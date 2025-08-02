Galatasaray’da Osimhen ve Sane için imza töreni!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da yeni transferler Victor Osimhen ve Leroy Sane taraftarlarla buluştu.

(Foto: ahaber.com.tr)

OSIMHEN VE SANE İÇİN İMZA TÖRENİ

Sarı-kırmızılılar, Rams Park'ta oynanacak olan Lazio maçı öncesi Leroy Sane ve Victor Osimhen için imza töreni düzenledi.

DEV PLATFORM KURULDU

Osimhen ve Sane'nin imza töreni için sahanın ortasına platform kuruldu.

AHABER.COM.TR SAHADA

ahaber.com.tr editörü Süleyman Yıldırmaz, gelişmeleri sahadan takip etti.

(Foto: ahaber.com.tr)

GAZZE'YE DESTEK PANKARTLARI

RAMS Park'ta Gazze'ye destek pankartları açıldı. Pankartlarda, "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" , "Bırakın Gazzeli bebekler yaşasın" , "Özgür Filistin" ifadeleri yer aldı.

(Foto: ahaber.com.tr)

3. FORMA LANSMANI YAPILDI!

Galatasaray, yeni sezon ürünlerini Rams Park'ta görücüye çıkardı. Rams Park'ta kurulan platformda mankenler sahneye çıktı. Sarı kırmızılıların yeni sezonda giyeceği 3. formayı Galatasaray Lisesi öğrencileri üzerinde taşıyarak platforma geldi.

YILDIZ İSİMLER SAHNEDE!

Galatasaray'ın yeni transferleri Sane ve Osimhen sahaya alkışlarla geldi. Sane sahaya çıkarken attığı gollerden sonra çalması beklenen şarkı Boney M.'nin Sunny parçası çaldı. Nijeryalı yıldız oyuncu Osimhen de sahaya çıkarken sarı kırmızılı taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulundu.

DURSUN ÖZBEK'E DESTEK!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sahneye gelirken sarı kırmızılı taraftarlar büyük destekte bulundu. Dursun Özbek'ten rakiplerine gönderme de bulunarak "Herkesi kıskandırdık" dedi.

Dursun Özbek'in açıklamaları: Değerli Galatasaraylılar, Sarı kırmızılı renklere gönül veren kardeşlerim, futbol takımımıza yeni katılan iki oyuncumuzun imza töreni bir araya geldik. Hepinize hoş geldiniz diyorum. son 3 sezonun şampiyonu göğsünde 5 yıldzlı arması olan takım olarak sevinçliyiz, mutluyuz, gururluyuz. Bu başarıda emeği geçen kulüp ve sportif kurulu arkadaşlara, Okan hocamıza, futbolcularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rekabet ettiğimiz her yerde takımımıza destek veren siz taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle her zaman daha iyisini yapma gücünü verdiniz. Şimdi önümüzde yepyeni daha büyük hedefler var. Çok önemli iki transfer yaptık. Bu önemli transferlerden Sane artık sarı kırmızı formayı terletecek. Daha sezonu yeni tamamlamışken yaptığımız bu transferler herkesi şaşırttık herkesi kıskandırdık. Kendisine teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Victor Osimhen geçen sezon gösterdiği performansla sadece Galatasaraylıları değil tüm futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. Bundan önemlisi kulübümüzle ve taraftarımızla gönülden bağ kurdu. Fedakarlık kadar aidiyet duygusuyla transferde büyük payı var. Dünyada büyük kulüplerden teklif olmasına rağmen Galatasaray'ı tercih etti. Kendisine teşekkür ediyorum.

TARAFTAR ÇILDIRDI EDERSON'U İSTİYOR!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, konuşma yaptığı sırada sarı kırmızılı taraftarlar "Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor" tezahüratında bulundu.

(Foto: ahaber.com.tr)

İmza töreninde konuşan Sane "Merhaba Galatasaray" taraftarı diyerek sözlerine başladı. Sane, "Geldiğiniz için teşekkür ediyorum.

Haydi Cimbom." ifadelerini kullandı.

Osimhen imzadan sonra "Merhaba Galatasaray çok teşekkür ediyorum sadece Galatasaray" dedi.