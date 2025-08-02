Galatasaray alternatif formasını tanıttı: Mekteb-i Sultani detayı

Galatasaray Lisesi'nin simgesel mirasından ilham alarak sarı-kırmızılıların futbol takımı için tasarladığı 2025-2026 sezonu alternatif forma satışa sunuldu.



Galatasaray, klasik parçalı iç saha forması ve UEFA Kupası zaferinin 25. yılına özel hazırlanan deplasman formasının ardından 3. formasını da tanıttı. Tasarımda, Galatasaray Spor Kulübü'nün doğduğu ve kulübün kültürünü şekillendiren Galatasaray Lisesi'nin tarihi kapısında yer alan desenlerden esinlenildi. Formanın ense kısmında yer alan 'Mekteb-i Sultani' yazısıyla, kulübün 120 yıllık tarihine ve geleneğine vurgu yapıldı.