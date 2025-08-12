Morata'dan Galatasaray'a sitemli veda: Yönetim verdiği sözleri tutmadı
Galatasaray ile yollarını ayıran Alvaro Morata, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılı camiaya veda etti. Morata sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Galatasaray yönetimi için sitem dolu ifadeler kullandı. Yıldız oyuncu kendisine verilen sözlerin tutulmadığını ifade etti.
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Alvaro Morata, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı takıma veda etti.
TARAFTARA TEŞEKKÜR
İspanyol golcü yaptığı paylaşımda, "Sevgili Galatasaraylılar ve Türk halkı, bana göstermiş olduğunuz sevgi, sıcaklık ve destek için teşekkür ederim. Beni ilk günden itibaren evimde hissettirdiniz ve gösterdiğiniz destek, kariyerimde yaşadığım en olağanüstü deneyimlerden biri oldu." dedi.
Morata sözlerini şöyle sürdürdü, "Ne yazık ki kulüple yaşadığım deneyim için aynı şeyi söyleyemem. Verilen sözlerin ve temel değerlere olan saygının korunmadığı anlar oldu. Verilen taahüttler yerine getirilmedi, öyle ki maaşımın bir kısmından ve sözleşmemden hak etmiş olduğum haklardan feragat etmekten başka seçeneğim kalmadı. Benim için hayatta ve işte asla bozulmaması gereken prensipler vardır. Bunların başında insanlara olan saygı gelir. Hak edilmemiş olanı tanımamak ve telafi etmemek benim için kabul edilemez ve benim inandığım adalet ve profesyonellik değerlerine aykırıdır."
İspanyol golcü ayrıca paylaşımında, "Biliyorum, bu konular genellikle açık bir şekilde konuşulmaz ancak olanların gerçek açıklamasını taraftarlara anlatmanın doğru olduğuna inanıyorum. Sizler ve İstanbul her zaman kalbimde olacaksınız. Bugün ve gelecek için sizlere en iyisini diliyorum." ifadelerine yer verdi.
OKAN BURUK'A TEŞEKKÜR
Morata öte yandan "Ayrıca teknik direktörümüze ve onun harika ekibine özel bir teşekkür göndermek istiyorum. Galatasaray'ın tarih yazmaya devam edeceğine eminim. Birlikte paylaştığımız anılar için tüm takım arkadaşlarıma ve kulüp çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum." dedi.
