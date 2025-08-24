Cim-bom gol oldu yağdı! Eren Elmalı’dan duble şov

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Zecorner Kayserispor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar Eren Elmalı (2) ve Osimhen'in attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu skorla birlikte Galatasaray, liderlik koltuğuna yeniden oturdu.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

9. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Torreira'nın şutunda Kaleci Bilal'in parmaklarının ucuyla dokunduğu meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.