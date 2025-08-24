Cim-bom gol oldu yağdı! Eren Elmalı'dan duble şov
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Zecorner Kayserispor’a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar Eren Elmalı (2) ve Osimhen'in attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu skorla birlikte Galatasaray, liderlik koltuğuna yeniden oturdu.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
9. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Torreira'nın şutunda Kaleci Bilal'in parmaklarının ucuyla dokunduğu meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
16. dakikada Benes'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen Denswil'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
25. dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Yunus'un ceza sahası çizgisi önünden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
27. dakikada Yunus'un ara pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleci Bilal ile karşı karşıya kalan Sane'nin şutunda Bilal gole izin vermedi.
37. dakikada Yunus'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sane'nin şutunda kaleci Bilal topu çeldi. Dönen topa Eren'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
39. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında arka direkte Jung'un kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
46'ncı dakikada Sane'nin yaptığı ortada ceza sahası içinde topa yükselen Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda top yeniden ağlarla buluştu :0-2
56'ncı dakikada Carole'un sol kanattan gönderdiği topta Galatasaray savunması araya girerek topu kornere gönderdi.
58'nci dakikada Mendes'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top oyun alanının dışına gitti.
59'uncu dakikada Cardoso'nun gönderdiği topa ceza sahası içinde hareketlenen Mendes dokunamadı.
70'nci dakikada Cardoso'nun indirdiği topun gelişine sert vuran Mendes'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden oyun alanının dışına çıktı.
72'nci dakikada Eren Elamlı ile ver kaç yapan Yunus Akgün'ün sert şutu kale direğinin hemen sağından auta gitti.
74'üncü dakikada Sane'nin hareketlendirdiği Yunus Akgün'ün ceza sahası içinde sağ çaprazdan yatığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üstünden oyun alanının dışına çıktı.
75'inci dakikada orta sahadan gönderilen topta sol kanatta bomboş olan Cardoso meşin yuvarlağı Galatasaray ceza sahası içine taşıdı. Sol çaprazdan Cardoso'nun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
86'ncı dakikada Zaniolu'nun sol kanattan gönderdiği topa hareketlenen Osimhen, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-3.
90+1'inci dakikada Sane'nin ceza sahası yayının hemen dışında yerden yaptığı sert vuruşta Kayserispor savunmasına da çarpan top fileleri havalandırdı ve fark 4'e yükseldi: 0-4.
Karşılaşma, konuk ekip Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İŞTE 11'LER
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Jung, Denswill, Carole, Mane, Ackah, Mendes, Cardoso, Opoku
Galatasaray: Günay Güvenç, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Torreira, Abdulkerim, Osimhen
