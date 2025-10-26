Okan Buruk’tan forvet kararı! Icardi mi, Osimhen mi? İşte Galatasaray - Göztepe maçı muhtemel 11’leri

Galatasaray, Göztepe ile İstanbul'da oynadığı son 10 maçı da kazandı. (AA)



GALATASARAY, İÇ SAHADAKİ SON 10 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile sahasında oynadığı son 10 maçtan da galip ayrıldı.



İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, söz konusu karşılaşmalarda rakibini dörder kez 3-1, ikişer defa 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etti. Galatasaray, ayrıca 2-0 ve 4-1'lik skorlarla rakibine üstünlük kurmayı başardı.