01 Ağustos 2025, Cuma
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Osimhen sarı-kırmızılı takımla ilk idmanına çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.08.2025 22:08
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Osimhen sarı-kırmızılı takımla ilk idmanına çıktı

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, 4 yıllık sözleşmeye imza atan Victor Osimhen de sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanına çıktı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

(Fotoğraf: İHA)(Fotoğraf: İHA)

Öte yandan yeni transfer Victor Osimhen de sarı-kırmızılı takımla ilk idmanına çıktı.

Galatasaray, yarın saat 21.00'de Rams Park'da İtalyan ekibi Lazio'yu konuk edecek.

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Osimhen sarı-kırmızılı takımla ilk idmanına çıktı Osimhen sarı-kırmızılı takımla ilk idmanına çıktı Osimhen sarı-kırmızılı takımla ilk idmanına çıktı

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