbol kamuoyunu meşgul eden bahis soruşturması hakkında değerlendirmelerde bulunurken, aynı zamanda ara transfer dönemine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdiler.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Futbol A Takımının forma sırt sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde önemli açıklamalar yaptı.
Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:
'GALATASARAY'IN BU ÖNCÜ TARAFI TARTIŞILMAZ BİR KONUDUR'
"Galatasaray, enlerin ve ilklerin takımı olması hasebiyle, faaliyet dışı gelirlere yaptığı yatırımlar konusunda da, rahmetli başkanımız Mustafa Cengiz döneminde Yusuf Günay'ın büyük destekleriyle stadımız üzerine enerji panelleri koydu. Kulübümüz, yatırımları daha önce de yaptı. Bize düşen geliştirmek ve Galatasaray'a fayda sağlayan yatırımları artırmak. Galatasaray'ın bu öncü tarafı tartışılmaz bir konudur.
Bu vizyonumuza biz bildiğiniz gibi gayrimenkul projeleriyle başladık. O zamanlar çok tenkit aldık, 'Galatasaray, bir inşaat şirketi mi' diye. Bu tenkitler bizi yıldırmadı. Bu vizyona biz inanmıştık. Bu vizyon çerçevesinde gayrimenkul projelerinin faydalarını gördük, meyvelerini toplamaya başladık.
"KULÜBÜMÜZ YATIRIMLARI DAHA ÖNCE DE YAPTI"
Galatasaray, enlerin ve ilklerin takımı olması hasebiyle, faaliyet dışı gelirlere yaptığı yatırımlar konusunda da, rahmetli başkanımız Mustafa Cengiz döneminde Yusuf Günay'ın büyük destekleriyle stadımız üzerine enerji panelleri koydu. Kulübümüz, yatırımları daha önce de yaptı. Bize düşen geliştirmek ve Galatasaray'a fayda sağlayan yatırımları artırmak. Galatasaray'ın bu öncü tarafı tartışılmaz bir konudur.
"STADYUMUN YANINDAKİ 62 DÖNÜM ARAZİ"
Stadyumun yanında 62 dönüm arazi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan uzun süre kullanabilmek için bir sözleşme yaptık. Bu sözleşme içinde Galatasaray'ın voleybol, basketbol, salon sporları ve yüzme gibi branşlarına hizmet edecek tesisleri yapmak üzere bir sözleşme bu. Bu sözleşmede sonuna denk geldik, inşaat ruhsatı için müracaat yaptık.
Ruhsatı alacağız yakın zamanda. Alır almaz inşa faaliyete başlayacağız. Bunu yapmak zorundayız. Dün Divan'da da bunu anlattım. Geciktirmeden bu projeyi hayata geçirmemiz lazım. Salon sporlarının bu tesise acil ihtiyacı var. Yetişecek genç nesilleri burada eğitmek suretiyle Galatasaray'a daha faydalı bir gelecek hazırlama peşindeyiz. Faaliyetimiz devam ediyor. İnşallah yakın zamanda bu müjdeyi vereceğiz.
"GLOBALDE İLKLERDEN BİR TANESİYİZ"
Abdullah Kavukcu: "Transferi konuşuruz ama... Başkanım biraz önce bahsetti. Daha önce herkes Galatasaray'a gayrimenkulcü diyordu. Galatasaray, mutlaka gelirlerini artırması, kalıcı gelirler sağlaması lazım. Galatasaray enerjiyle alakalı depolama ve yatırım yapan bir kulüp haline geliyor. Globalde ilklerden bir tanesiyiz. Bugün 100 megawatt'ta yıllık 10 milyon Euro gelir getiriyor. Öz tüketimde yatırım maliyeti yarı yarıya düşüyor. Bu vizyonla Galatasaray'a yıllık çok ciddi miktarda kalıcı getir getireceğiz. Sponsorluğun bir bedeli var ama devamında da kazanacağımız bir alan oldu.
"HABER YOLLAYAN FUTBOLCULAR VAR"
"Biz transferleri sadece ocak ayında yapmıyoruz. Herkes Galatasaray'a gelmek istiyor. Dünyada bir hedef koyduk. 5 yıl içinde buraya Avrupa'dan kupa getirme hedefi koyduk. Eksik olan bölgelere transferler yaptık. Sadece transferlerimiz konuşuldu, satılanlar gidenler konuşulmadı.
Maaşlarıyla beraber gidenler yaklaşık 50 milyona ulaştı satışımız geçen seneki. Sözleşmeleri devam eden, ocak ayında satışı gerçekleşecek kontratlarımız var. Basında çıkanların bazıları doğru bazıları yanlış. Başkanımız ve hocamız liderliğinde çalışmalarımız devam ediyor. Transfer konuşmak şu an son derece yanlış. Hocamız takviye isterse ocakta, konuşuruz. Bize gelmek isteyen ve haber yollayan futbolcular var."
