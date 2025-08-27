Barış Alper’in yerine Kevin! Ayrılık olursa uçak Ukrayna’dan kalkacak

Arda Turan ve Kevin basın toplantısında (AA)

25 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibinde oynayan Brezilyalı yıldız özellikle Beşiktaş'a karşı UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda gösterdiği performansla herkesin dikkatini çekmişti. Başta Fulham olmak üzere 5 büyük ligden birçok takımın kadrosuna katmak istediği Kevin için Ukrayna ekibinin 25 milyon euro talep ettiği belirtiliyor.

2028 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki Sambacı, TFF'nin 2022 kuralına da uyuyor. Galatasaray yönetimi ilk hedef olarak Barış Alper'i takımda tutmak istiyor. Ancak bu başarılamazsa Kevin için hemen düğmeye basılacak.