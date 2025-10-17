17 Ekim 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.10.2025 10:54
Galatasaray’da olağan genel kurul toplantısı!

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı yarın (18 Ekim Cumartesi) gerçekleştirilecek. Yönetim ve denetim kurulu için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulübün 11 Ekim 2025 Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen genel kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için yarına ertelendi. Haliç Kongre Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.00'da başlayacak.

Genel kurulda 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki faaliyet raporu sunulacak. Aynı döneme ait denetim kurulu raporu okunacak. Yönetim ve denetim kurulu için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak.

