Galatasaray milli araya kayıpla girdi! Sarı-kırmızılılar sezonun ilk yenilgisini aldı

Kocaelispor oyuncusu Agyei (önde), takımını 1-0 öne geçiren golün ardından takım arkadaşlarıyla sevinç yaşadı (AA)

GALATASARAY, SÜPER LİG'DE 19 MAÇ SONRA MAĞLUP OLDU

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılıların ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi. Süper Lig'de bu maç öncesinde geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığı Beşiktaş'a yenilen Cimbom, derbinin ardından ligde çıktığı 19 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta da evinde mücadele ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, üst üste 2 müsabakada 5 puan bıraktı ve şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşadı.