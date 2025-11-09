Galatasaray milli araya kayıpla girdi! Sarı-kırmızılılar sezonun ilk yenilgisini aldı
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor’a konuk oldu. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan zorlu mücadelede hakemlik görevini Çağdaş Altay üstlendi. Ev sahibi Kocaelispor’un kaydettiği tek golle sahadan mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, bu sonuçla sezonun ilk yenilgisini aldı. Galatasaray, milli araya yara alarak girdi. İşte mücadelede yaşananlar...
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kocaeli Stadyumu'nda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede düdüğü Çağdaş Altay çaldı. Altay'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Bilal Gölen yaparken, Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Ali Şansalan üstlendi.
Kıran kırana geçen karşılaşmada Kocaelispor, bulduğu tek golle sahadan galip ayrılan taraf oldu.
Bu sonuçla sarı-kırmızılılar milli araya kayıpla girerken, sezonun ilk mağlubiyetini aldı.
GALATASARAY, SÜPER LİG'DE 19 MAÇ SONRA MAĞLUP OLDU
Bu sonucun ardından sarı-kırmızılıların ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi. Süper Lig'de bu maç öncesinde geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığı Beşiktaş'a yenilen Cimbom, derbinin ardından ligde çıktığı 19 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta da evinde mücadele ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, üst üste 2 müsabakada 5 puan bıraktı ve şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşadı.
İŞTE MÜCADELEDE YAŞANANLAR (İLK YARI)
3. dakikada Ahmet'in sağ taraftan ortasında arka direkte topla buluşan Tayfur'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden dışarı çıktı.
14. dakikada Agyei'nin ara pasında penaltı noktasının solunda topla buluşan Tayfur Bingöl, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Tayfur'un vuruşunda Uğurcan sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Linetty'nin sert şutunda top kalenin üzerinden dışarı gitti.
21. dakikada sağ taraftan Ahmet'in ortasında Serdar ceza yayının sağında topla buluştu. Serdar'ın uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'da kaldı.
45. dakikada sağ kanatta topla buluşan Agyei'nin rakiplerini geçip ceza sahası içine girerek, çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın kapattığı köşeden ağlara gitti.
(İKİNCİ YARI)
49. dakikada sağ taraftan topu taşıyarak ceza sahası içine giren Osimhen, kaleci Jovanovic ile karşı karşıya kaldı. Osimhen'in, kale önünden vuruşunda Jovanovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
62. dakikada Balogh'un pasında sağ kanatta topla buluşan Agyei ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
66. dakikada Sallai'nin ara pasında defasın arkasına sarkan Osimhen'in ortasında arka direkte topla buluşan Barış'ın vuruşunda Tarkan, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
83. dakikada sağ taraftan Roland Sallai'nin arka direğe ortasında Barış, kafayla topu indirdi. Kale önünde yaşanan karambolde Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.
88. dakikada VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:
