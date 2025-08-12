Morata’dan Galatasaray’a sitemli veda: Yönetim verdiği sözleri tutmadı

Morata veda mesajında Galatasaray taraftarına teşekkür etti (AA)

"VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

Morata sözlerini şöyle sürdürdü, "Ne yazık ki kulüple yaşadığım deneyim için aynı şeyi söyleyemem. Verilen sözlerin ve temel değerlere olan saygının korunmadığı anlar oldu. Verilen taahüttler yerine getirilmedi, öyle ki maaşımın bir kısmından ve sözleşmemden hak etmiş olduğum haklardan feragat etmekten başka seçeneğim kalmadı. Benim için hayatta ve işte asla bozulmaması gereken prensipler vardır. Bunların başında insanlara olan saygı gelir. Hak edilmemiş olanı tanımamak ve telafi etmemek benim için kabul edilemez ve benim inandığım adalet ve profesyonellik değerlerine aykırıdır."