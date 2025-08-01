Galatasaray'dan flaş Osimhen sözleri: Türkiye'den başka takımlar da istedi
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Başkan Vekili Abdullah Kavukcu basın toplantısı düzenleyerek gündeme özel açıklamalarda bulundu. Kavukcu toplantıda, Victor Osimhen'e Avrupa'dan Türkiye'den başka takımların da transfer teklifi olmasına rağmen Nijeryalı yıldızın Galatasaray'ı seçtiğini belirtti. Dursun Özbek ise sarı-kırmızılı taraftarlara destek çağrısında bulundu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen ve Leroy Sane transferlerinin sarı-kırmızılıları dünyanın en büyük kulübüne dönüştürme hedefinin adımları olduğunu söyledi.
Başkan Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun da katılımıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in 75 milyon avro karşılığında transfer edildiğini hatırlatan Özbek, "Arkadaşlarımla bir hayal kurduk. Bu hayal ilk başta birçok kişiye imkansız gibi görünüyor. Sonra Türkiye'nin dört bir yanından yediden yetmişe tüm Galatasaraylılar, sarı-kırmızıya gönül verenler, bizim bu hayalimize ortak oldu. İşte bu destek ve inançla hayalimiz büyüyerek en önemli hedefimiz haline geldi. Karşınızda bu hayali gerçeğe dönüştürmüş olmanın mutluluğu ve gururuyla bulunuyorum. Öne Alman Milli Takımı ve Bayern Münih'in 10 numarası görülmemiş bir şekilde daha sezon yeni sona ermişken tamamlandı. Sonra da Türk futbol tarihinin en büyük transferi Victor Osimhen'i dün itibarıyla sonuçlandırdık. Bu transferler sadece bir rakam transferi değildir. Galatasaray'ımızı Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük spor kulübüne dönüştürme hedefinin adımlarından biridir. İstediğinde Galatasaray'ın önünde hiçbir şeyin duramayacağının en önemli göstergesidir. Galatasaray ve ülkemiz insanlığıyla gönülden bağlar kuran Victor Osimhen'in, bize ve hedeflerimize inanan Leroy Sane'nin güveninin göstergesidir." diye konuştu.
Osimhen ve Sane transferinin ardından camiasından ve taraftarlarından destek beklediğini aktaran Özbek, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün birlikte hayal kurduğumuz tüm Galatasaraylılara sesleniyorum. Her zaman bizim yanımızda oldunuz, bize cesaret ve güç verdiniz. Şimdi Galatasaray için daha büyük hayaller kurmak için birlikte yürümenin tam zamanı. Dün akşam itibarıyla Osimhen transferi için özel olarak ürettiğimiz ürün kutusunu da satışa sunduk. Bu kutuda özel seri numaralı Osimhen forması, maske ve atkı bulunuyor. Çok güzel bir kutu olarak yapıldı. İçinde Osimhen'in kaleme aldığı bir yazı mevcut. Bu kutunun hatıra olarak her Galatasaraylının evinde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Belirli sayıda yapıldı. Tüm Galatasaraylıları, bizi destekleyen, sarı-kırmızı renklere gönül veren herkesi GS Store'dan bu ürünü alarak kulübümüze katkıda bulunmaya davet ediyorum. Vereceğiniz bu katkıyla Galatasaray'ın gelecekte gururla anlatacağı yeni hikayeleri de birlikte yazacağız. Yarın oynayacağımız Lazio maçında da bir forma lansmanı ve imza töreni gerçekleştireceğiz. Yarın stadımızın tıklım tıklım dolması, başta Sane ve Osimhen olmak üzere takımımıza duyduğumuz sevginin en önemli göstergesi olacaktır. Tüm Galatasaraylıları stadımızı bir şölen ortamına çevirmeleri için bu maçımıza hararetle davet ediyorum."
Dursun Özbek, taraftarların Osimhen'i çok istediğini vurgulayarak, "Ülkemizin neresine gidersek gidelim taraftarlarımız bize sezon içinde, 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' demişti. Yakın zamanda memleketim Şebinkarahisar'a yaptırdığım okulun açılışı için gitmiştim. Şebinkarahisar, Giresun'un mütevazı bir ilçesi. Giresun'a girerken hemşerilerim yolu kesmiş. Köyümüzden gelenler, beni tanıyanlar da var. Hüseyin Ağa, çok yaşlı bir hemşerim. Beni çevirerek, 'Başkan Osimhen geliyor mu?' diye sordu. Buraya kadar intikal etmiş bir Osimhen sevgisi ve talebi vardı. Biz yönetim olarak sizin, 'Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor' mottonuzu dikkate aldık. Bu bize güç ve cesaret verdi. Şimdi de Galatasaray size inanıyor ve desteğinizi bekliyor." şeklinde görüş belirtti.
"ÖNÜMÜZDEKİ SEZONUN BAŞARILARLA DOLU BİR YIL OLMASINI PROGRAMLIYORUZ"
Dursun Özbek, futbolda 2025-2026 sezonunda tüm kulvarlarda başarılı bir takım oluşturmak için çalıştıklarını dile getirdi.
Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarı hedeflediklerini aktaran sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Bu sezon 25. şampiyonluğu alarak 5. yıldızı taktık. Galatasaray'da hedefler bitmez. Her hedefin tamamlanmasının ardından yeni hedefler ortaya çıkar. Bu sezonki en önemli hedefimiz hem 26. şampiyonluğu kazanmak hem de Avrupa'da Türk insanının özlediği başarıyı getirmek. Galatasaray bu konuda çok deneyimli. Enlerin ve ilklerin takımı olmamız nedeniyle bu sezon Avrupa'da kendisine inanan futbolseverleri ve halkımızı sevinci boğacak neticeler almak için hazırlanıyoruz. Transferlerimizi o seviyeye hazır bir takım kurmak için yapıyoruz. Hazırlıklarımız bütün hızıyla devam ediyor. Amacımız, üç kulvarda da bugüne kadar yakaladığımız ivmeyi devam ettirmek. Taraftarımızı sevince boğarak mayıs ayında aynı coşkuyu yaşamak için hazırız. Bu çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki sezonun başarılarla dolu bir yıl olmasını programlıyoruz. İnşallah bunu da realize edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
"BAZI OYUNCULARIN GİTMESİ, BAZI YENİ OYUNCULARIN DA GELMESİ GEREKİYOR"
Dursun Özbek, yeni sezon kadro çalışmaları kapsamında takımdan ayrılacak oyuncuların da olduğunu aktardı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yabancı futbolcu sayısında kısıtlama yaptığını hatırlatan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Süper Lig'de mücadele ederken kadronun nasıl oluşacağı konusu, TFF'nin yayımladığı yönetmelikler çerçevesinde belli. Burada sayısal normlar var. Kulüplerin bu sayılara, normlara riayet etme zorunluluğu var. Bizde de bazı oyuncularla yollarımızın ayrılması, bazı yeni oyuncuların da gelmesi gerekiyor. Kadro mühendisliğini yaparken bu konuya uymak zorundayız. Onun için birkaç oyuncumuzla yollarımız ayrılacak. Yeni gelen birkaç oyuncumuz da olacak. Amacımız tüm kulvarlarda Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edecek kadroyu oluşturmak. Transfer çalışmalarımız hızla devam ederken aynı zamanda kadrodan ayrılacak kardeşlerimizle de gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Çok fazla uzamadan bunu yapmak istiyoruz. Galatasaray Kulübünde çok güzel bir uyum ve bir çalışma şekli var. Burada herkesin görevi belli. Kim oyuncuların gidişiyle, kim gelişiyle, kim bu işin finansmanıyla uğraşacaksa en iyi şekilde görevini yapmaya çalışıyor. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da en kuvvetli mücadeleyi verecek bir takımı kurmanın hazırlığındayız. Her zaman olduğu gibi taraftarlarımızın bize desteğini artarak sürdürmesini istiyoruz. Bugüne kadar bu kadar bize verdikleri destek çok önemliydi. Bu desteği bir tık daha yukarıya çekmeleri çok önemli. Biz de bu desteğe cevaben onları mutlu edecek sonuçlara gidecek kadroları kurmanın peşindeyiz."
Camiadaki birlikteliğe vurgu yapan Özbek, "Birlik ve bütünlüğümüzü, bugüne kadar oluşturduğumuz sevgi ikliminin hiç bozulmadan devam etmesi çok önemli. Başarının en büyük faktörü ve sebebi bu camia içindeki birliktelik ve sevgi iklimi. Bunu devam ettirdiğimiz sürece Galatasaray daha nice başarılara, zaferlere koşacaktır. Bütün taraftarımıza, sarı-kırmızılı camiaya teşekkürü borç biliyorum. Onlar, bize verdikleri destekle bizim itici gücümüz oldular. Başarılarla Galatasaray Spor Kulübünü tarih sayfalarına yazdırdık. Zaten bizim alışkanlığımız, tarihi Galatasaray yazar. Bundan sonra da yazmaya devam edecek." diye konuştu.
"GALATASARAY BAŞKA BİR YERE GELDİ"
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün mali açıdan farklı bir seviyeye ulaştığını söyledi.
Yapılan Osimhen ve Sane transferinin maliyetinin camiayı endişelendirmemesi gerektiğini belirten Özbek, şöyle konuştu:
"Osimhen'i 4 yıllık bir kontratla Galatasaray'a kazandırdık. Bunun bir maliyeti, ödeme şekli var. Hiç kimse, 'Bu transfer yapıldı. Bakalım nasıl ödenecek?' diye düşünmesin. Böyle bir şey yok. Biz bu transferi gerçekleştirirken bu bonservisin nasıl ödeneceğini, kurulan kadronun maliyetinin nasıl karşılanacağı konusunda bütün hesaplarımızı yaptık. Galatasaray'ın geçmişteki gelirlerine göre bugünkü bütçenin karşılanıp karşılanmayacağı konusunda endişe duyulabilir. Galatasaray'ın artık ne marka değeri ne futbol seviyesi ne de proje yapmadaki gücü, geçen sene olduğu yerde değil. Galatasaray başka bir yere geldi. Bu gelişim aynen devam edecek. Galatasaray'ı devraldığımız yerde bıraktığımız zaman hiçbir şekilde kendimizi başarılı saymayız. Amacımız, Galatasaray'ı aldığımız yerden fersah fersah yukarıya taşımak. Bunu hem finansal hem sportif hem de marka değerini temsil etme açısından çok önemsiyoruz. Projelerimiz ete kemiğe büründü. Artık nemasını almaya başladık. Sportif manada özellikle futbolda son derece başarılı bir çizgi yakaladık. Hız kesmeyeceğiz. 2022'den bugüne kadar sergilediğimiz bu gelişimin hızlanarak daha yukarılara çıkması için çalışacağız. Bugün itibarıyla işimiz çok daha zor. Söz verdiğimiz belli şeyleri yaptık. Türkiye Bankalar Birliği konsorsiyumuna olan borçlarımızı ödedik. Finansal ve mali olarak muhtariyetimizi kazandık. Projelerimiz hayata geçti. Fakat bu yeterli değil. Bunu asla yeterli görmüyoruz. Galatasaray'ın daha üst seviyeye layık olduğunu düşünüyoruz. Şimdi artık yeni projelerle, yeni hedeflerle Galatasaray camiasını mutlu etmek, imrenilen ve dünyada sayılı camialar içinde olmasını sağlamak için çalışıyoruz. Yapılan transferlerin maliyeti ve ödemeleri konusunda hiç kimse endişe duymasın. Bütün hesaplarımızı yaptık. Galatasaray bir daha eskisi gibi finansman zorluğuna sokmayacağız. Biz artık bütün zorlukların içinden çıktık. Bundan sonra da aynı hızla devam edeceğiz. 2024-2025 sezonu sonunda Galatasaray, finansal açıdan son derece pozitif bir durumda."
"AMACIMIZ GÜNÜ KURTARMAK DEĞİL, GALATASARAY'IN GELECEĞİNİ YAPMAK"
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, amaçlarının Galatasaray'ın geleceğini inşa etmek olduğunu dile getirdi.
Galatasaray'a yönetici ve başkan olarak geçmişte de hizmet ettiğini hatırlatan Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Galatasaray'a hizmet ettiğim süre içinde çok önemli ve şampiyonluk getiren kadrolar kurduk. Son 3 sezondur şampiyon oluyoruz. Eğer işinize önem veriyorsanız, eğer taşıdığınız bu emanetin ne olduğunun farkındaysanız ve mesainizi de Galatasaray'ın başarısı ve geleceği için harcıyorsanız başarısız olmak mümkün değil. Galatasaray o kadar güzel ve büyük bir camia ki her zaman bu çalışmalara cevap vermiş, bu çalışmaların arkasında durmuştur. Galatasaray için çalıştığım dönemlerde kurduğumuz kadroları bu cesaretle, azimle hazırlamıştık. Bugün artık 26, 27, 28. şampiyonlukları hedefleyen bir çalışma içindeyiz. Amacımız günü kurtarmak değil, Galatasaray'ın geleceğini yapmak. Çok net önümüzdeki günlerde bütün Galatasaraylılar görecek. Sportif manada hiçbir zaman sahanın içinden çıkmadık. Projelerimiz itibarıyla her zaman Galatasaray'ın geleceğini düşündük. Bugüne kadar edindiğimiz alışkanlık çerçevesinde Galatasaray'ın özellikle futbolda ve diğer amatör şubelerde en başarılı kulüp olması için çalışmalarımız devam ediyor. 2023'te 23, 2024'te 24, 2025'te 25. şampiyonluğu kazandık. Allah'ın izniyle 26'da 26, 27'de 27 olarak devam edecek. Bunun için de camianın, taraftarlarımızın bizim yanımızda olması, bizi desteklemesi, bu başarının olmazsa olmazıdır. Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek bir kadroyu kuruyoruz. Başarılarını da hep beraber izleyeceğiz."
"OSIMHEN'İN TRANSFERİNDE TARAFTARIN ETKİSİ BÜYÜK"
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Dursun Özbek ile bir hayal kurduklarını belirten Kavukcu, "Başkanımla beraber ocak ayında konuştuğumuzda 'Bir hayalimiz var.' dedik. O hayali kurarken Osimhen ile konuştuğumuzda o da inanamadı. Kendisine ocak ayında çok ciddi bir teklif vardı. O tarihte de bize 'Gitmeyeceğim. Sizinle sezon sonunda konuşalım.' dedi. Başkan ve yönetim kurulu üyelerimizle çalışmalara başladığımızda bize inanan da vardı, 'Kendi reklamını yapıyor.' diyen de vardı. Biz başkanımla Galatasaray'ın geldiği noktayı biliyorduk. Galatasaray, şu anda bir dünya markası olma yolunda ilerliyor. Osimhen'in duruşu da çok enteresandı. Biz, her şeyi size yansıtmadık. Başkanımla iletişim halindeydik. Gizlilik içinde bu işi yürüttük. Siz, çoğunlukla İtalyan basınından her şeyi öğrendiniz. Galatasaray'ın gücünü ortaya koyduk. Başkanımız, bu işi net bir şekilde yapmamızı istedi. Ayrıca başkanımız, parayı bu yönetimin ödemesini istedi. Geleceğe borç bırakmak istemedi. Bu durum bizim için büyük gurur. Biz, bu bonservisi sermaye olarak Galatasaray'ın kasasına koyduk. Osimhen'in de vazgeçtiği rakamlar çok büyük. Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Alman futbolcu Leroy Sane'nin transferine de değinen Kavukcu, "Sane ile ocak ayında konuşmuştuk. Dünyada birçok oyuncu, buraya gelmek istiyor. Mevcut kadromuzu bozmadan Sane gibi bir yıldızı aldık. Kendisinin inanılmaz bir karakter olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Taraftardan beklentileri olduğunu dile getiren Kavukcu, "Taraftarın isteklerini yerine getirdik. Şimdi taraftarımızın da bize güç vermesini istiyoruz. Çok daha güçlü adımlar atmamız için kurumsal şirketlerden de destek bekliyoruz. Bunu da başarıyla yapacağız. Osimhen gibi bir yıldızı transfer ettiysek, taraftarın da etkisi çok büyük." dedi.
"GALATASARAY'IN ÇOK İYİ BİR ÇEVRESİ VARDIR"
Osimhen'e kaleci Fernando Muslera'nın vedasında teklif yaptıklarını dile getiren Kavukcu, şunları kaydetti:
"Başkanımla bunun için konuştuk. Kimsenin haberi yoktu. O gün yaptığımız teklifi bir lira daha artırmadık. Bire bir aynı rakamı verdik. Rakam saklamadık. İnşallah başka takımlar da kiraladıkları oyuncunun rakamlarını gerçekçi olarak açıklar. Osimhen'e başka yerlerden teklif gitti. Benim açıklamama gerek yok. Victor Osimhen, çok farklı bir karakter. Birçok takım ona teklif yaptı. Napoli'ye de teşekkür ediyorum. George Gardi'ye de teşekkür ediyorum. Birçok kişi bu transferde rol oynadı. Galatasaray'ın çok iyi bir çevresi vardır. Ulaşmamız gereken biri varsa ona ulaşırız. Galatasaray, böyle büyük bir camiadır. Napoli ile ilişkilerimiz de göründüğü gibi değil."
Galatasaray olarak 3 tane şirketi halka açmayı amaçladıklarını vurgulayan Kavukcu, "Bunlar için çalışmalarımız devam ediyor. En yakın zamanda bunları açıklayacağız. Mağazacılık da bizim için çok önemli bir değer. Orada da çok güzel şeyler olacak." şeklinde konuştu.
Osimhen'in transfer sürecine de değinen Kavukcu, "Başkanımla beraber çok güzel bir şekilde bu süreci yönettik. Sonuca da ulaştık. Arkasında çok güzel bir hikaye var. Transfer dönemi bittikten sonra detayları sizinle konuşacağım." dedi.
"BİZ, HER ŞEYİ PLANLAYARAK BURAYA GELDİK"
Kaleci transferine de değinen Kavukcu, şunları söyledi:
"Galatasaray, Avrupa'daki tüm futbolcuların odak noktası. İstediğimiz oyuncuyu alırız. Bunu Osimhen transferinde gösterdik. Kimsenin hayal edemeyeceği rakamları ortaya koyduk. UEFA kriterlerinde geçen sene toplam gelirinizin yüzde 80'ini tutturmak zorundaydınız. Biz de bu kriteri yüzde 79'da tamamladık. Bu sene de bu oran yüzde 70'e düşüyor. Forma satışı bizim için önemli bir gelir kaynağı. Gelirimizi belli bir seviyeye çektiğimizde transfer bütçemizi ayarlıyoruz. Herkes, transferi hızlı bir şekilde bitirmemizi istiyor. Biz, her şeyi planlayarak buraya geldik. Kaleci transferi hakkında da çok farklı isimler konuşuluyor. Daha önce hiç duymadığınız 3 isim var. Gizli bir şekilde bu süreci yönetiyoruz. Biten bir şey daha yok. Herkesle görüşüyoruz. Şartlar uyduğunda son kararı hocamız verecek. Burada başkanımızın da kararı önemli.""
Kulüp için sermaye artışı yaptıklarını belirten Kavukcu, "Her kulübün sermaye artışı oldu. Bu paraların nereden geldiğini soruyorlar. Galatasaray'ın kaynakları çok net. Keşke herkes böyle olsa. Zaten bu işleri net bir şekilde yapmalısınız. Yoksa yarın bu iş sizin önünüze çıkar. Sermaye artışlarımız genelde yüzde 99.9 oluyor. Tüm kaynaklar, içeriye girmiş oluyor. Bankaların dahi bu kadar sermayesi yok. 13,5 milyar liralık bir sermayemiz var. Bunu başkanımın liderliğinde başardık." ifadelerini kullandı.
Oyunculardan Alvaro Morata ve Davinson Sanchez ile ilgili çıkan transfer iddialarına değinen Kavukcu, "Morata, çok iyi bir karakter. Satın alma opsiyonunu saklı bulunduruyoruz. Mauro Icardi de geri döndü. Oyuncu 'Kadroda yer bulabilir miyim?' diye düşünmüş olabilir. Her oyuncunun bir rakamı vardır. Milan, oyuncunun bonservisine sahip olabilir. Satın alma opsiyonu da bizde. Net bir şey yok. Davinson Sanchez gibi bir oyuncuyu da herkes ister. Oyuncularımıza teklif gelebilir. Daha çok zaman var." diye konuştu.
Victor Osimhen için özel tasarlanan kutuyu da tanıtan Kavukcu, "Yeni bir markamız olacak. Bununla beraber çok satış yapacağız. Bu marka, çok özel olacak. Formada Osimhen'in imzası var. Gerçek 5 yıldızlı formamız da var. Bu 45 numara da çok meşhur oldu. Herkesin almak isteyip alamadığı bir forma oldu. Çocuklar da hangi forma olursa olsun 45 numaralı forma giymek istiyor." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Lavabo tıkanıklığına en etkili ve en ucuz çözüm: Evdeki malzemelerle anında açın!
- Akaryakıt fiyatları: Benzine ve motorine zam geldi mi, ne kadar oldu? İşte akaryakıt tasarrufu için tüyolar
- 2025 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır?
- 1 Ağustos BİM aktüel kataloğu: Yazın kurtarıcısı portatif klima BİM raflarında! Akülü araba, süpürge, mikser ve daha fazlası satışta
- Taşıt kredilerinde indirim, faiz oranları düştü! Yeni oranlar ne kadar oldu, piyasalar nasıl etkilenecek? İşte örnek hesaplama…
- 1 Ağustos Cuma hutbesi konusu: Hayâ: Allah'ın Emri, Fıtratın Gereği
- Sahil Güvenlik Komutanlığı 250 uzman erbaş alımı: Başvuru tarihleri ve şartları neler? İşte başvuru ekranı
- Böylesi ilk kez görüldü! Trabzon'da tesadüfen keşfedildi
- CTE Personel Alımı | 1500 zabıt katibi alınacak: Zabıt katibi başvuruları ne zaman, şartlar neler?
- YKS tercihi yapmadan önce mutlaka bakın! Üniversiteler tek tek duyurdu: Kontenjanlar düştü! İstanbul, Ankara, Akdeniz, Anadolu...
- Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları: 2025 YTÜ hangi bölüm kaç puanlar alıyor, kontenjanları neler?
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları: 2025 İMÜ başarı sıralamaları ve kontenjanları