Barış Alper'in yerine Kevin! Ayrılık olursa uçak Ukrayna'dan kalkacak
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz belirsizliği devam ederken sarı-kırmızılı yönetim, milli oyuncunun takımdan ayrılması ihtimaline karşılık kanat hattı için 5-6 alternatiften oluşan bir transfer listesi hazırladı. Listenin en üst sırasında ise Shakhtar Donetsk’in Brezilyalı futbolcusu Kevin yer alıyor.
Avrupa için listelerin verilmesine 1 hafta kala kaleci ve stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray bir yandan da Barış Alper Yılmaz krizine çözüm arıyor.
BARIŞ ALPER AYRILIĞA HAZIRLANIYOR
Suudi kulübü NEOM'dan çok ciddi bir teklif alan ve ayrılık için adeta gemileri yakan milli futbolcuyu takımda kalması için henüz ikna edemeyen Sarı-Kırmızılılar olası ayrılık için de hazırlık yapıyor.
CİMBOM'DA HEDEF BELLİ
Takvim'in haberine göre yönetim, kanat transferi için 5-6 oyuncunun yer aldığı bir liste oluşturdu. Bu listenin ilk sırasında da Shakhtar Donetsk formasını giyen Kevin Santos Lopes de Macedo'nun yer aldığı öğrenildi.
25 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibinde oynayan Brezilyalı yıldız özellikle Beşiktaş'a karşı UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda gösterdiği performansla herkesin dikkatini çekmişti. Başta Fulham olmak üzere 5 büyük ligden birçok takımın kadrosuna katmak istediği Kevin için Ukrayna ekibinin 25 milyon euro talep ettiği belirtiliyor.
2028 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki Sambacı, TFF'nin 2022 kuralına da uyuyor. Galatasaray yönetimi ilk hedef olarak Barış Alper'i takımda tutmak istiyor. Ancak bu başarılamazsa Kevin için hemen düğmeye basılacak.
