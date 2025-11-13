Galatasaray’dan transfer açıklaması: Bize gelmek için haber yollayan futbolcular var

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Futbol A Takımının forma sırt sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde önemli açıklamalar yaptı.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

'GALATASARAY'IN BU ÖNCÜ TARAFI TARTIŞILMAZ BİR KONUDUR'

"Galatasaray, enlerin ve ilklerin takımı olması hasebiyle, faaliyet dışı gelirlere yaptığı yatırımlar konusunda da, rahmetli başkanımız Mustafa Cengiz döneminde Yusuf Günay'ın büyük destekleriyle stadımız üzerine enerji panelleri koydu. Kulübümüz, yatırımları daha önce de yaptı. Bize düşen geliştirmek ve Galatasaray'a fayda sağlayan yatırımları artırmak. Galatasaray'ın bu öncü tarafı tartışılmaz bir konudur.

Bu vizyonumuza biz bildiğiniz gibi gayrimenkul projeleriyle başladık. O zamanlar çok tenkit aldık, 'Galatasaray, bir inşaat şirketi mi' diye. Bu tenkitler bizi yıldırmadı. Bu vizyona biz inanmıştık. Bu vizyon çerçevesinde gayrimenkul projelerinin faydalarını gördük, meyvelerini toplamaya başladık.