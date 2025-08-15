Aslan evinde kükredi! Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup etti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle farkı açarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda rakibine üstünlük kurarak devreye 1-0 önde giren sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürerek sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.
İLK YARI
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçın ilk yarısını sarı-kırmızılı takım, 1-0 önde tamamladı.
3. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sağ kanattan son çizgiye inen Berkay Özcan'ın arka direğe yaptığı ortaya sol çaprazda gelişine vuran Ahmet Sivri'nin sert şutundu, kaleci Günay Güvenç topu ayaklarıyla çıkardı.
10. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın savunmadan orta sahaya oynadığı uzun topta Barış Alper Yılmaz, Doh'un yaptığı hata sonrasında meşin yuvarlağı kaptı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper, yerden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi: 1-0.
23. dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Galatasaray yarı sahasının sağ kanadında yaşanan pozisyonda Doh'un Sanchez'e müdahalesinde hakem Ozan Ergün, oyunu bir süre devam ettirdikten sonra durdurdu. VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu kenarda izleyen Ozan Ergün, Doh'un Sanchez'in kaval kemiğine bastığını tespit ederek, Fatih Karagümrüklü futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
40. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahası sağ çaprazından meşin yuvarlağa gelişine vuran Sallai'nin şutunda top az farkla auta çıktı.
42. dakikada Sara'nın soldan kullandığı kornerde kale önünde oluşan karambolde Abdülkerim Bardakcı'nın yakın mesafeden şutunda top Barış Alper Yılmaz'a çarparak havalandı. Arka direkte Torreira'nın şık vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
İKİNCİ YARI
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorla mağlup etti.
47. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Sara, topu ceza sahası içi sağ çaprazına ortaladı. O noktada iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda kaleye giden topu savunma çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında Lemina'nın şutunda Karagümrük savunması bir kez daha golü engelledi.
60. dakikada Atakan Çankaya, sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Kale alanında müsait pozisyonda bulunan Tiago Çukur'un vuruşunda kaleci Günay topu ayaklarıyla çıkardı.
68. dakikada kaleci Grbic'in pasında Johnson, kaleye geri pas vermek istedi. Johnson'un havadan pasında kaleye yönelen topu kaleci Grbic son anda kornere çeldi.
70. dakikada Yunus, derinlemesine pasında Osimhen'i topla buluşturdu. Osimhen'in ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda kaleci Grbic gole izin vermedi.
71. dakikada orta sahanın yakınından kullanılan serbest vuruşta Sara, pasını sağ kanattaki Sallai'ye aktardı. Sallai, topu ceza sahasına ortaladı. Kale alanında iyi yükselen Barış Alper'in kafa vuruşunda kaleci Grbic, son anda topu kornere gönderdi.
73. dakikada Yunus'un pasında Barış Alper, sağdan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi. Kale önünde Fatih'in ters vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
87. dakikada kullanılan kale vuruşu sonrası Johnson'un hatasında Torreira ceza yayı üzerinde topu kazandı. Torreira'nın pasında Icardi, ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda topu boş kaleye gönderdi. 3-0
Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 10), Fatih Kurucuk (dk. 73 k.k.), Icardi (dk. 87) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Doh (dk. 23) (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Balkovec (Fatih Karagümrük)
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemine, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış Alper.
Fatih Karagümrük: Grbic, Ömer, Fatih, Balkovec, Çağtay, Doh, Johnson, Berkay, Serginho, Ahmet, Tiago
