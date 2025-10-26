Lider evinde hata yapmadı! Galatasaray Göztepe’yi mağlup etti

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇININ İLK 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan - Jacobs, Sanchez,Sallai, Sara, Sane, Yunus, Abdülkerim, Osimhen, Lemina, , Barış

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Furkan, Arda, Rhaldney, Dennis, Cherny, Carvalho, Efkan, Juan

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

6. dakikada Juan'ın savunma arkasına pasına hareketlenen Janderson'un ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası sol tarafında Sallai'nin uzaklaştıramadığı topu alan Efkan, kaleci Uğurcan'dan da sıyrılarak uzak direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

14. dakikada ceza sahasında Göztepe savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Osimhen, pasını ceza yayındaki Sara'ya aktardı. Sara'nın bu noktadan bekletmeden plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

19. dakikada uzun gönderilen topa Barış Alper hareketlendi. Topun kontrolünü sağlayan Furkan'ın hatalı pasında araya giren Osimhen, ceza sahası sol çaprazında kaleci Lis'i de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. Hakem Oğuzhan Çakır ilk olarak ofsayt kararı verdi. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı tespit edildi ve gol geçerlilik kazandı. 1-1

34. dakikada Sara'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Sallai'nin şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp taca çıktı.

42. dakikada yaşanan ikili mücadelede Bokele, Osimhen'e yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

(İKİNCİ YARI)

Detaylar geliyor...

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle: