Galatasaray alternatif formasını tanıttı: Mekteb-i Sultani detayı
Galatasaray, 2025-2026 sezonu için Galatasaray Lisesi’nin tarihi mirasından ilham alan alternatif formasını tanıttı. Formanın ense kısmında yer alan 'Mekteb-i Sultani' detayıyla kulübün 120 yıllık köklerine vurgu yapıldı.
Galatasaray Lisesi'nin simgesel mirasından ilham alarak sarı-kırmızılıların futbol takımı için tasarladığı 2025-2026 sezonu alternatif forma satışa sunuldu.
Galatasaray, klasik parçalı iç saha forması ve UEFA Kupası zaferinin 25. yılına özel hazırlanan deplasman formasının ardından 3. formasını da tanıttı. Tasarımda, Galatasaray Spor Kulübü'nün doğduğu ve kulübün kültürünü şekillendiren Galatasaray Lisesi'nin tarihi kapısında yer alan desenlerden esinlenildi. Formanın ense kısmında yer alan 'Mekteb-i Sultani' yazısıyla, kulübün 120 yıllık tarihine ve geleneğine vurgu yapıldı.
Kampanyanın tanıtım filminde ve görsellerinde, Galatasaray Lisesi'nin atmosferi ve sembolik mekan dokusu, formanın şık tasarımıyla bütünleşti. Çekimlerde Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Lucas Torreira, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı yer aldı.
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